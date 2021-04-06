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    Сможет ли «Манчестер Сити» сдержать Холанда?

    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз, ставки (к. 3.45) на футбол, Лига чемпионов, 6 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд
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    «Манчестер Сити» выиграл 26 из 27-ми последних матчей
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против дортмундской «Боруссии» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 06 Апреля 2021 года
    Манчестер Сити
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    «Манчестер Сити»

    В отличие от большинства топов, международная пауза никак не сказалась на игре «Манчестер Сити». В субботу «горожане» одержали очередную победу в АПЛ. Хотя в соперниках у «Сити» был дерзкий и брутальный «Лестер» — в итоге уверенная победа 2:0.

    Сомнений нет, «Манчестер Сити» подходит в идеальном состоянии к четвертьфиналу Лиги чемпионов. Тот случай, когда как минимум на первый взгляд в игре команды вообще нет слабых мест.

    В 1/8 финала ЛЧ «Манчестер Сити» без проблем прошел «Боруссию» из Менхенгладбаха. Это было слишком легко. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла оба матча со счетом 2:0.

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    Факт: «Манчестер Сити» выиграл 26 из 27-ми последних матчей, в которых пропустил лишь 12 мячей. Шокирующая статистика.

    «Боруссия» Д

    А вот «Боруссия» провалила первый матч после двухнедельного перерыва. И самое ужасное, что эта неудача практически перечеркнула все надежды Дортмунда на попадание в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

    «Боруссия» проиграла на своем поле «Айнтрахту» (1:2) — прямому конкуренту за место в топ-4. Это произошло на фоне очередной волны слухов о трансфере Эрлинга Холанда, который так и не смог поразить ворота команды из Франкфурта. Шумиха в СМИ вокруг своего имени наверняка очень мешает норвежцу.

    У «Боруссии», надо признать, было немало моментов, но команду Эдина Терзича снова подвела реализация.

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    • «Боруссия» в последних пяти матчах пропустила десять мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что первый матч между «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссией» будет результативным. На общий тотал больше 2,5 можно поставить за 1.54.

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    Скорее всего, по сценарию эта встреча (и ответная) будет чем-то напоминать матчи Дортмунда против «Баварии». «Боруссия» может забить, этого нельзя исключать, все-таки у команды есть Холанд, но пропустит все равно в два раза больше.

    Защита «Боруссии» не готова к такому сопернику, как «Манчестер Сити», это очевидно. Гвардиола, скорее всего, легко переиграет молодого и неопытного Терзича.

    Ставка — тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 за 2.34.

    Еще один вариант для ставки — тотал «Манчестер Сити» в первом тайме больше 1,5 за 3.45. Лидер АПЛ наверняка постарается как можно быстрее шокировать соперника.

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