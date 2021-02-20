В очередном экспрессе рассмотрим два матча чемпионата Германии и один из испанского первенства.

«Атлетико» — «Леванте»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур

«Атлетико» с 55 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая вторую строчку на шесть очков, имеет при этом еще один матч в запасе. У клуба из Мадрида самая надежная оборона в лиге (всего 14 пропущенных мячей в 22 играх).

«Матрасники» в текущем первенстве потерпели только одно поражение — в декабре от мадридского «Реала» (0:2). После этого они в 11 встречах не уступают, одержав в них девять викторий. Отметим, что несколько дней тому назад эти клубы встречались в Валенсии, завершив тот поединок миром со счетом 1:1.

«Леванте» с 28 набранными пунктами разместился на 11 строке в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая на восемь баллов от еврокубковой позиции.

«Лягушки» в 11 предыдущих турах проигрывали всего два раза, и оба раза с разницей в один мяч. Правда, и победы им даются крайне тяжело. Так в восьми прошлых поединках первенства они выигрывали только дважды. Одна из эти викторий состоялась в Мадриде над «Реалом» — 2:1.

Во второй раз подряд «матрасники» вряд ли позволят потерять себе очки с середняком дивизиона. Так что ставим на викторию хозяев.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.57.

«Айнтрахт» — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 22-й тур

«Айнтрахт» на данный момент делит третье место с «Вольфсбургом», набрав 39 очков. Пятый «Байер» эти коллективы опережают всего на три балла, но существенно отстают от лидера.

В прошлом туре «орлы» дома обыграли «Кельн» со счетом 2:0, что стало их четвертой подряд викторией и каждый раз они побеждали минимум в два мяча. Отметим, что не проигрывает франкфуртская команда уже десять подряд поединков, потеряв за это время всего четыре очка.

«Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге, имея на своем счету 49 набранных очков и своего ближайшего преследователя в лице «РБ Лейпциг», она опережает на пять баллов.

В своей последней проведенной игре первенства мюнхенская команда неожиданно потеряла очки в домашней игре с «Арминией», сыграв с одним из аутсайдеров вничью 3:3. Этой мировой «Бавария» прервала свою 7-матчевую победную серию с учетом всех турниров, в которой пропустила только два гола.

Эти клубы являются самыми результативными в лиге в этом сезоне. Так что в их очном противостоянии ожидаем верховой исход.

Ставка: ТБ 3,0 за 1.44.

«Боруссия» М — «Майнц»

Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 22-й тур

«Боруссия» М сейчас делит шестое место с одноклубниками из Дортмунда, набрав по 33 очка. От зоны Лиги чемпионов их отделяют шесть баллов.

Все прогнозы на футбол

В минувшем туре первенства гладбахцы сыграли вничью с «Вольфсбургом» (0:0) на выезде, продлив т.с. свою безвыигрышную серию до трех матчей, где было две ничьи и одно фиаско, которое стало для них первым за последние восемь туров.

Перед стартом данного тура «Майнц» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 14 очков и отстает на четыре пункта от спасительной 15 строки.

В прошлую игровом дне «карнавальщики» сыграли вничью с «Байером» (2:2) на выезде, уступая 0:2 до 88 минуты. Отметим, что за четыре последних тура они потерпели только одно поражение и набрали столько же очков, сколько за весь первый круг.

«Боруссия» после ряда неудачных матчей теперь должна прервать свою безвыигрышную серию. Прогнозируем викторию хозяев в данном поединке.

Ставка: победа «Боруссии» М за 1.70.

Общий коэффициент — 3.84.