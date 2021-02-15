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    Уверенная победа «Челси» и голы от «Баварии»

    Экспресс дня 15 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 15 февраля
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    Рассмотрим матчи АПЛ, Бундеслиги и Примеры

    «Челси» — «Ньюкасл»

    Футбол. АПЛ. 24 тур

    «Челси» при Тухеле показывает ровный футбол. Он мало пропускает, немного забивает и при этом не проигрывает. К этой встрече «Аристократы» подошли в четырьмя победами подряд.

    В АПЛ команда обыграла «Бернли» 2:0, «Тоттенхэм» 1:0 и «Шеффилд Юнайтед» 2:1. Также была победа над «Барнсли» (1:0), которая вывела «Челси» в четвертьфинал Кубка Англии.

    «Ньюкасл» набрал 6 очков в трех турах чемпионата, победив «Саутгемптон» 3:2 и «Эвертон» 2:0. Между этими результатами было фиаско в матче с «Криста Пэлас» (1:2).

    «Ньюкасл» проиграл в половине матчей сезона АПЛ, но пока что «Сорок» от зоны вылета отделяют целых 10 очков.

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    • «Челси» радует своими победами и надежной игрой в обороне. В двух домашних играх турнира «Пенсионеры» не пропускали и вряд ли философия команды изменится в предстоящей игре.

    Ставка: победа «Челси» всухую за 1.86.

    «Бавария» — «Арминия»

    Футбол. Бундеслига. 21 тур

    «Бавария» выдала серию из семи побед. Недавно команда вернулась с клубного чемпионата мира, где в финале обыграла «Тигрес» 1:0. Таким образом, «Мюнхенцы» дополнили свою коллекцию наград прошлого сезона.

    Перед этим «Баварцы» обыграли «Аль-Ахли» 2:1, победили «Герту» 1:0 и разгромили «Хоффенхайм» 4:1. Также отметим, что дома «Бавария» не проигрывает с прошлого сезона.

    «Арминия» потерпела два поражения подряд. Она уступила «Кельну» 1:3 и была разгромлена «Айнтрахтом» 1:5. Ранее ей удалось выдать 3-матчевую серию без неудач — 3:0 с «Шальке», 0:0 с «Хоффенхаймом» и 1:0 с «Гертой».

    «Арминия» взяла три очка лишь в одном из девяти выездных поединков текущего сезона Бундеслиги.

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    С такой формой «Баварии» вряд ли стоит рассчитывать на сенсацию. Тем более что дома команда играет просто отлично. После победы на КЧМ «Баварцы» должны иметь хорошее настроение. Учитывая результат прошлой очной встречи (4:1), можно поставить на разгром.

    Ставка: ИТБ1 2.5 за 1.54.

    «Кадис» — «Атлетик»

    Футбол. Примера. 23 тур

    «Кадис» потерпел серию неприятных поражений. Команду потрепали лидеры чемпионата. Сначала хозяев разгромила «Севилья» 0:1, затем был неудачный домашний матч с «Атлетико» 2:4. В прошлом туре «Кадис» проиграл 1:4 «Реал Сосьедаду».

    Сейчас команда идет на серии из пяти поединков без побед.

    «Атлетик» подходит к матчу с минимальным количество кадровых потерь и хорошей формой. Правда в двух прошлых турах «Баски» играли вничью — «Леванте» (1:1) и «Валенсия» (1:1).

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    Кроме этого «Атлетик» выбил из Кубка Испании «Бетис» (2:1 П), проиграл« Барселоне» в Примере 1:2 и разгромил «Хетафе» 5:1.

    Подопечные Марселино близки к финалу Кубка Испании. Также команда выиграла у «Барселоны» Суперкубок. В целом этот сезон складывается для гостей неплохо. Они должны как минимум не проиграть этот поединок, учитывая последние результаты «Кадиса» в чемпионате.

    Ставка: 2Х за 1.24.

    Итоговый коэффициент — 3.55.

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