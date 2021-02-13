В очередном экспрессе рассмотрим матч чемпионатов Испании, Франции и Украины.

«Барселона» — «Алавес»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

Перед этим поединком «Барселона» занимает в турнирной таблице Примеры третью позицию, много проигрывая лидеру первенства, а от второго «Реала» отстает всего на три очка, имея игру в запасе.

Каталонцы в рамках чемпионата Испании идут уже 11 туров без поражений, выиграв в последних шести из них. В своей последней сыгранной встрече Примеры «сине-гранатовые» в гостях одолели «Бетис» (3:2), а несколько дней тому назад они в первой игре полуфинала Кубка страны на выезде проиграли «Севилье» со счетом 0:2.

«Алавесу» в этом сезоне предстоит вести борьбу за выживание. Сейчас в турнирной таблице испанского первенства коллектив располагается на 16 позиции, опережая зону вылета всего на два очка.

В минувшем туре Примеры «славные» в родных стенах одолели «Вальядолид» (1:0), а ранее сыграли вничью с «Хетафе» в гостях (0:0). Перед этим команда из Витории имела 4-матчевую серию поражений в первенстве.

Вряд ли «Алавес» в своем нынешнем состоянии способен отобрать у каталонцев очки.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 1.42.

ПСЖ — «Ницца»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 25-й тур

На данный момент в активе ПСЖ 51 набранное очко и он занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1, на три балла отставая от лидирующего «Лилля».

В прошлое туре парижане на выезде одолели «Марсель» со счетом 2:0, что стало для них второй викторией подряд и пятой за шесть последних поединков чемпионата. Причем в каждом выигранном матче им удавалось сыграть на ноль, а проиграл ПСЖ только один матч из десяти последних.

«Ницца» перед этим матчем занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 29 очков, существенно уступая еврокубковой зоне.

«Орлята» в прошлом туре первенства обыграли дома «Анже» со счетом 3:0. Это была только вторая победа «Ниццы» за девять последних матчей в Лиге 1 при двух ничьих и пяти поражениях. Отметим, что на чужом поле она в последнее время играла лучше, чем дома.

Парижане вполне удачно играют с «орлятами», особенно на своем поле. Ставим в этой игре на уверенную викторию хозяев.

Ставка: победа ПСЖ с форой (-1,5) за 1.62.

«Динамо» Киев — «Олимпик»

Футбол. Чемпионат Украины. УПЛ. 14-й тур

На зимний перерыв киевское «Динамо» ушло в статусе единоличного лидера УПЛ. У «бело-синих» на счету 30 набранных очков и отрыв от второго «Шахтер» в один зачетный пункт.

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В первом круге киевляне допустили только одну осечку в рамках УПЛ, проиграв на своей арене «горнякам» со счетом 0:3, а в последнем матче лиги столичный клуб не смог обыграть в родных стенах «Колос» (2:2).

Коллектив из Донецка разместился в середине турнирной таблицы УПЛ, на седьмом месте, имея пять побед после 12 проведенных матчей первенства.

Непосредственно перед зимней паузой «Олимпик» расписал домашнюю мировую с ФК «Львов», сыграв 1:1, а перед этим обыграл «Рух» (3:1). За пять последних туров чемпионата он проиграл лишь раз.

«Динамо» сильнее и обязано побеждать, так как этого требует турнирной положение. Ставим в этой игре на викторию хозяев.

Ставка: победа «Динамо» за 1.40.

Общий коэффициент — 3.22.