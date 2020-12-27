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    Экспресс дня 27 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 27 декабря
    Юрген Клопп
    Традиционный экспресс от LiveSport.ru. На этот раз рассмотрим три матча английской Премьер-лиги.

    «Ливерпуль» — «Вест Бромвич»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

    «Ливерпуль» с 31 набранным баллом возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги, оторвавшись от второго места на четыре очка.

    Отметим, что «мерсисайдцы» являются самыми результативными в первенстве, забив уже 36 голов, однако и пропускали они уже 19 мячей. В двух последних турах «красные» поочередно одолели на своем поле «Тоттенхэм» (2:1) и в гостях «Кристал Пэлас» (7:0).

    «Вест Бромвич» после 14 сыгранных туров имеет в своем активе всего семь очков, и в турнирной таблице находится на предпоследней строчке, отстав от безопасной позиции уже на пять пунктов.

    Единственную викторию в чемпионате «дрозды» одержали дома над последним «Шеффилдом Юнайтед» (1:0). В предыдущем туре они в родных стенах крупно уступили «Астон Вилле» (0:3), а матчем ранее неожиданно разошлись миром на выезде с «Манчестер Сити» (1:1).

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    Вряд ли «дрозды» смогу устоять еще против одного из грандов. Ставим в этой игре на викторию хозяев с форой — 2.

    Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1.70.

    «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

    «Вулверхэмптон» на данный момент находится на 11 строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 21 очко, однако от зоны еврокубков отстает всего на пять баллов.

    «Волки» в четырех последних проведенных матчах первенства трижды проигрывали и раз победили. Так в прошлом туре они на выезде потерпели фиаско от «Бернли» (1:2), а перед этим в родных стенах с таким же счетом одолели «Челси».

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    «Тоттенхэм» с 25 зачетными пунктами сейчас в турнирной таблице Премьер-лиги находится на шестой позиции. Лидеру он уступает уже шесть очков, а вот второй строчке проигрывает всего два балла.

    «Шпоры» не могут победить в рамках первенства уже на протяжении трех встреч, раз сыграв вничью и дважды проиграв — дома «Лестеру» (0:2) и в гостях «Ливерпулю» (1:2). Несколько дней тому назад они смогли немного реабилитироваться, обыграв в Кубке Лиги «Сток Сити» (3:1) на выезде.

    В восьми предыдущих очных играх этих клубов забивалось не меньше двух мячей, так что и от данной игры ждем пару забитых мячей.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.72.

    «Вест Хэм» — «Брайтон»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

    «Вест Хэм» разместился на десятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. У лондонцев на счету 21 очко и отставание от еврокубковой зоны в четыре очка.

    В своем последнем проведенном поединке первенства «молотки» на выезде крупно уступили «Челси» (0:3), а перед этим они выиграли четыре игры при одной мировой и одном фиаско.

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    • «Брайтон» находится аж на 17 позиции в турнирной таблице АПЛ. У команды в копилке 12 зачетных пунктов и отрыв от зоны вылета составляет всего лишь два балла.

    В прошлом туре чемпионата «чайки» в родных стенах не справились с аутсайдером первенства — «Шеффилдом Юнайтед», сыграв вничью 1:1, продлив тем самым свою без выигрышную серию до пяти встреч, где было два поражения.

    «Молотки» не отличаются надежностью в обороне, пропуская в последнее время в каждом матче. Так что от данного матча вполне можно ждать обмена голами.

    Ставка: обе забьют: да за 1.71.

    Общий коэффициент — 5.00. 0

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