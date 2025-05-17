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    Мпетши-Перрикар и Хиджиката дойдут до решающего тай-брейка?

    Мпетши-Перрикар — Хиджиката. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Бордо 17 мая 2025 года

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    Джованни Мпетши-Перрикар
    Француз Джованни Мпетши-Перрикар сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты в полуфинале «челленджера» в Бордо (Франция). Матч пройдет 17 мая, начало — в15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Хиджиката, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Мпетши-Перрикар

    Джованни всего лишь второй раз в этом году выиграл два матча подряд.

    На этой неделе французский теннисист пока не проиграл ни одного сета.

    В первом матче Мпетши-Перрикар одержал победу над своим соотечественником Пьером-Югом Эрбером — 6:3, 7:6.

    В четвертьфинале Мпетши-Перрикар выиграл у представителя Казахстана Александра Шевченко — 7:5, 7:5.

    Прогнозы на теннис

    Перед этим у Мпетши-Перрикара была серия из шести поражений. В начале марта он уступил нидерландцу Таллону Грикспору в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс, после чего не выиграл ни одного матча в Майами, Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Риме.

    Хиджиката

    Ринки, в отличие от француза, не попал в число сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ему надо было выиграть три матча.

    В четвертьфинале австралийский теннисист выиграл у ливанца Бенджамина Хассана — 6:4, 7:6.

    В первом раунде Хиджиката одержал победу над американцем Нишешем Басаваредди — 6:3, 4:6, 6:4.

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    Во втором круге представитель Зеленого континента остановил второго сеяного Себастьяна Баэса — 6:4, 3:6, 6:2.

    Хиджиката впервые в сезоне выиграл три матча подряд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 1.57, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 2.25.

    Прогноз: скорее всего, француз и его соперник снова проведут больше 20 геймов. Оптимальным вариантом здесь будет ставка без учета исхода встречи.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.94.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мпетши-Перрикар — Хиджиката?

    Матч Мпетши-Перрикар — Хиджиката состоится 17 мая 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Хиджиката?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мпетши-Перрикар — Хиджиката?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,0» с коэффициентом у букмекеров 1.94.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мпетши-Перрикар — Хиджиката?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мпетши-Перрикар — Хиджиката?

    Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 1.57, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 2.25.

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    Мпетши-Перрикар — Хиджиката: прогноз и ставка за 1.94, статистика, коэффициенты матча 17.05.202515:30. Мпетши-Перрикар и Хиджиката дойдут до решающего тай-брейка?
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