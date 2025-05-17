Мпетши-Перрикар — Хиджиката. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Бордо 17 мая 2025 года

Мпетши-Перрикар
Джованни всего лишь второй раз в этом году выиграл два матча подряд.
На этой неделе французский теннисист пока не проиграл ни одного сета.
В первом матче Мпетши-Перрикар одержал победу над своим соотечественником Пьером-Югом Эрбером — 6:3, 7:6.
В четвертьфинале Мпетши-Перрикар выиграл у представителя Казахстана Александра Шевченко — 7:5, 7:5.
Перед этим у Мпетши-Перрикара была серия из шести поражений. В начале марта он уступил нидерландцу Таллону Грикспору в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс, после чего не выиграл ни одного матча в Майами, Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Риме.
Хиджиката
Ринки, в отличие от француза, не попал в число сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ему надо было выиграть три матча.
В четвертьфинале австралийский теннисист выиграл у ливанца Бенджамина Хассана — 6:4, 7:6.
В первом раунде Хиджиката одержал победу над американцем Нишешем Басаваредди — 6:3, 4:6, 6:4.
Во втором круге представитель Зеленого континента остановил второго сеяного Себастьяна Баэса — 6:4, 3:6, 6:2.
Хиджиката впервые в сезоне выиграл три матча подряд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 1.57, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 2.25.
Прогноз: скорее всего, француз и его соперник снова проведут больше 20 геймов. Оптимальным вариантом здесь будет ставка без учета исхода встречи.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.94.