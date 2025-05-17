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    Обеспечит ли Бублик место в финале Турина?

    Альтмайер — Бублик. Ставка (к. 2.30) и прогноз на турнир в Турине 17 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Альтмайер — Бублик
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    Александр Бублик
    Даниэль Альтмайер из Германии сыграет против Александра Бублика из Казахстана в полуфинале турнира в Турине. Матч пройдёт 17 мая, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Альтмайер — Бублик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Альтмайер

    Немецкий теннисист Даниэль Альтмайер в четвертьфинале туринского Челленджера переиграл итальянца Флавио Коболли (6:3, 7:5). На корте теннисисты провели 2 часа 3 минуты.

    За это время спортсмен из Германии шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта.

    В Турине Даниэль Альтмайер из Германии одержал также победы в матчах против итальянца Андреа Пеллегрино (6:3, 6:4) и аргентинца Хуана Мануэля Черундоло (6:3, 6:2).

    Прогнозы на теннис

    На данный момент Даниэль Альтмайер занимает 71 место в ATP.

    Бублик

    2 часа 3 минуты потребовалось Александру Бублику, чтобы выиграть у аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (6:2, 3:6, 7:5).

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    • В этой встрече казахстанский теннисист 11 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8.

    На туринском турнире Александр Бублик также выиграл у итальянцев Федерико Арнабольди (0:6, 6:3, 6:3) и Маттео Гиганте (6:3, 6:1).

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    На данный момент Александр Бублик занимает 76 место в ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Альтмайера в этом матче можно поставить за 1.58, на победу Бублика букмекеры предлагают за 2.30.

    Прогноз: Теннисисты ранее на кортах не встречались и примерно одного уровня, ожидаем, что Александр Бублик в сложной борьбе, как это было в играх с Этчеверри и Арнабольди, одержит победу.

    Рекомендуемая ставка: П2 с коэффициентом 2.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Альтмайер — Бублик?

    Матч Альтмайер — Бублик состоится 17 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Альтмайер — Бублик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Альтмайер — Бублик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Альтмайер — Бублик?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Альтмайер — Бублик?

    Коэффициенты букмекеров: : На Альтмайера в этом матче можно поставить за 1.58, на победу Бублика букмекеры предлагают за 2.30.

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