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    Разгромит ли «Боруссия» «Хольштайн»?

    Боруссия Д — Хольштайн Киль: ставка за 2.40 и прогноз на матч Бундеслиги

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Хольштайн Киль»
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    Юлиан Брандт и Серу Гирасси
    17 мая в 34-м туре чемпионате Германии по футболу сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Хольштайн Киль». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Хольштайн Киль», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Мая 2025 года

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 16:30 Хольштайн

    Хольштайн

  • Киль
    •

    «Боруссия»

    Турнирное положение: коллектив из Дортмунда близок к тому, чтобы спасти сезон, который был провальным.

    В настоящий момент «черно-желтые» имеют в своем активе 54 очка и занимают пятое место в турнирной таблице.

    Боруссия Д — Хольштайн: коэффициенты букмекеров

    Дортмундцы смогли забить 68 мячей за 33 матча, а пропустили 51 мяч.

    Последние матчи: в прошлых тура «шмели» выиграли у «Байера» (4:2), «Вольфсбурга» (4:0), «Хоффенхайма» (3:2) и «Боруссии» М (3:2).

    До этого дортмундский коллектив вылетел с Лиги чемпионов, уступив «Барселоне» (0:4, 3:1).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Также «Боруссия» сыграла вничью с «Баварией» (2:2) и победила «Фрайбург» (4:1) и «Майнц» (3:1).

    Не сыграют: травмированы Максимилиан Байер, Коул Кэмпбелл, Филиппо Мане, Жорди Паулина и Нико Шлоттербек.

    Состояние команды: в последнее время подопечные Нико Ковача находятся в феноменальной форме и сносят всех на своем пути. «Боруссия» провалила начало сезона, но сейчас находится лишь в одном очке от зоны Лиги чемпионов.

    Сейчас «Боруссии» нужно обязательно выигрывать свой матч и надеяться на то, что «Фрайбург» оступится и пропустит ее вперед.

    «Хольштайн»

    Турнирное положение: команда из Киля уже точно и досрочно вылетела из немецкой Бундеслиги.

    Сейчас в активе «аистов» всего 25 очков и предпоследнее место в турнирной таблице. Выше подняться они не смогут.

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    • Кильский коллектив смог 49 раз отправить мяч в сетку ворот соперника, а в свои пропустил 77 раз.

    Последние матчи: в прошлом туре «Хольштайн» в родных стенах уступил «Фрайбургу» (1:2).

    До этого же подопечные Марцеля Раппа смогли переиграть «Аугсбург» (3:1) и «Боруссию» М (4:3).

    Перед этим команда, которая только год назад поднялась в Бундеслигу, сыграла вничью с «Лейпцигом» (1:1) и проиграла «Санкт-Паули» (1:2).

    Не сыграют: в лазарете находятся Патрик Эррас, Анду Келати, Колин Клейн-Бекель, Марко Коменда и Иван Некич.

    Состояние команды: «Хольштайн» провалил начало сезон и так и не смог прийти в себя и побороться за сохранение прописки в элите. В последнее время команда показывает достаточно неплохой футбол, однако она начала это делать слишком поздно.

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    Теперь «Хольштайну» важно сохранить состав, чтобы в следующем сезоне рассчитывать на то, чтобы сразу же вернуться в Бундеслигу.

    Статистика для ставок

    • «Боруссия» выиграла 6 из последних 7 матчей в Бундеслиге

    • «Хольштайн» проиграл только 1 из последних 4 матчей в Бундеслиге

    • в последней очной игре «Хольштайн» обыграл «Боруссию» со счетом 4:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. Ничья оценена в 12.50, а победа «Хольштайна» — в 20.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.16 и 5.30.

    Прогноз: хоть команды и играют результативно, но очень много в этой игре могут и не забить.

    Ставка: тотал меньше 4 за 2.40.

    Прогноз: далеко не факт, что «Боруссия» сможет разгромить соперника, хотя выиграть и должна.

    Ставка: победа «Хольштайна» с форой+2,5 за 2.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Боруссия Д — Хольштайн Киль?

    Матч Боруссия Д — Хольштайн Киль состоится 17 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Боруссия Д — Хольштайн Киль?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: тотал меньше 4.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Боруссия Д — Хольштайн Киль?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «тотал меньше 4» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Боруссия Д — Хольштайн Киль?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Боруссия Д — Хольштайн Киль?

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. Ничья оценена в 12.50, а победа «Хольштайна» — в 20.00.

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    Боруссия Д — Хольштайн Киль: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 17.05.202516:30. Разгромит ли «Боруссия» «Хольштайн»?
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