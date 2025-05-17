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    Карабелли — Юнчаокете. Ставка (к. 2.35) и прогноз на турнир в Турине 17 мая 2025 года

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    Бу Юнчаокете
    Аргентинец Камило Уго Карабелли сыграет против китайца Бу Юнчаокете в полуфинале Челленджера в Турине. Матч пройдёт 17 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карабелли — Юнчаокете, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Карабелли

    Уго Карабелли с трудом преодолел четвертьфинальную стадию, одержав волевую победу над теннисистом из Тайваня — Цзэн Цзэн (1:6, 7:6, 6:1). На корте теннисисты провели 2 часа 56 минут.

    Аргентинский спортсмен один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта.

    Карабелли до этого на Челленджере в Турине одержал ещё две победы, переиграв итальянца Люку Нарди (6:2, 6:4) и финского визави Отто Виртанена (6:3, 6:2).

    Прогнозы на теннис

    Камило Уго Карабелли занимает 60 место в рейтинге ATP.

    Юнчаокете

    Теннисист из Китая Бу Юнчаокете вышел в полуфинал досрочно, из-за отказа итальянца Франческо Пассаро (5:5).

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    • На предыдущих стадиях туринского розыгрыша Юнчаокете нанёс поражение итальянцам Фабио Фоньини (7:5, 6:2) и Джованни Фонио (7:6, 6:4).

    Отметим, что китайский спортсмен не проиграл ни одного сета на туринских кортах.

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    Бу Юнчаокете занимает 73 место в рейтинге ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Уго в этом матче можно поставить за 1.55, на победу Юнчаокете букмекеры предлагают за 2.35.

    Прогноз: Аргентинский теннисист оставил много сил на корте в противостоянии с игроком из Тайваня. Китаец Юнчаокете может воспользоваться усталостью соперника.

    Рекомендуемая ставка: П2 с коэффициентом 2.35.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Карабелли — Юнчаокете?

    Матч Карабелли — Юнчаокете состоится 17 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Карабелли — Юнчаокете?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Карабелли — Юнчаокете?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Карабелли — Юнчаокете?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Карабелли — Юнчаокете?

    Коэффициенты букмекеров: : На Уго в этом матче можно поставить за 1.55, на победу Юнчаокете букмекеры предлагают за 2.35.

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