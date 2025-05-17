Карабелли — Юнчаокете. Ставка (к. 2.35) и прогноз на турнир в Турине 17 мая 2025 года

Аргентинец Камило Уго Карабелли сыграет против китайца Бу Юнчаокете в полуфинале Челленджера в Турине. Матч пройдёт 17 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карабелли — Юнчаокете, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Карабелли

Уго Карабелли с трудом преодолел четвертьфинальную стадию, одержав волевую победу над теннисистом из Тайваня — Цзэн Цзэн (1:6, 7:6, 6:1). На корте теннисисты провели 2 часа 56 минут.

Аргентинский спортсмен один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта.

Карабелли до этого на Челленджере в Турине одержал ещё две победы, переиграв итальянца Люку Нарди (6:2, 6:4) и финского визави Отто Виртанена (6:3, 6:2).

Прогнозы на теннис

Камило Уго Карабелли занимает 60 место в рейтинге ATP.

Юнчаокете

Теннисист из Китая Бу Юнчаокете вышел в полуфинал досрочно, из-за отказа итальянца Франческо Пассаро (5:5).

На предыдущих стадиях туринского розыгрыша Юнчаокете нанёс поражение итальянцам Фабио Фоньини (7:5, 6:2) и Джованни Фонио (7:6, 6:4).

Отметим, что китайский спортсмен не проиграл ни одного сета на туринских кортах.

Бу Юнчаокете занимает 73 место в рейтинге ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Уго в этом матче можно поставить за 1.55, на победу Юнчаокете букмекеры предлагают за 2.35.

Прогноз: Аргентинский теннисист оставил много сил на корте в противостоянии с игроком из Тайваня. Китаец Юнчаокете может воспользоваться усталостью соперника.

Рекомендуемая ставка: П2 с коэффициентом 2.35.