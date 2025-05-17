Трактор — Локомотив. Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 17 мая 2025 года

В третьем матче серии финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Арене Трактор» 17 мая. Начало встречи — в 16:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Трактор»

Путь к плей-офф: В регулярном чемпионате «Трактор» набрал 96 очков, с которыми оказался на 1-й строчке в таблице Восточной конференции и опередил основных конкурентов в гонке лидеров на 3 турнирных пункта и более.

Последние матчи: Перед началом Кубка Гагарина «Трактор» довольно уверенно разобрался с московским «Динамо», серия с которым завершилась эффектной победой уральцев в пятой встрече — 4:3.

В первой игре главного противостояния сезона команда Бенуа Гру в некотором смысле сенсационно добилась непростой победы над «Локомотивом» — 2:1. Во втором матче в Ярославле челябинцы проиграли — 1:4.

Не сыграют: В составе челябинцев нет кадровых потерь.

Состояние команды: Гостевой этап серии сложился для «Трактора» успешно с точки зрения промежуточного результата, если учесть, насколько здорово «Локомотив» зачастую действует на домашнем льду.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Умение играть строго по тактическому плану остается одним из основных достоинств команды Бенуа Гру. Челябинский коллектив грамотно распределяет темп, но вместе с тем способен прибавить в нужный момент.

Стратегическая выверенность позволила «Трактору» зацепиться за минимальные шансы в Ярославле и в очередной раз доказала, что при грамотном удержании инициативы челябинцы чувствуют себя весьма неплохо.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: По итогам общего этапа сезона «Локомотив» стал обладателем Кубка Континента, заработав 102 очка. В борьбе сильнейших ярославцы обошли «Трактор» на 6 турнирных очков.

Последние матчи: В полуфинальной серии с «Салаватом Юлаевым» для «Локомотива» все сложилось весьма удачно, хотя в первом матче команда допустила поражение. Следом четыре победы подряд довольно быстро решили исход этого противостояния.

Начать должным образом финальный раунд с «Трактором» на домашнем льду коллективу Игоря Никитина не удалось — 1:2. Во второй встрече при домашних трибунах Ярославль одержал крупную победу — 4:1.

Не сыграют: Степан Никулин.

Состояние команды: В очередной раз по ходу нынешнего плей-офф «Локомотив» допустил неудачу в первой встрече, но грамотно подстроился под подобную ситуацию.

Коллектив Игоря Никитина известен сбалансированной структурой и умением сочетать игровой темп с силовой манерой. Ярославцы способны резко ускориться либо продавать соперника за счет агрессии впереди.

Зачастую «Локомотив» действует надежно во всех игровых сочетаниях, не теряя при этом в эффективности, а опыт отдельных хоккеистов позволяет команде сохранять устойчивость даже в критичные моменты.

Статистика для ставок

«Локомотив» одержал 8 побед в 9 последних матчах на выезде

«Трактор» не проигрывает на домашнем льду на протяжении 8 последних матчей

В 6 встречах в Челябинске из 7 предыдущих был пробит тотал больше 4.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.75, ничья — в 3.85, а победа «Локомотива» — в 2.45.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 4.5 — за 1.92.

Прогноз: На гостевом этапе противостояния «Трактор» до определенного момента смотрелся здорово. Сейчас команда Гру способна подстроиться под тактически грамотного соперника и забрать первый матч на домашней площадке.

Ставка: «Трактор» победит в матче за 2.00.

Прогноз: После провала, допущенного в обороне в ходе второй встречи челябинцам важно вернуть тактическую надежность, которая была обеспечена в первой игре.

Ставка: Индивидуальный тотал «Локомотива» меньше 2 за 2.20.