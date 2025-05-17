Трактор — Локомотив. Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 17 мая 2025 года

Трактор
Локомотив
«Трактор»
Путь к плей-офф: В регулярном чемпионате «Трактор» набрал 96 очков, с которыми оказался на 1-й строчке в таблице Восточной конференции и опередил основных конкурентов в гонке лидеров на 3 турнирных пункта и более.
Последние матчи: Перед началом Кубка Гагарина «Трактор» довольно уверенно разобрался с московским «Динамо», серия с которым завершилась эффектной победой уральцев в пятой встрече — 4:3.
Трактор — Локомотив: коэффициенты букмекеров
В первой игре главного противостояния сезона команда Бенуа Гру в некотором смысле сенсационно добилась непростой победы над «Локомотивом» — 2:1. Во втором матче в Ярославле челябинцы проиграли — 1:4.
Не сыграют: В составе челябинцев нет кадровых потерь.
Состояние команды: Гостевой этап серии сложился для «Трактора» успешно с точки зрения промежуточного результата, если учесть, насколько здорово «Локомотив» зачастую действует на домашнем льду.
Умение играть строго по тактическому плану остается одним из основных достоинств команды Бенуа Гру. Челябинский коллектив грамотно распределяет темп, но вместе с тем способен прибавить в нужный момент.
Стратегическая выверенность позволила «Трактору» зацепиться за минимальные шансы в Ярославле и в очередной раз доказала, что при грамотном удержании инициативы челябинцы чувствуют себя весьма неплохо.
«Локомотив»
Путь к плей-офф: По итогам общего этапа сезона «Локомотив» стал обладателем Кубка Континента, заработав 102 очка. В борьбе сильнейших ярославцы обошли «Трактор» на 6 турнирных очков.
Последние матчи: В полуфинальной серии с «Салаватом Юлаевым» для «Локомотива» все сложилось весьма удачно, хотя в первом матче команда допустила поражение. Следом четыре победы подряд довольно быстро решили исход этого противостояния.
Начать должным образом финальный раунд с «Трактором» на домашнем льду коллективу Игоря Никитина не удалось — 1:2. Во второй встрече при домашних трибунах Ярославль одержал крупную победу — 4:1.
Не сыграют: Степан Никулин.
Состояние команды: В очередной раз по ходу нынешнего плей-офф «Локомотив» допустил неудачу в первой встрече, но грамотно подстроился под подобную ситуацию.
Коллектив Игоря Никитина известен сбалансированной структурой и умением сочетать игровой темп с силовой манерой. Ярославцы способны резко ускориться либо продавать соперника за счет агрессии впереди.
Зачастую «Локомотив» действует надежно во всех игровых сочетаниях, не теряя при этом в эффективности, а опыт отдельных хоккеистов позволяет команде сохранять устойчивость даже в критичные моменты.
Статистика для ставок
- «Локомотив» одержал 8 побед в 9 последних матчах на выезде
- «Трактор» не проигрывает на домашнем льду на протяжении 8 последних матчей
- В 6 встречах в Челябинске из 7 предыдущих был пробит тотал больше 4.5
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.75, ничья — в 3.85, а победа «Локомотива» — в 2.45.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 4.5 — за 1.92.
- 1.81Швеция — Словения: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 2.33Флорида — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.76Швейцария — Норвегия: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
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Прогноз: На гостевом этапе противостояния «Трактор» до определенного момента смотрелся здорово. Сейчас команда Гру способна подстроиться под тактически грамотного соперника и забрать первый матч на домашней площадке.
Ставка: «Трактор» победит в матче за 2.00.
Прогноз: После провала, допущенного в обороне в ходе второй встречи челябинцам важно вернуть тактическую надежность, которая была обеспечена в первой игре.
Ставка: Индивидуальный тотал «Локомотива» меньше 2 за 2.20.