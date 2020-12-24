Экспресс дня 24 декабря. Прогнозы и ставки на хоккей

Когда в футболе нет выбора, на помощь всегда приходит хоккей.

«Динамо» Москва — «Ак Барс»

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

Московское «Динамо» в предыдущем матче разгромило на своем льду финский «Йокерит» со счетом 4:0. Ну и в целом можно сказать, что столичный клуб находится в неплохой форме. В последних шести матчах у «Динамо» пять побед.

По-настоящему провальным для команда Владимира Крикунова стал лишь матч с магнитогорским «Металлургом» в первый день декабря. Тогда динамовцы пропустили шесть шайб. После этого такого количества ошибок «Динамо» не допускало.

Тем временем победная серия «Ак Барса» составляет уже семь матчей. Казанский клуб продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. И судя по всему, первое место команда Дмитрия Квартальнова уже не отдаст.

Все прогнозы на КХЛ

Понятно, что это не самый лучший матч для ставки на исход. Но, учитывая, что обе команды в среднем за игру забрасывают по три шайбы, можно поставить на голы — встреча, скорее всего, получится результативной.

Ставка: тотал матча больше 4,0 за 1.37.

СКА — «Северсталь»

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА перед игрой против «Северстали» одержал важнейшую с точки зрения психологии победу над ЦСКА. Питерский клуб мог решать все вопросы в основное время, но за полторы минуты до финальной сирены позволил московским «армейцам» отыграть две шайбы. И все же в серии буллитов СКА дожал своего главного конкурента за лидерство в Западной конференции.

В начале декабря СКА также провел классные матчи против «Автомобилиста» и рижского «Динамо». Но показательной в данном случае стала игра с клубом из Екатеринбурга, за который играет Павел Дацюк. СКА отправил в ворота команды своей бывшей звезды семь шайб.

Но что удивительно, «Северталь» сейчас тоже в порядке. Во-первых, череповецкий клуб по-прежнему держится в зоне плей-офф, а во-вторых — в шести последних матчах у гостей пять побед.

Так что тут нельзя исключать даже сенсационную победу «Северстали». СКА только что провел невероятно энергозатратный матч против ЦСКА, такой мотивации на Череповец у хозяев точно не будет. Попробуем поставить на голы «Северстали».

Ставка: тотал «Северстали» больше 1,5 за 1.89.

«Металлург» Магнитогорск — «Динамо» Минск

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

«Магнитка» в прошлом матче потерпела сокрушительное поражение от «Автомобилиста» (0:4). С одной стороны, печаль, упущен шанс подняться подняться в топ-3 Восточной конференции, но, с другой, теперь точно можно не сомневаться, что «Металлург» выйдет максимально заряженным на игру с Минском.

Правда, нельзя не отметить, что «Металлург» в этом сезоне крайне часто теряет очки на своем льду. В 20-ти домашних матчах у команды Илья Воробьева десять поражений, и это прям очень много.

Но есть и позитив. Перед неудачной встречей с «Автомобилистом» магнитогорцы выиграли дома у московского «Динамо» и СКА. Так что о каком-то кризисе нет смысла говорить.

Минское «Динамо», надо признать, в текущем сезоне выглядит весьма солидно, о чем свидетельcтвует хотя бы пятое место в таблице Западной конференции, но злой «Магнитке» гости, скорее всего, проиграют.

Ставка: победа «Металлурга» за 1.51.

Общий коэффициент — 3.90. 0