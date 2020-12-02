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    Историческая победа «Краснодара» и ключевой матч «Лейпцига»

    Экспресс дня 2 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 2 декабря
    «Лейпциг»
    В очередном экспрессе рассматриваем три матча из пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Истанбул Башакшехир» — «Лейпциг»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

    Скорее всего, ключевой матч для «Лейпцига». В случае потери очков немецкий клуб почти наверняка потеряет шансы на попадание в плей-офф. А вот в случае победы «Лейпциг» получит возможность занять как минимум второе место, вышвырнув из ЛЧ либо «Манчестер Юнайтед», либо «Пари Сен-Жермен».

    На прошлой неделе «Лейпциг» провел шикарный матч против «ПСЖ». Команда Юлиана Нагельсманна прессовала звезд Парижа все 90 минут, правда, все равно уступила. Но по игре «Лейпциг» понравился намного больше. Против «Истанбула» точно не должно быть проблем.

    Если не будет никаких форс-мажоров, «Лейпциг» выиграет в предстоящем матче с разницей в два-три мяча. Но мы поставим просто на победу, для экспресса этого будет достаточно.

    Ставка: победа «Лейпцига» за 1.44.

    «Краснодар» — «Ренн»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

    С одной стороны — дебют в групповом этапе Лиги чемпионов, а с другой — невероятна сложная осень. Для «Краснодара» текущий сезон превратился в очень непростое испытание, и пока что так складывается, что команда близка к провалу и в чемпионате России, и в ЛЧ.

    Ближайший матч — единственный шанс спасти евросезон. «Краснодару» нужно обязательно побеждать «Ренн» для выхода в Лигу Европы. Другой вопрос, есть ли у команды Мурада Мусаева такое желание. Весной, после сложных зимних сборов (судьба которых при этом под большим вопросов), «Краснодару» будет непросто играть сразу в двух турнирах.

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    И все-таки есть уверенность, что российский клуб постарается одержать дебютную победу в главном турнире Европы. Это важно и в плане престижа, и с точки зрения психологии. Невозможно все время только проигрывать.

    Ставка: победа «Краснодара» с форой (0) за 1.97.

    «Боруссия» Дортмунд — «Лацио»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

    В начале группового этапа «Боруссия» проиграла «Лацио» в римском матче со счетом 1:3. Это, конечно, не сенсация, но все равно достаточно неожиданный результат. Но самое главное, что нужно понимать, — тогда Дортмунд не показал и половины из того, на что способен. «Лацио» в каком-то смысле просто повезло.

    На выходных обе команды провели ужасные матчи в своих чемпионатах. «Лацио» проиграл дома «Удинезе», а «Боруссия» подарила три очка «Кельну». Но это не должно удивлять перед важными матчами в ЛЧ. Тем более, впереди почти ключевая игра за первое местов в группе.

    «Лацио» будет драться, но «Боруссия», как ни крути, а все-таки лучше, мощнее. Взять хотя бы нападение — у римлян и близко нет в составе таких игроков. Дортмунд забьет два-три мяча, одержит уверенную победу и спокойно шагнет в плей-офф ЛЧ.

    Ставка: тотал «Боруссии» больше 1,5 за 1.51.

    Общий коэффициент — 4.29. 0

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    Экспресс дня 2 декабря. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.29
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