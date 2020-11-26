Экспресс дня 26 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

В новом экспрессе рассматриваем три матча предстоящего тура в групповом этапе Лиги Европы.

«Лилль» — «Милан»

Футбол. Лига Европы. Групповой этап. 4-й тур

В начале ноября «Милан» неожиданно проиграл «Лиллю» на своем поле. Это было первое поражение «россонери» за долгое время. И в этом, в принципе, нет ничего такого уж страшного, невозможно все время выигрывать.

Удивило другое — французы разгромили «Милан» на «Сан-Сиро». По качеству игры это был действительно один из худших матчей «Милана» с тех пор, как в команду вернулся Златан Ибрагимович.

Кстати, Ибрагимович предстоящий матч пропустит. У Златана травма, в ближайшие пару недель ему придется отдохнуть. Кроме того, у «Милана» есть еще несколько кадровых проблем.

«Милан», конечно же, попробует взять реванш, но стоит ли ставить на победу гостей — большой вопрос. «Лилль» действительно хорош, поэтому лучше не рисковать. Зато почти нет сомнений в том, что в матче между этими командами снова будет забито не меньше двух мячей.

Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.95.

«Байер» — «Хапоэль» Беэр-Шева

Футбол. Лига Европы. Групповой этап. 4-й тур

«Байер», по всей видимости, в Лиге Европы решил играть в свое удовольствие. Особенно в те дни, когда есть желание. В первом туре немцы лих покуражились в домашнем матче с «Ниццей», забив шесть мячей. Потом было поражение от пражской «Славии». Правда, там «фармацевтам» не повезло с удалением их игрока уже в середине первого тайма.

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В предыдущем туре «Байер» выиграл в гостях у «Хапоэля» со счетом 4:2. Десять забитых мячей в трех матчах явно свидетельствуют о том, что «Байер» абсолютно на другом уровне по сравнению со своими соперниками по группе.

Если не будет никаких форс-мажоров, «Байер», скорее всего, снова забьет больше трех мячей.

Ставка: тотал «Байера» больше 2,5 за 1.74.

«Наполи» — «Риека»

Футбол. Лига Европы. Групповой этап. 4-й тур

«Наполи» стартовал в групповом этапе с неожиданного поражения от АЗ Алкмар. Более того, неаполитанцы проиграли голландцам на своем поле.

Но в дальнейшем таких недоразумений больше не было. Во втором туре команда Дженнаро Гаттузо выиграла в гостях у главного конкурента по группе «Реал Сосьедада» (1:0).

У «Риеки» три недели назад «Наполи» тоже выиграл с разницей в один мяч — 1:0. Ну а теперь настало время для более уверенной победы. Итальянцам надо как можно скорее решить вопрос с выходом в плей-офф, поэтому хорватам не стоит рассчитывать, что у хозяев не будет мотивации в предстоящем матче.

Ставка: тотал «Наполи» больше 2,5 за 1.58.

Общий коэффициент — 5.36. 0