Боруссия Менхенгладбах — Вольфсбург: ставка и прогноз с коэффициентом 2.17 на матч 17 мая 2025 года

В матче заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах на своем поле примет «Вольфсбург». Встреча пройдет 17 мая и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Менхенгладбах — «Вольфсбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Боруссия» Менхенгладбах

Турнирное положение: «Боруссия» Менхенгладбах по итогам 33-х поединков чемпионата Германии набрала 45 очков и уже не имеет серьезной турнирной мотивации.

Команда занимает 10-ю позицию с отставанием в шесть очков от зоны еврокубков (топ-6) и в два балла от девятого «Штутгарта».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 33-го тура национального первенства «Жеребцы» на чужом поле проиграли «Баварии» (0:2).

Перед этим в поединке 32-го тура Бундеслиги коллектив набрал только один балл, в домашних стенах сыграв вничью с «Хоффенхаймом» — 4:4.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Райц, Эльведи, Фридрих, Боржес Санчеш, Нгуму и Николас, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести предыдущих матчах, которые пришлись на немецкое первенство, «Боруссия» Менхенгладбах ни разу не выиграл при четырех поражениях и двух ничьих.

Это сулит хозяевам плохие шансы на три очка, пусть даже на своем поле, тем более что налицо отсутствие у них серьезной турнирной мотивации.

Тим Кляйндинст — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 16-ю голами.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Вольфсбург» по итогам 33-х туров чемпионата Германии набрал 40 очков и также уже не имеет серьезной турнирной мотивации.

Команда занимает 12-ю позицию с отрывом в 11 баллов от зоны плей-офф за выживание (16-е место), а также с отставанием в пять пунктов от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 33-го тура немецкого первенства «Волки» на своем поле сыграли вничью с «Хоффенхаймом» — 2:2.

Перед этим в 32-м туре национального чемпионата коллектив и вовсе остался без баллов, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» (0:4).

Не сыграют: травмированы — Анжели, Фишер, Мюллер, Паредес, Брогер, Сванберг и Борнау, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми предыдущих матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Вольфсбург» проиграл шесть раз при двух ничьих, а в девяти последних поединках ни разу не выиграл.

Это сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно на чужом поле, тем более что отсутствие серьезной турнирной мотивации актуально и для них.

Мохамед Амура — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Боруссия» М выиграла

в трех из четырех последних матчей «Боруссии» М забивали обе команды при тотал больше 3,5 голов

в шести из восьми последних матчей «Вольфсбург» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» М — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 2.17. Ничья — в 4.30, победа «Вольфсбурга» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.25.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей гости проиграли. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в двух из четырех последних домашних матчей хозяева выиграли.

Ставка: «Боруссия» М победит за 2.17.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 1.97