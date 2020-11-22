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    Все новости спорта

    Суперэкспресс на выходные: злая «Бавария», прагматичная «Аталанта» и матч-загадка на «Энфилде»

    Суперэкспресс на выходные 21-22 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Суперэкспресс на выходные 21-22 ноября
    «Бавария»
    Впереди большой футбольный уик-энд, а это значит, что пришло время собирать новый «паровоз».

    «Бавария» — «Вердер»

    Футбол. Чемпионат Германии. 8-й тур

    Казалось бы, какая связь между предстоящим матчем и недавним позором сборной Гермаии в Испании? Все просто, на самом деле. Часть игроков «Баварии», ставших участниками недавнего погрома в Севилье, будут максимально мотивированы и злы.

    Плюс не забываем про Боатенга и Мюллера, которых Лев уже два года не вызывает (и не собирается в будущем) в сборную, считая, что они уже точно не помогут команде. Так что им тоже есть что доказывать.

    В общем, «Вердеру» явно не стоит рассчитывать на поблажки со стороны «Баварии», которая иногда может играть в Бундеслиге без вполсилы.

    Ставка: тотал «Баварии» больше 3,5 за 1.98.

    «Севилья» — «Сельта»

    Футбол. Чемпионат Испании. 10-й тур

    В турнирной таблице расстояние между этими командами составляет всего лишь три очка, но, если посмотреть чуть иначе, быстро станет ясно, что между «Севильей» и «Сельтой» целая пропасть.

    У «Севильи» действительно было несколько неудачных матчей в Ла Лиге, но, с другой стороны, были и очень классные — например, гостевые встречи с «Барселоной» и «Челси». Ну или хотя бы взять игру с «Краснодаром»: «Севилья» осталась вдесятером, проигрывала, но все равно одержала победу.

    При правильном подходе «Севилья» легко обыграет унылую «Сельту», которая зависима от игры и настроения Яго Аспаса, как «Барселона» от Лео Месси.

    Ставка: победа «Севильи» за 1.78.

    «Специя» — «Аталанта»

    Футбол. Чемпионат Италии. 8-й тур

    Далеко не всем нравятся осенние паузы на матчи сборных, но «Аталанте» такой перерыв нужен был, как никому другому. Пока рано говорить, что в игре команды Джанпьеро Гасперини что-то сломалось, что ее изучили, но очевидно, что что-то точно пошло не так. И у Гасперини было две недели, чтобы понять, почему «Аталанта» в последнее время так часто теряла очки.

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    Просто победа «Аталанты» — и больше ничего не надо выдумывать. Скорее всего, в ближайшее время будет сделан акцент, прежде всего, на результат. И неважно, 5:1 выиграла команда или 1:0. Делая упор только на атаку, «Аталанта» стала допускать слишком много ошибок в защите.

    Ставка: победа «Аталанты» за 1.47.

    «Лидс» — «Арсенал»

    Футбол. Чемпионат Англии. 9-й тур

    Очень хочется надеяться, что этот матч не пойдет по сценарию «Арсенала». Да, «канониры» действительно сделали шаг вперед в плане способоности охранять свои ворота, но в целом игра команды стала чудовищно скучной...По всей видимости, Микель Артета просто еще не успел выставить правильные настройки в атаке. Ну а если его устраивает текущая ситуация, тогда это самая натуральная грусть.

    И все-таки в ближайшей игре «Арсеналу» придется посуетиться, потому что «Лидс» почти каждый свой матч превращает в шоу.

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    • И будет очень полезно, если первыми забьют хозяева, тогда у нас совершенно точно будет повод рассчитывать на результативный матч.

    Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.76.

    «Рома» — «Парма»

    Футбол. Чемпионат Италии. 8-й тур

    У «Ромы», скорее всего, будет отсутствовать Эдин Джеко, который на прошлой неделе заразился коронавирусом. Но за хозяев можно не переживать, там сейчас есть кому идти в атаку и забивать. В этом сезоне у «Ромы» был лишь один по-настоящему провальный матч — с болагрским ЦСКА в Лиге Европы. Сказался банальный недонастрой.

    А так, «Рома» играет очень даже прилично, по количеству забитых мячей ее опережает только «Сассуоло» и «Аталанта». В трех домашних матчах Серии А римляне забили девять мячей.

    Все прогнозы на футбол

    Парочку мячей прилетит и «Парме». Минимум.

    Ставка: тотал «Ромы» больше 1,5 за 1.42.

    «Ливерпуль» — «Лестер»

    Футбол. Чемпионат Англии. 9-й тур

    Сейчас, когда у «Ливерпуля» в лазарете почти все защитники, будет немало желающих поставить на «Лестер». В принципе, логично. Но многое будет зависеть от стратегии «Ливерпуля». Чем меньше мяч будет у «Лестера», тем выше шансы, что команда Клоппа добьется нужного для себя результата.

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    • Может, в сложившейся ситуации для кого-то это звучит нереально, но это так. Клопп, в отличие от Гвардиолы и «Манчестер Сити», всегда готов к контратакам «Лестера».

    Ставка: тотал «Ливерпуля» больше 1,5 за 1.69.

    Общий коэффициент — 21.26. 0

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    Суперэкспресс на выходные 21-22 ноября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.98
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