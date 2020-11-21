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    Победы «Баварии» и «Юве», противостояние Моуринью и Гвардиолы

    Экспресс дня 21 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 21 ноября
    Жозе Моуринью
    В субботу, 21 ноября, рассмотрим три поединка на очередной экспресс в чемпионатах Англии, Италии и Германии.

    «Бавария» — «Вердер»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 8-й тур

    «Бавария» после семи туров чемпионата Германии занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на два балла. Попутно мюнхенцы удачно выступают и Лиге чемпионов.

    В БЛ «красные» проиграли лишь раз, уступив в гостях «Хоффенхайму» (1:4), и шесть раз выигрывали, забив 27 мячей и пропустив 11. В прошлом туре «Бавария» добилась в гостях победы над «Боруссией» из Дортмунда со счетом 3:2.

    «Вердер», который с большим трудом в прошлом сезоне избежал вылета, в текущем первенстве занимает девятое место в турнирной таблице, проиграв в семи матчах лишь раз.

    Эта неудача случилась с «музыкантами» в первом туре, когда они на домашнем поле уступили «Герте» (1:4), после чего дважды выигрывали и четыре матча завершали миром. В минувшем туре бременцы в родных стенах поделили очки с «Кельном» (1:1), сыграв вничью в четвертый раз подряд.

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    • Вряд ли «Вердер» сможет зацепиться за очки в Мюнхене. Наверняка «Бавария» победит минимум в два мяча.

    Ставка: победа «Баварии» с форой (-1,5) за 1.35.

    «Ювентус» — «Кальяри»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур

    «Ювентус» по итогам семи туров Серии А набрал 13 очков, и в турнирной таблице занимает пятую позицию, отставая от лидера на четыре балла.

    Туринцы в текущем первенстве трижды победили, а также четыре раза расходились миром. Непосредственно перед международной паузой в первенстве «Старая синьора» на выезде сыграла вничью с «Лацио» (1:1), а ранее также в гостях разгромила «Специю» (4:1).

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    «Кальяри» с десятью набранными баллами занимает десятую позицию в турнирной таблице чемпионата Италии. Островитяне по три раза одерживали виктории и терпели поражения, а также один поединок завершили вничью.

    Стоит отметить, что в текущем первенстве команда только в одном матче не смогла забить, однако и не пропустила всего раз, как раз в прошлом туре она дома одолела «Сампдорию» со счетом 2:0.

    «Ювентус», которому необходимо нагонять лидера, вряд ли будет иметь проблемы в родных стенах с середняком лиги.

    Ставка: победа «Ювентуса» за 1.34.

    «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

    «Тоттенхэм» в турнирной таблице Премьер-лиге на данный момент занимает вторую строчку, отставая от лидера всего на одно очко. Стартовали «шпоры» в АПЛ с домашнего поражение от «Эвертона» (0:1), после чего в пяти матчах побеждали и дважды расходились миром.

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    В текущем первенстве стоить выделить выездной погром «Манчестер Юнайтед» со счетом 6:1. В прошлом же туре лондонцы не без проблем на выезде одолели аутсайдера «Вест Бромвич» (1:0).

    «Манчестер Сити» в Премьер-лиге в данный момент выступает не лучшим образом, и после семи матчей занимает только десятое место, уступая лидеру уже шесть очков.

    «Горожане» в текущем чемпионате по три раза добивались викторий и расходились миром, а также проиграли в родных стенах 2:5 «Лестеру». В своей последней сыгранной встрече первенства они в родных стенах сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1).

    Оба коллектива играют довольно-таки результативно, и в очном противостоянии вполне можно увидеть пару забитых мячей.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.29.

    Общий коэффициент — 2.33.

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    Экспресс дня 21 ноября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.35
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