Экспресс дня 16 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

В понедельник, 16 ноября, в низших лигах Англии и Испании пройдет ряд матчей, а в Кубке Сербии будет сыгран один поединок 1/16 финала.

«Спортинг» Хихон — «Райо Вальекано»

Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда. 12-й тур

«Спортинг» в 11 сыгранных турах Сегунды набрал 22 очка, и в турнирной таблице идет третьим, отставая от лидера на четыре балла, пропустив в этих встречах всего шесть мячей.

Отметим, что все три поражения хихонцы потерпели в гостях, а еще раз разошлись миром и одержали семь викторий. Так в прошлом туре «Спортинг» на выезде уступил «Мирандесу» со счетом 0:1, т.с. прервав свою серию из трех побед.

«Райо Вальекано» в турнирной таблицы Сегунды после 11 туров находится на восьмом месте, отставая от предстоящего соперника на шесть очков.

В текущем первенстве «пчелы» по пять раз побеждали и проигрывали, а также один поединок завершили миром. В минувшей игре первенства они потерпели первое домашнее поражение, уступив 0:1 «Альмерии», а перед этим выиграли все четыре домашние встречи.

В родных стенах хихонцы выступают довольно-таки уверенно, поэтому в данном поединке ставим с 0 форой на хозяев.

Ставка: победа «Спортинга» с 0 форой за 1.74.

«Плимут» — «Портсмут»

Футбол. Чемпионат Англии. Лига 1. 12-й тур

«Плимут» с 18 набранными баллами в 10 проведенных встречах расположился на девятом месте в турнирной таблице английского третьего дивизиона, уступая зоне плей-офф три очка.

За всю турнирную дистанцию коллектив добыл пять побед, три матча свел вничью и дважды проиграл. Отметим, что в поединках с участием «Плимута» было забито 30 голов. Так в минувшем туре первенства была домашняя виктория над «Свиндоном» — 4:2.

У «Портсмута» в копилке находится на два очка больше, с которыми коллектив идет на две строки выше, но имеет на один сыгранный матч больше. В играх с участием этой команды было забито 29 мячей.

«Помпеи» в текущем первенстве добыли шесть выигрышей, дважды сыграли вничью и потерпели три фиаско. В своей последней сыгранной игре чемпионата они на выезде переиграли «Линкольн» — 3:1.

Поединки с участием этих коллективов проходят довольно-таки результативно. Наверняка и в данной игре будет забито пару мячей.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.34.

«Црвена Звезда» — «Златибор»

Футбол. Кубок Сербии. 1/16 финала

«Црвена Звезда» — лидер текущего розыгрыша сербской Суперлиги. В 14 проведенных встречах первенства «красно-былые» добыли 12 викторий и дважды сыграли вничью, забили 42 гола, а пропустили только семь.

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Попутно белградцы также играют и в Лиге Европы, где после трех матчей группового этапа с двумя победами и одним поражением идут вторыми в своем квартете. В своей последней сыгранной встрече «звездаши» в чемпионате дома обыграли «Инджию» — 3:2.

«Златибор» с 12 набранными очками находится в зоне вылета сербской Суперлиги, на 17 месте, уступая три балла безопасной позиции.

Коллектив добыл в текущем первенстве три победы, трижды сыграл вничью и восемь раз был повержен. Отметим, что «Златибор» выиграл последние два проведенных матча, одолев в гостях 2:0 «Рад» и 2:1 «Нови Пазар».

У лидера сербского первенства дома не должно быть никаких проблем с одним из аутсайдеров. Ставим с форой -1,5 на хозяев.

Ставка: победа «Црвены Звезды» с (-1,5) форой за 1.47.

Общий коэффициент — 4.53. 0