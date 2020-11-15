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    Все новости спорта

    Шанс для Дании, слабая Россия и ключевой матч для Италии

    Экспресс дня 15 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 15 ноября
    Сборная Италии
    В очередном экспрессе рассматриваем три матча, которые пройдут в рамках группового этапа Лиги наций.

    Дания — Исландия

    Футбол. Лига наций. Групповой этап. 5-й тур

    Сборная Дании в случае победы в предстоящем матче получит неплохой шанс занять первое место в группе, которое позволит в следующем году сыграть в финальной части Лиги наций.

    А выиграть у сборной Исландии будет не так уж и сложно. Исландцы находятся в ужасном психологическом состоянии после поражения от Венгрии в решающем раунде квалификации Евро-2020. За несколько минут до завершения игры исландцы вели в счете, но в итоге пропустили два мяча и потерпели поражение, которое стало для них настоящей катастрофой.

    И, безусловно, нужно не забывать, что в текущем розыгрыше Лиги наций Исландия проиграла все четыре матча. Домашняя встреча с датчанами в октябре завершилась для исландцев поражением со счетом 0:3.

    Все прогнозы на Лигу наций

    В предстоящем матче, скорее всего, будет что-то подобное.

    Ставка: тотал сборной Дании больше 1,5 за 1.55.

    Турция — Россия

    Футбол. Лига наций. Групповой этап. 5-й тур

    Сборная России ранее на этой неделе не смогла выиграть у Молдавии — 0:0. Ничья, которая, похоже, расстроила всех, кроме Станислава Черчесова и футболистов. Есть мнение, что результат в товарищеских матчах не имеет никакого значения, и все равно очень сложно смириться с тем, что перед этим Молдавия пропустила в трех играх 12 мячей. И вообще, эту команду не обыгрывают разве что такие сборные, как Андорра и Сан-Марино. Черчесову есть о чем задуматься.

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    Россия на данный момент возглавляет свою группу в Лиге наций. Но глядя на состояние команды, это сейчас не так и важно. В последних матчах сборная России выглядела слабо, в том числе в домашней игре с Турцией в прошлом месяце.

  • Полный ноль. В Кишиневе сборная России не впечатлила
  • Без Артема Дзюбы команда Станислава Черчесова не забила ни одного гола
  • 13/11/2020

    • Сборная Турции без проблем выиграет у такой России, в составе которой, к тому же, не будет Артема Дзюбы. В атаке, как показала встреча с Молдавией, играть некому. А Турция, если что, в четырех предыдущих матчах забила девять мячей.

    Ставка: тотал сборной Турции больше 1,0 за 1.72.

    Италия — Польша

    Футбол. Лига наций. Групповой этап. 5-й тур

    Сборная Италии не проигрывает уже два года, но сейчас этот факт отошел на второй план, поскольку «Скуадра Адзурра» на данный момент не проходит в финальную часть Лиги наций. Занимающие второе место в группе итальянцы в четырех матчах три раза сыграли вничью и одержали лишь одну победу. А лидирует сейчас, как ни странно, Польша, дважды обыгравшая Боснию.

    В общем, это один из ключевых матчей за первое место. Многое, конечно, будет зависеть еще и от результатов сборной Нидерландов, которая запросто может обойти Италию и Польшу, если выиграет оставшиеся матчи.

    Но, скорее всего, Италия не позволит этому случиться. Итальянцы выиграют ближайший матч, если справятся с Робертом Левандовски. В товарищеском матче с Украиной польская команда выглядела очень посредственно.

    Ставка: победа Италии за 1.72.

    Общий коэффициент — 4.60. 0

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    Экспресс дня 15 ноября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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