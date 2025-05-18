Казахстан — США. Ставка (к. 1.93) и прогноз на хоккей, групповой этап чемпионата мира, 18 мая 2025 года

Казахстан
Турнирное положение: В 5 матчах казахстанцам удалось набрать всего 3 очка, с которыми команда прописалась на 7-й строчке в таблице, на 2 турнирных балла опережая 8-ю Норвегию.
Последние матчи: Для сборной Казахстана удачным оказался исключительно дебют группового этапа, в рамках которого команда одержала волевую победу над Норвегией — 2:1.
Следующие матчи обернулись для коллектива Олега Болякина чередой крупных провалов. Так, в четырех турах кряду казахстанцы уступили Германии — 1:4, Венгрии — 2:4, Дании — 1:5 и Чехии — 1:8.
Не сыграют: В составе Казахстана нет кадровых потерь.
Состояние команды: Для Казахстана текущее мировое первенство складывается неудачно вопреки уверенному началу группового этапа.
Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею
Победа над Норвегией в настоящее время остается единственным светлым моментом на фоне крупных неудач, которые Казахстан допустил в дальнейшем.
С игровой точки зрения команда Олега Болякина создает крайне мало по-настоящему острых моментов, в а обороне допускает грубые ошибки под натиском быстрых атак.
США
Турнирное положение: В 5 играх сборная США заработала 11 очков, с которыми разместилась на 3-й строчке в таблице группы B, на 2 турнирных пункта опережая 4-ю Германию.
Последние матчи: На групповом этапе американцы дебютировали довольно ярко, одержав крупные победы над Данией — 5:0 и Венгрией — 6:0, за которыми последовало поражение от Швейцарии — 0:3.
После разгрома от одного из лидеров таблицы команда Райана Варсофски с трудом справилась с Норвегией — 6:5 ОТ, а накануне провела результативную встречу с Германией, также добившись победы — 6:3.
Не сыграют: В составе США нет кадровых потерь.
Состояние команды: США ворвались в групповой этап с идеальным дебютом, продемонстрировав тотальное превосходство над аутсайдерами.
Столкнувшись с более серьезным сопротивлением, у команды Райана Варсофски начали возникать проблемы, в основном затрагивающие оборону.
Несмотря на сильные выступления отдельных игроков и зачастую высокую реализацию, США испытывают проблемы именно в коллективном ключе.
Статистика для ставок
- В 4-х последних матчах Казахстан пропускал не менее 4 голов
- В 4-х матчах из 6 предыдущих США забивали 5 голов и более
- В 2-х последних очных матчах США обыгрывали Казахстан с разницей в 3 шайбы и более
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Казахстана оценивается букмекерами в 40.00, ничья — в 25.00, а победа США — в 1.02.
На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.78, на тотал меньше 6.5 — за 2.09.
- 1.98Канада — Словакия: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
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Прогноз: При сомнительном качестве игры с более равными соперниками Штаты выглядят явными фаворитами на фоне команд уровня Казахстана, продавливая тех за счет агрессивной атаки и высокой реализации.
Ставка: Индивидуальный тотал США больше 5.5 за 1.93.
Прогноз: С большим количеством заброшенных шайб американцы доведут дело до победы, как это было ранее во встречах подобной категории.
Ставка: США победят с форой -4.5 за 1.85.