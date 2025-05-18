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    США вновь продемонстрируют класс в атаке

    Казахстан — США. Ставка (к. 1.93) и прогноз на хоккей, групповой этап чемпионата мира, 18 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Казахстан — США
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    Сборная США одержала 4 победы в группе
    В рамках группового этапа чемпионата мира Казахстан сыграет с США. Матч пройдет в «Йюске Банк Боксен» 18 мая. Начало встречи — в 17:20 (мск). Ставка и прогноз на матч Казахстан — США, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Казахстан

    Турнирное положение: В 5 матчах казахстанцам удалось набрать всего 3 очка, с которыми команда прописалась на 7-й строчке в таблице, на 2 турнирных балла опережая 8-ю Норвегию.

    Последние матчи: Для сборной Казахстана удачным оказался исключительно дебют группового этапа, в рамках которого команда одержала волевую победу над Норвегией — 2:1.

    Следующие матчи обернулись для коллектива Олега Болякина чередой крупных провалов. Так, в четырех турах кряду казахстанцы уступили Германии — 1:4, Венгрии — 2:4, Дании — 1:5 и Чехии — 1:8.

    Не сыграют: В составе Казахстана нет кадровых потерь.

    Состояние команды: Для Казахстана текущее мировое первенство складывается неудачно вопреки уверенному началу группового этапа.

    Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

    Победа над Норвегией в настоящее время остается единственным светлым моментом на фоне крупных неудач, которые Казахстан допустил в дальнейшем.

    С игровой точки зрения команда Олега Болякина создает крайне мало по-настоящему острых моментов, в а обороне допускает грубые ошибки под натиском быстрых атак.

    США

    Турнирное положение: В 5 играх сборная США заработала 11 очков, с которыми разместилась на 3-й строчке в таблице группы B, на 2 турнирных пункта опережая 4-ю Германию.

    Последние матчи: На групповом этапе американцы дебютировали довольно ярко, одержав крупные победы над Данией — 5:0 и Венгрией — 6:0, за которыми последовало поражение от Швейцарии — 0:3.

    После разгрома от одного из лидеров таблицы команда Райана Варсофски с трудом справилась с Норвегией — 6:5 ОТ, а накануне провела результативную встречу с Германией, также добившись победы — 6:3.

    Не сыграют: В составе США нет кадровых потерь.

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    • Состояние команды: США ворвались в групповой этап с идеальным дебютом, продемонстрировав тотальное превосходство над аутсайдерами.

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    Столкнувшись с более серьезным сопротивлением, у команды Райана Варсофски начали возникать проблемы, в основном затрагивающие оборону.

    Несмотря на сильные выступления отдельных игроков и зачастую высокую реализацию, США испытывают проблемы именно в коллективном ключе.

    Статистика для ставок

    • В 4-х последних матчах Казахстан пропускал не менее 4 голов

    • В 4-х матчах из 6 предыдущих США забивали 5 голов и более

    • В 2-х последних очных матчах США обыгрывали Казахстан с разницей в 3 шайбы и более

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Казахстана оценивается букмекерами в 40.00, ничья — в 25.00, а победа США — в 1.02.

    На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.78, на тотал меньше 6.5 — за 2.09.

    Прогноз: При сомнительном качестве игры с более равными соперниками Штаты выглядят явными фаворитами на фоне команд уровня Казахстана, продавливая тех за счет агрессивной атаки и высокой реализации.

    Ставка: Индивидуальный тотал США больше 5.5 за 1.93.

    Прогноз: С большим количеством заброшенных шайб американцы доведут дело до победы, как это было ранее во встречах подобной категории.

    Ставка: США победят с форой -4.5 за 1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Казахстан — США?

    Матч Казахстан — США состоится 18 мая 2025 года в 17:20 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Казахстан — США?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Индивидуальный тотал США больше 5.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Казахстан — США?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Индивидуальный тотал США больше 5.5» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Казахстан — США?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Казахстан — США?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа Казахстана оценивается букмекерами в 40.00, ничья — в 25.00, а победа США — в 1.02.

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