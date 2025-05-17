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    Тиша Пеннингтон продолжит победное шествие в UFC?

    Пинейро — Пеннингтон. Ставка (к. 1.69) и прогноз на ММА, UFC Vegas 106, 17 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Пинейро — Пеннингтон
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    Луана Пинейро
    В рамках турнира UFC Vegas 106 17 мая состоится поединок Луаны Пинейро и Тиши Пеннингтон в женском минимальном весе. Начало — 23:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Пинейро — Пеннингтон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Луана Пинейро

    Турнирное положение: Пинейро приходила в UFC с большими амбициями и со временем даже попала в десятку лучших. Но теперь она балансирует на грани топ-15 дивизиона, замыкая рейтинг в женском минимально весе.

    Последние бои: За последние пять поединков Луана одержала две победы. В ноябре 2024 года уступила Джиллиан Робертсон, проиграв единогласным решением. До этого Пинейро также потерпела поражения от Аманды Рибас и Анджеллы Хилл. Победить на данном отрезке удалось ветеранов в лице Мишель Уотерсон и Сэм Хьюз.

    Состояние бойца: Пинейро базовый борец с акцентом на активную работу в партере. У нее большой арсенал сабмишнов и неплохой контроль на земле. Однако в стойке часто теряется, пропускает много ударов, а выносливости хватает лишь на первые раунды. После трех поражений подряд заметны проблемы с психологической составляющей.

    Тиша Пеннингтон

    Турнирное положение: Пеннингтон не входит в топ-10, но остается крепким середняком дивизиона. Сейчас располагается на 13-й позиции в рейтинге женского минимального веса.

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    • Последние бои: За последние пять встреч Тиша выиграла трижды. В предыдущей встреча одолела по очкам Карлу Эспарзу, но в мае прошлого года Пеннингтон уступила Табате Риччи. Ранее дралась довольно часто, но нестабильно. За 7 предыдущих встреч 4 победы и 3 поражения.

    Состояние бойца: Пеннингтон грамотный тактик, предпочитая не рисковать и добывать победы решением. У американки неплохая выносливость, достойная защита от тейкдаунов и умение сушить бои в поздних раундах, изматывая соперниц монотонной работой в стойке.

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    Слабое место — отсутствие досрочных побед: за 22 боя был только один выигрыш сабмишном.

    Статистика для ставок

    • Пинейро за последние пять боев одержала две победы и трижды проиграла

    • Пеннингтон за тот же период выиграла три поединка, два из них решением судей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры считают Тишу Пеннингтон большим фаворитом. На ее победу можно поставить за 1.19. Победа Пинейро оценивается за 4.00.

    Прогноз: Пинейро будет давить с первых секунд, пытаясь перевести бой в партер. Но Тиша обладает неплохой защитой от тейкдаунов, а ее «железный» подбородок выдержал даже удары экс-чемпионки Роуз Намаюнас. Луана вряд ли реализует свой геймплан, построенный исключительно на борьбе. Пеннингтон переживет стартовый натиск, перехватит инициативу во втором раунде, засыплет бразильянку джебами и низкими киками. Бой продлится все три раунда, а судьи отдадут победу Тише.

    Ставка: Победа Тиши Пеннингтон по очкам за 1.69.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пинейро — Пеннингтон?

    Матч Пинейро — Пеннингтон состоится 17 мая 2025 года в 23:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Пинейро — Пеннингтон?

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    Ставка: на что сделать ставку в матче Пинейро — Пеннингтон?

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    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пинейро — Пеннингтон?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пинейро — Пеннингтон?

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры считают Тишу Пеннингтон большим фаворитом. На ее победу можно поставить за 1.19. Победа Пинейро оценивается за 4.00.

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    Пинейро — Пеннингтон: прогноз и ставка за 1.69 , статистика, коэффициенты матча 17.05.202523:00. Тиша Пеннингтон продолжит победное шествие в UFC?
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