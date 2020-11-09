Экспресс дня 9 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

В понедельник рассматриваем три матча из низших дивизионов Германии и Швеции.

«Хольштайн Киль» — «Гамбург»

Футбол. Вторая Бундеслига. 7-й тур

Во второй Бунедслиге очередной тур завершится матч между командами, которые на данный момент входят в топ-3. «Хольштайн» в шести матчах набрал 11 очков и занимает третье место. Команда хозяев не смогла набрать очки пока что только в одной игре текущего сезона — это случилось в конце октября в домашней встрече с «Гройтер Фюрт». В остальных же случаях «Хольштайн» как минимум не проигрывал.

Стоит отметить, что «Хольштайн» забивал в пяти матчах из шести.

Тем временем «Гамбург» единолично возглавляет турнирную таблицу. Легендарный клуб на старте сезона выиграл пять матчей кряду, после чего сыграл вничью с «Санкт-Паули». По всей видимости, на этот раз «Гамбургу» уже никто и ничего не помешает вернуться в элиту немецкого футбола.

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И все же ставить на победу «Гамбурга» не стоит. Этот вариант лучше обойти стороной, крепкому «Хольштайну» по силам остановить лидера. Оптимальная ставка в данном случае — на голы.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.71.

«Дуйсбург» — «Виктория Кельн»

Футбол. Третья Бундеслига. 9-й тур

Один матч на вечер понедельника запланирован и в третьей Бундеслиге. «Дуйсбург» сыграет дома с «Викторией Кельн», которая после восьми сыгранных матчей занимает восьмое место. Команда гостей в октябре выдала серию из четырех побед кряду, но после этого, похоже, начался спад. В прошлом туре «Виктория» проиграла дома главному аутсайдеру лиги «Любеку», а перед этим получила пять мячей от «Ганзы».

«Дуйсбург» в предыдущем матче тоже проиграл, но это был матч с лидером дивизиона «Саарбрюкеном», который хоть и победил, но тоже пропустил два мяча. Ну и важно знать, что «Саарбрюкен» забил решающий гол уже после того, как в составе «Дуйбурга» удалили двух игроков.

В общем, вполне вероятно, что «Дуйсбург» в предстоящем матче заберет в свою копилку три очка. В конце концов, пора уже одержать первую в этом сезоне домашнюю победу.

Ставка: победа «Дуйсбурга» с форой (0) за 2.04.

«Умео» — «Сундсвалль»

Футбол. Первый дивизион Швеции. 27-й тур

Матч имеет невероятно большое значение, прежде всего, для хозяев. За несколько туров до завершения чемпионата «Умео» занимает в турнирной таблице предпоследнее место, но у команда по-прежнему есть шанс подняться на несколько позиций и получить возможность сыграть в переходных матчах.

Другой вопрос, способны ли на это игроки «Умео». Объективно говоря, сделать это будет сложно. Хотя в двух предыдущих матчах команда хозяев набрала четыре очка, победив ГАИС и сыграв вничью с «Люнгскиле», который замыкает турнирную таблицу. Ну и, возможно, самое главное — «Умео» ни разу не пропустил в этих матчах.

«Сундсвалль», в свою очередь, доигрывает сезон. Гости занимают пятое место, выше они уже вряд ли поднимутся, а вылет им точно не грозит.

В общем, «Умео» может воспользоваться тем, что для соперника результат в предстоящем матче, по сути, не имеет никакого значения.

Ставка: победа «Умео» или ничья за 1.63.

Общий коэффициент — 5.68. 0