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    «Фулхэм» попробует распечатать ворота «Кардиффа»

    Экспресс дня 27 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 27 июля
    Футболисты «Фулхэма»
    Понедельник, 27 июля, не будет богатым на футбольные события, поэтому придется довольствоваться малым. Понедельник, 27 июля, не будет богатым на футбольные события, поэтому придется довольствоваться малым. .

    «Кардифф» — «Фулхэм»

    Футбол. Чемпионшип. Плей-офф

    «Кардифф» и «Фулхэм» поборются за место в английской Премьер-лиге, сыграв в плей-офф Чемпионшипа. Первый матч 1/2 финала состоится в Уэльсе.

    Команды в завершившемся чемпионате финишировали на пятом и шестом местах соответственно. Тем не менее, у «дачников» было восемь очков преимущества.

    Личные встречи тоже остались за «Фулхэмом», который дома победил 2:0, а в гостях разошелся миром 1:1.

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    Однако стоит заметить, что оборона подопечных Скотта Паркера стала часто допускать ошибки, что наводит нас на мысли, что вполне мотивированный «Кардифф» должен забить. При этом свои ворота хозяева тоже навряд ли оставят на замке.

    Ставка: обе команды забьют за 1.92.

    «Тяньцзинь Тэда» — «Шанхай СИПГ»

    Футбол. Чемпионат Китая. 1-й тур

    В первом туре нового сезона китайской Суперлиги «Шанхай СИПГ» померится силами с «Тяньцзинь Тэда».

    Судить о форме команд сейчас тяжело, но все же фаворитами считаются гости, занявшие в минувшем сезоне третье место в турнирной таблице.

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    За «Шанхай СИПГ» выступают столь известные игроки, как Оскар, Халк, Марко Арнаутович и Одил Ахмедов, игравший в России за «Краснодар» и «Анжи».

    В составе «Тяньцзинь Тэда» тоже есть легионеры, но в суперклубах они не выступали, так что нам кажется, что «Шанхай СИПГ» должен брать три очка.

    Ставка: победа «Шанхай СИПГ» с форой -1 за 1.70.

    «Эстерсунд» — «Хельсингборг»

    Футбол. Чемпионат Швеции. 11-й тур

    В рамках 11-го тура чемпионата Швеции встретятся известные по выступлениям в еврокубках «Эстерсунд» и «Хельсингборг».

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    Впрочем, проведя по десять матчей, эти команды пока могут только мечтать о попадании в ту же Лигу Европы, ведь занимают 13-е и 14-е места в турнирной таблице соответственно.

    «Эстерсунд» и «Хельсингборг» выступают блекло, забивают мало, пропуская при этом почти вдвое чаще.

    Фаворита здесь выделить сложно, но раз уж мы ждем не слишком зрелищной игры от двух кризисных команд, то берем низовой тотал.

    Ставка: тотал голов меньше 2,5 за 1.74.

    Общий коэффициент — 5.67. 0

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    Экспресс дня 27 июля. Прогнозы и ставки на футбол. Понедельник, 27 июля, не будет богатым на футбольные события, поэтому придется довольствоваться малым. . Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.67
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