Экспресс дня 28 июня. Прогнозы и ставки на футбол

В воскресенье, 28 июня, в испанском первенстве пройдет ряд матчей 32-го тура, а в Италии сыграют поединки 28-го игрового дня.

«Эспаньол» — «Реал»

Футбол. Чемпионат Испании. 32-й тур

«Эспаньол» с 24 набранными баллами замыкает турнирную таблицу Примеры. На данный момент каталонцы отстают от 17-й спасительной строчки на восемь очков.

«Попугаи» в своих последних двух сыгранных встречах чемпионата потерпели фиаско, поочередно проиграв в родных стенах «Леванте» (1:3) и на выезде «Бетису» (0:1).

Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры, однако «Королевский клуб» имеет одинаковое количество очков с «Барселоной», которую опережает только по дополнительным показателям.

После перерыва «сливочные» выиграли все четыре проведенных поединка. В прошлом туре они дома переиграли «Мальорку» (2:0), а ранее в гостях одолели «Реал Сосьедад» (2:1).

Даже фактор своего поля вряд ли поможет «Эспаньолу» рассчитывать на очки в игре с лидером первенства.

Ставка: победа «Реала» за 1.46.

«Вильярреал» — «Валенсия»

Футбол. Чемпионат Испании. 32-й тур

«Вильярреал» в турнирной таблице Примеры находится на шестой строчке. На данный момент «подводники» проигрывают четвертой позиции шесть очков, а преследователи дышат в спину.

После рестарта первенства «Вильярреал» сперва одержал три «сухие» виктории, забивая по одному мячу, а в своем последнем матче дома разошелся миром с «Севильей» (2:2).

«Валенсия» находится в турнирной таблице Ла Лиги на восьмой позиции, проигрывая всего два балла зоне Лиги Европы, но от лигачемпионовских мест отстает очень сильно.

В июне «летучие мыши» на своей арене раз выиграли и раз сыграли вничью, а вот на выезде только проигрывали. В последнем туре они в гостях уступили «Эйбару» (0:1).

Исходя из того, что «Валенсия» в гостях играет слабо, рекомендуем ставить на хозяев с нулевой форой.

Ставка: победа «Вильярреала» с форой 0 за 1.65.

«Парма» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии. 28-й тур

«Парма» в этом сезоне ведет борьбу за еврокубки. На данный момент «крестоносцы» в турнирной таблице Серии А занимают восьмую строчку, проигрывая три очка зоне ЛЕ.

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В первом поединке после рестарта сезона «Парма» на выезде поделила очки с «Торино» (1:1), после чего в гостях одержала крупную победу над «Дженоа» (4:1).

«Интер» идет третьим в турнирной таблице итальянского первенства, проигрывая четыре пункта второму места, а от лидера отстает уже на 11 баллов.

После перерыва «Интер» сперва в родных стенах одолел «Сампдорию» (2:1), после чего также дома сыграл вничью с «Сассуоло» (3:3), упустив викторию в компенсированное время.

Миланский коллектив не совсем уверенно вошел в возобновленный сезон, поэтому в этой игре ставим на хозяев с форой.

Ставка: победа «Пармы» с форой (+1,5) за 1.51.

Итоговый коэффициент — 3.63. 0