ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    МалкомУспех «Зенита» в ключевых фигурах. Малком сделал много для победы Дезинфекция на матче «Зенита»Пандемия футбольного значения. Сезон РПЛ может досрочно завершиться АлиссонРекорды «Ливерпуля». Обновленные и потенциальные достижения команды Клоппа
  • 11:29
    • «Динамо» сыграет против ЦСКА основным составом
  • 14:46
    • Пьянич пройдет медосмотр в «Барселоне» 28 июня
  • 13:00
    • «СЭ»: «Ростов» против «Арсенала» сыграет основой
  • 11:45
    • Три клуба Бундеслиги проявляют интерес к Чалову
  • 08:35
    • Стоичков раскритиковал Луи ван Гала
  • 07:31
    • Опубликован календарь матчей сборной России в Лиге наций
  • 07:15
    • НХЛ объявила очередность выбора игроков клубами на драфте-2020
    Все новости спорта

    «Реал» продолжит побеждать в Примере?

    Экспресс дня 28 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 28 июня
    Карим Бензема
    В воскресенье, 28 июня, в испанском первенстве пройдет ряд матчей 32-го тура, а в Италии сыграют поединки 28-го игрового дня.

    «Эспаньол» — «Реал»

    Футбол. Чемпионат Испании. 32-й тур

    «Эспаньол» с 24 набранными баллами замыкает турнирную таблицу Примеры. На данный момент каталонцы отстают от 17-й спасительной строчки на восемь очков.

    «Попугаи» в своих последних двух сыгранных встречах чемпионата потерпели фиаско, поочередно проиграв в родных стенах «Леванте» (1:3) и на выезде «Бетису» (0:1).

    Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры, однако «Королевский клуб» имеет одинаковое количество очков с «Барселоной», которую опережает только по дополнительным показателям.

    После перерыва «сливочные» выиграли все четыре проведенных поединка. В прошлом туре они дома переиграли «Мальорку» (2:0), а ранее в гостях одолели «Реал Сосьедад» (2:1).

  • «Реал» разбил «Эйбар». Бензема и Азар подарили Зидану праздник
  • «Реал» порадовал своих болельщиков в первой игре после карантина
  • 15/06/2020

    • Даже фактор своего поля вряд ли поможет «Эспаньолу» рассчитывать на очки в игре с лидером первенства.

    Ставка: победа «Реала» за 1.46.

    «Вильярреал» — «Валенсия»

    Футбол. Чемпионат Испании. 32-й тур

    «Вильярреал» в турнирной таблице Примеры находится на шестой строчке. На данный момент «подводники» проигрывают четвертой позиции шесть очков, а преследователи дышат в спину.

    После рестарта первенства «Вильярреал» сперва одержал три «сухие» виктории, забивая по одному мячу, а в своем последнем матче дома разошелся миром с «Севильей» (2:2).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    «Валенсия» находится в турнирной таблице Ла Лиги на восьмой позиции, проигрывая всего два балла зоне Лиги Европы, но от лигачемпионовских мест отстает очень сильно.

    В июне «летучие мыши» на своей арене раз выиграли и раз сыграли вничью, а вот на выезде только проигрывали. В последнем туре они в гостях уступили «Эйбару» (0:1).

    Исходя из того, что «Валенсия» в гостях играет слабо, рекомендуем ставить на хозяев с нулевой форой.

    Ставка: победа «Вильярреала» с форой 0 за 1.65.

    «Парма» — «Интер»

    Футбол. Чемпионат Италии. 28-й тур

    «Парма» в этом сезоне ведет борьбу за еврокубки. На данный момент «крестоносцы» в турнирной таблице Серии А занимают восьмую строчку, проигрывая три очка зоне ЛЕ.

    Все прогнозы на футбол

    В первом поединке после рестарта сезона «Парма» на выезде поделила очки с «Торино» (1:1), после чего в гостях одержала крупную победу над «Дженоа» (4:1).

    «Интер» идет третьим в турнирной таблице итальянского первенства, проигрывая четыре пункта второму места, а от лидера отстает уже на 11 баллов.

    После перерыва «Интер» сперва в родных стенах одолел «Сампдорию» (2:1), после чего также дома сыграл вничью с «Сассуоло» (3:3), упустив викторию в компенсированное время.

    Миланский коллектив не совсем уверенно вошел в возобновленный сезон, поэтому в этой игре ставим на хозяев с форой.

    Ставка: победа «Пармы» с форой (+1,5) за 1.51.

    Итоговый коэффициент — 3.63. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Спартак — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Аугсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Боруссия М — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Вердер — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Унион — Фортуна
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лидс — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сток Сити — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рубин — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Норвич — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Оливье Жиру принес победу «Челси»
  • Жиру не смирился с желанием «Челси» строить новую атаку
    • 00:55 22/06/2020     Кадр из выпуска
  • Как убивали «Луч». «КраСава» вернулся с громким выпуском
    • 07:37 25/06/2020     Мохаммед Салах
  • На расстоянии вытянутой руки. «Ливерпуль» практически стал чемпионом АПЛ
    • 13:30 25/06/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 20 000ПолучитьБонус на первый депозит
    Экспресс дня 28 июня. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.63
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие