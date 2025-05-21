Ривер Плейт — Платенсе. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 21 мая 2025 года

21 мая в 1/4 финала плей-офф чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Ривер Плейт» и «Платенсе». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ривер Плейт» — «Платенсе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ривер Плейт»

Турнирное положение: «Миллионеры» регулярный чемпионат провели достаточно успешно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Ривер Плейт» в 16 поединках добыл 31 зачетный балл. А вот в среднем команда забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Миллионеры» нанесли поражение «Индепендьенте дель Валье» (6:2).

До того команда сумела обыграть «Барракас Сентраль» (3:0). А вот поединок с «Барселоной» Гуаякиль завершился непростой викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Ривер Плейт» забил 18 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Гонсало Монтиэль — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Миллионеры» нынче пребывают в приличных кондициях. Команда победила в 5 своих последних поединках.

Матчи с «Платенсе» для команды складываются исторически удачно. В пяти последних очных поединках «Ривер Плейт» победил 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются пробиться в полуфинал. «Миллионеры» сильнее оппонента и явно будут максимально активно атаковать.

«Платенсе»

Турнирное положение: «Кальмары» регулярный чемпионат провели довольно продуктивно. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы своей группы.

Причем «Платенсе» в 16 матчах чемпионата набрал 23 зачетных балла. А вот в свои ворота команда пропустила всего 11 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Кальмары» сумели переиграть «Расинг» (1:0).

До того команда была бита «Химнасия и Эгрисимой» (0:1). А вот чуть ранее она с трудом одолела «Тальерес» Кордоба (2:1).

При этом «Платенсе» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Платенсе» явно не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась всего 13 забитыми мячами в 16 матчах регулярного чемпионата.

При этом «Платенсе» крайне нестабилен в плане результатов. Да и проблемы в созидательном плане пока далеки от решения.

Причем «миллионеров» команда не обыгрывала еще ни разу в истории. Зато два последних очных поединка завершились вничью.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Платенсе» постарается отыскать свои шансы в контратаках.

Статистика для ставок

«Ривер Плейт» победил в 5 своих последних матчах

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

«Платенсе» ни разу в истории не обыгрывал «миллионеров»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

Прогноз: «Ривер Плейт» намерен продолжить свой победный путь, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева явно способны еще прибавить, к тому же «Платенсе» слабоват в плане реализации.

Ставка: Победа «Ривер Плейта» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35