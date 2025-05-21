ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александра Степанова и Иван БукинОстались за бортом. Российские фигуристы и конькобежцы получили ограниченную квоту в квалификации на ОИ Джонатан ДэвидТрансферный дайджест. 13 — 19 мая Владимир РыковВладимир Рыков: Мало кто так забивал «Спартаку», как я
    Все новости спорта

    «Миллионеры» совершат блицкриг

    Ривер Плейт — Платенсе. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 21 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Ривер Плейт» — «Платенсе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Себастьян Дриусси
    21 мая в 1/4 финала плей-офф чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Ривер Плейт» и «Платенсе». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ривер Плейт» — «Платенсе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Ривер Плейт»

    Турнирное положение: «Миллионеры» регулярный чемпионат провели достаточно успешно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ривер Плейт» в 16 поединках добыл 31 зачетный балл. А вот в среднем команда забивает чаще гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Миллионеры» нанесли поражение «Индепендьенте дель Валье» (6:2).

    До того команда сумела обыграть «Барракас Сентраль» (3:0). А вот поединок с «Барселоной» Гуаякиль завершился непростой викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Ривер Плейт» забил 18 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: Гонсало Монтиэль — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Миллионеры» нынче пребывают в приличных кондициях. Команда победила в 5 своих последних поединках.

    Матчи с «Платенсе» для команды складываются исторически удачно. В пяти последних очных поединках «Ривер Плейт» победил 3 раза при двух ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются пробиться в полуфинал. «Миллионеры» сильнее оппонента и явно будут максимально активно атаковать.

    «Платенсе»

    Турнирное положение: «Кальмары» регулярный чемпионат провели довольно продуктивно. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы своей группы.

    Причем «Платенсе» в 16 матчах чемпионата набрал 23 зачетных балла. А вот в свои ворота команда пропустила всего 11 мячей.

  • Алексей Сафонов: Черчесов в «Локомотиве» — на 80 процентов решённый вопрос
  • Эксклюзивное интервью с агентом, который ведёт дела Константина Тюкавина, о прогрессе российских игроков, дружбе с Сарсанией и проблемах «Зенита»
  • 17/05/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Кальмары» сумели переиграть «Расинг» (1:0).

    До того команда была бита «Химнасия и Эгрисимой» (0:1). А вот чуть ранее она с трудом одолела «Тальерес» Кордоба (2:1).

    При этом «Платенсе» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Платенсе» явно не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась всего 13 забитыми мячами в 16 матчах регулярного чемпионата.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Платенсе» крайне нестабилен в плане результатов. Да и проблемы в созидательном плане пока далеки от решения.

    Причем «миллионеров» команда не обыгрывала еще ни разу в истории. Зато два последних очных поединка завершились вничью.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Платенсе» постарается отыскать свои шансы в контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Ривер Плейт» победил в 5 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Платенсе» ни разу в истории не обыгрывал «миллионеров»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

    Прогноз: «Ривер Плейт» намерен продолжить свой победный путь, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева явно способны еще прибавить, к тому же «Платенсе» слабоват в плане реализации.

    Ставка: Победа «Ривер Плейта» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ривер Плейт — Платенсе?

    Матч Ривер Плейт — Платенсе состоится 21 мая 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ривер Плейт — Платенсе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ривер Плейт — Платенсе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ривер Плейт — Платенсе?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ривер Плейт — Платенсе?

    Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Архентинос Хуниорс — Сан-Лоренсо
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Индепендьенте
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Швейцария — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:20
    •  1.94
  • Прогноз на матч Этчеверри — Комесана
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Юньчаокэтэ — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ван — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Баэс — Карабельи
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Казо — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Чехия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.24
  • Прогноз на матч Нафтан — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Альтмайер — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ривер Плейт — Платенсе: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 21.05.202502:30. «Миллионеры» совершат блицкриг
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры