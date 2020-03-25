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    Экспресс дня 25 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 25 марта
    Футболисты «Ландскруны»
    В среду, 25 марта, пройдет ряд товарищеских встреч с участием команд из низших дивизионов Швеции.

    «Ландскруна» — «Торнс»

    Футбол. Товарищеский матч

    «Ландскруна» по итогам прошлого розыгрыша третьего по силе дивизиона Швеции могла повысится в классе, но проиграла плей-офф повышение в противостоянии с «Эстером» — 1:1 и 0:1.

    «Черно-белые» уже успели провести два товарняка в этом году. Сперва был обыгран перволиговый датский «Хвидовре» (2:0), а затем была ничья с представителем первого шведского дивизиона «Треллеборгом» — 1:1.

    «Торнс» в минувшем сезоне вел борьбу за выживание. Зону переходных матчей команда смогла опередить только на три балла.

    В нынешнем году «желто-синие» успели провести лишь одну встречу переиграв со счетом 3:2 четвертолиговый «ИФК Мальме».

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    • В прошлом сезоне «Ландскруна» взяла четыре очка у предстоящего противника. В этой встрече мы также рекомендуем ставить на «черно-белых».

    Ставка: победа «Ландскруны» за 1.45.

    «Оскарсхамнс АИК» — «Aльмебода/Линнерюд»

    Футбол. Товарищеский матч

    «Оскарсхамнс АИК» только после матчей плей-офф смог сохранить прописку в третьем дивизионе Швеции, переиграв дважды четвертолиговую «Бергу» по 2:0.

    В этом году команда провела три игры на групповом этапе Кубка Швеции, где дважды проиграла и смогла дома одолеть высшелиговый «Эльфсборг» со счетом 2:1.

    «Aльмебода/Линнерюд», выступающая в четвертом по рангу дивизионе Швеции, в прошлом году была очень близка к понижению, опередив зоны переходных матчей только по дополнительным показателям.

    Отметим, что в в этом сезоне команда еще не провела ни одного поединка.

    «Оскарсхамнс АИК» уже набрал необходимый игровой тонус, в отличии от своего противника. Ставим в этой игре на старших по классу.

    Ставка: победа «Оскарсхамнс АИК» за 1.49.

    Итоговый коэффициент — 2.16 0

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    Экспресс дня 25 марта. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.16
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