Экспресс дня 25 марта. Прогнозы и ставки на футбол

В среду, 25 марта, пройдет ряд товарищеских встреч с участием команд из низших дивизионов Швеции.

«Ландскруна» — «Торнс»

Футбол. Товарищеский матч

«Ландскруна» по итогам прошлого розыгрыша третьего по силе дивизиона Швеции могла повысится в классе, но проиграла плей-офф повышение в противостоянии с «Эстером» — 1:1 и 0:1.

«Черно-белые» уже успели провести два товарняка в этом году. Сперва был обыгран перволиговый датский «Хвидовре» (2:0), а затем была ничья с представителем первого шведского дивизиона «Треллеборгом» — 1:1.

«Торнс» в минувшем сезоне вел борьбу за выживание. Зону переходных матчей команда смогла опередить только на три балла.

В нынешнем году «желто-синие» успели провести лишь одну встречу переиграв со счетом 3:2 четвертолиговый «ИФК Мальме».

В прошлом сезоне «Ландскруна» взяла четыре очка у предстоящего противника. В этой встрече мы также рекомендуем ставить на «черно-белых».

Ставка: победа «Ландскруны» за 1.45.

«Оскарсхамнс АИК» — «Aльмебода/Линнерюд»

Футбол. Товарищеский матч

«Оскарсхамнс АИК» только после матчей плей-офф смог сохранить прописку в третьем дивизионе Швеции, переиграв дважды четвертолиговую «Бергу» по 2:0.

В этом году команда провела три игры на групповом этапе Кубка Швеции, где дважды проиграла и смогла дома одолеть высшелиговый «Эльфсборг» со счетом 2:1.

«Aльмебода/Линнерюд», выступающая в четвертом по рангу дивизионе Швеции, в прошлом году была очень близка к понижению, опередив зоны переходных матчей только по дополнительным показателям.

Отметим, что в в этом сезоне команда еще не провела ни одного поединка.

«Оскарсхамнс АИК» уже набрал необходимый игровой тонус, в отличии от своего противника. Ставим в этой игре на старших по классу.

Ставка: победа «Оскарсхамнс АИК» за 1.49.

Итоговый коэффициент — 2.16 0