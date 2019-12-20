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    Оступятся ли лидеры Серии А и БЛ в играх с середняками?

    Экспресс дня 20 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 20 декабря
    Джейдон Санчо
    В пятницу, 20 декабря, в чемпионатах Италии, Испании и Германии пройдет по оному матчу.

    «Фиорентина» — «Рома»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 17-й тур

    «Фиорентина» с 17 очками после 16 матчей располагается в турнирной таблице Серии А только на 13-й строке, опережая зону вылета на четыре пункта.

    «Фиалки» вот уже шесть туров в чемпионате идут без побед, четырежды уступив и два раза сыграв вничью в этом отрезке. В минувшем поединке «лилии» сумели отобрать очки у «Интера» (1:1).

    «Рома» после 16 туров идет на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 32 очка, опережая пятую строку на три балла.

    На данный момент у «волков» 6-матчевая беспроигрышная серия. В прошлом туре римляне на своем поле одержали победу над СПАЛом (3:1), а немного ранее сыграли 2:2 с «Вольфсбергером» в ЛЕ.

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    • На своей арене «фиалки» дадут бой гостям из Рима. Рекомендуем поставить на хозяев с форой.

    Ставка: победа «Фиорентины» с форой (+1,5) за 1.23.

    «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 17-й тур

    «Деревенские» находятся в середине турнирной таблицы Бундеслиги. Перед последнем туром первого круга у них 24 балла и девятая позиция.

    Только в прошлом туре «Хоффенхайм» смог прервать свою 4-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате, одолев на выезде «Унион» Берлин со счетом 2:0.

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    «Боруссия» с 30 баллами расположилась на четвертой позиции в Бундеслиги, но пятая строка отстает от нее всего лишь на один пункт.

    В прошлом туре чемпионата «шмели» дома сыграли вничью с «РБ Лейпциг» (3:3), ведя по ходу встречи 2:0, и т.с. прервав серию из трех викторий подряд в БЛ.

    Похоже, что «деревенские» начали выходить из кризиса. Вполне возможно, что они отберут очки на своем поле у одного из лидеров. Можно ставить на хозяев с форой.

    Ставка: победа «Хоффенхайма» с форой (+1,5) за 1.47.

    «Эйбар» — «Гранада»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

    «Эйбар» с 16 очками располагается на 16 позиции в турнирной таблице Примеры, оторвавшись от зоны вылета всего на два пункта.

    «Оружейники» не могут победить в пяти играх чемпионата, потерпев четыре поражения подряд, прервав ее гостевой ничьей с «Атлетиком» (0:0). Накануне они в Кубке Испании разгромили 5:0 «Логроньес» из четвертой лиги.

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    «Гранада», которая превосходно стартовала в чемпионате, в последнее время играет неудачно, и в турнирной таблице уже опустилась на девятое место.

    В минувшем туре Примеры «красно-белые» в родных стенах проиграли «Леванте» (1:2), а на днях в Кубке страны только в дополнительное время одолели четвертолиговый «Оспиталет» (3:2).

    Предлагаем поставить на хозяев, т.к.«Гранада» неудачно играет на выезде, проиграв в последних четырех гостевых встречах.

    Ставка: 1Х за 1.27.

    Общий коэффициент — 2.29. 0

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