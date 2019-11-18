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    Швейцария без проблем добудет билет на Евро-2020?

    Экспресс дня на 18 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня на 18 ноября
    Футболисты сборной Швейцарии
    В понедельник, 18 ноября, пройдут матчи квалификации Евро-2020 заключительного тура в группах D, F и J.

    Гибралтар — Швейцария

    Футбол. Евро-2020. Квалификация

    Сборная Гибралтара — аутсайдер группы D. «54» проиграли все семь матчей отборочного цикла с общим счетом 2:25. Накануне они потерпели крупное поражение от Дании, пропустив шесть безответных мячей.

    Этим гибралтарцы продлил свою серию поражений до 11-й матчей кряду. В шести случаях они в данном отрезке проигрывали с крупным счетом.

    Перед последним туром в отборочной компании Чемпионата Европы 2020 команда Швейцарии занимает второе место в группе D, имея в своем активе 14 очков.

    Альпийцы на один балл отстают от Дании и на да очка опережает Ирландию. Победа над Гибралтаром гарантирует ей попадание на континентальное первенство. В своем последнем матче Швейцария с минимальным счетом 1:0 обыграла Грузию.

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    • Прогнозируем, что швейцарцы легко одолеют аутсайдера группы. Ставим с форой на гостей.

    Ставка: победа сборной Швейцарии с форой (-2,5) за 1.28.

    Швеция — Фарерские острова

    Футбол. Евро-2020. Квалификация

    После девяти туров у команды Швеции 18 очков в активе и она уже гарантировала себе попадание на ЧЕ-2020. Скандинавы опережают на четыре очка Румынию и Норвегию.

    Как раз в предыдущем туре «желто-синие» гарантировали себе путевку на континентальное первенство, одолев 2:0 в гостях у Румынию, забив оба мяча еще до перерыва и сделав пустой формальностью последний тур в своей группе.

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    Сборная Фарерских островов за девять матчей набрали всего три очка и опережает по дополнительным показателя шестую Мальту.

    В своей последней игре «рыбаки» проиграли на выезде Норвегии со счетом 0:4. Это было их 11 поражение за 14 последних матчей при всего одной победе (как раз над Мальтой — 1:0).

    Хотя этот матч и не будет иметь турнирного значения, но учитывая значительную разницу в классе этих сборных предлагаем поставить на «сухую» викторию хозяев.

    Ставка: Швеция победит и не пропустит за 1.58.

    Лихтенштейн — Босния

    Футбол. Евро-2020. Квалификация

    Сборная Лихтенштейна в девяти матчах отборочного турнира Евро-2020 набрала всего два очка и плотно засела в подвале турнирной таблицы своей группы.

    Эти баллы «карлики» заработали в гостевой игре с Грецией и домашней с Арменией (по 1:1). В прошлом туре они проиграли 0:3 Финляндии, т.с. выведя северян в финальную часть ЧЕ-2020.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Команда Боснии и Герцеговины провалила отборочную компанию к Евро-2020. Сейчас она идет только пятой и в лучшем случае может подняться только на третью строку в группе.

    Боснийцы очень плохо играли в гостях, а в последней игре провалились и дома, уступив сборной Италии со счетом 0:3. Отметим, что надежда на выход в финальную часть турнира у «золотых лилий» еще будет через Лигу Наций.

    Предлагаем в этом матче поставить, что первый гол в данном поединке будет забит еще в первом тайме.

    Ставка: Гол в 1-м тайме: да за 1.23.

    Итоговый коэффициент — 2.48. 0

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    Экспресс дня на 18 ноября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.48
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