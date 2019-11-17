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    Смогут ли португальцы избежать неожиданного провала?

    Экспресс дня на 17 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня на 17 ноября
    Криштиану Роналду
    17 ноября состоятся очередные поединки отборочного раунда Евро-2020. Сербия будет принимать Украину, Люксембург сразится с Португалией, а англичане встретятся с Косово.

    Сербия — Украина

    Евро-2020. Квалификация

    Сербия отстает на одно очко от Португалии, но шансов у команды на выход в финальную часть турнира откровенно мало. Для этого сербы должны обыгрывать Украину и надеяться на потерю очков португальцев в игре с Люксембургом.

    Балканцы выиграли последние четыре поединка, в том числе один товарищеский. В предыдущем туре квалификации дома не без труда был обыгран Люксембург — 3:2.

    Сборная Украины стала одной из лучших команд отбора и еще после прошлого тура гарантировала себе победу в группе B. Это удалось сделать после яркой победы над Португалией дома — 2:1.

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    Без турнирной мотивации Андрей Шевченко не стал вызывать некоторых лидеров и решил проверить ближайший резерв. В товарищеской встрече с Эстонией несколько дней назад (2:1) вообще на поле был весьма экспериментальный состав.

    Сербы очень хотят отомстить украинцам за разгром во Львове (0:5), но у соперника также есть класс, поэтому дружина Шевченко просто так игру не отдаст.

    Ставка: обе команды забьют за 1.82.

    Люксембург — Португалия

    Евро-2020. Квалификация

    Люксембург за семь матчей квалификации заработал четыре очка и занимает четвертое место в группе, потеряв шансы на выход в финальную часть Евро-2020.

    Сборная заметно прибавила в последние годы, ее лидеры оказались в серьезных клубах, как Жерсон Родригес, перешедший в киевское «Динамо», но пока этого мало. Последние три поединка — поражения от Португалии (0:3), Дании (0:4) и Сербии (2:3).

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    Португальцы в прошлом туре уступили Украине (1:2), но набрали 14 очков и являются главными претендентами на вторую строчку, опережая сербов на один пункт. Для выхода в финальную часть турнира надо просто победить в предстоящем поединке. В прошлом туре команда Сантуша разгромила Литву — 6:0.

    Класс команды очень разный, Криштиану Роналду рвет и мечет, поэтому шансов у Люксембурга практически нет.

    Ставка: победа Португалии с форой -2 гола за 1.55.

    Косово — Англия

    Евро-2020. Квалификация

    Косово — третья команда в группе A с 11 баллами в активе. 14 октября в Приштине хозяева взяли верх над Черногорией (2:0), но в девятом туре квалификации коллектив Бернара Шалланда не справился на выезде с чехами (2:1).

    Англия набрала 18 очков и уже вышла на Евро-2020. 11 октября англичане уступили Чехии (1:2), однако затем добыли две разгромные победы — над Болгарией (6:0) и Черногорией (7:0).

    Эта игра не имеет турнирного значения, но англичане сейчас играют в свое удовольствие и находятся на пике формы, поэтому вряд ли Косово сможет набрать очки.

    Ставка: победа сборной Англии за 1.51.

    Итоговый коэффициент — 4.25. 0

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    Экспресс дня на 17 ноября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.25
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