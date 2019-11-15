Экспресс дня 15 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

Финляндия — Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат Европы. Квалификация
Сборная Финляндии в группе располагается на второй позиции, находясь в шаге от выхода в финальную часть Евро. Для этого ей нужно будет набрать три очка в оставшихся двух встречах.
В отборе «суоми» выиграли пять матчей при трех поражениях, два из которых состоялись от Италии, а еще одно пришлось на гостевую встречу с Боснией.
Сборная Лихтенштейна идет в группе на последнем месте, на котором и останется. У коллектива шесть проигранных встреч, а также два мирных исхода.
«Карликам» удалось сыграть вничью в гостях со сборной Греции 1:1 и в родных стенах с Арменией 1:1.
Сборная Финляндии, которая находится в прекрасной форме, должна уверенно разбираться с Лихтенштейном, оформив тем самым путевку на Евро. Предлагаем поставить на «сухую» победу хозяев.
Ставка: Финляндия победит и не пропустит за 1.25.
Норвегия — Фарерские острова
Футбол. Чемпионат Европы. Квалификация
За два тура до концы отборочной компании норвежцы идут четвертыми в группе, шансов обогнать вторых шведов у них мало, ведь отставание составляет четыре очка.
Отметим, что за весь отборочный цикл, «викинги» проиграли только один матч. Еще на старте турнира уступили Испании (1:2), после чего выдали 7-матчевую беспроигрышную серию, в которой выиграли только дважды.
Островитяне набрали три балла и идут на пятом месте, опережая по разнице мячей Мальту, которую обыграли в последнем туре дома со счетом 1:0.
Этой викторией «рыбаки» 7-матчевую проигрышную и 12-матчевую безвыигрышную серию с учетом всех турниров.
У команд большая разница в классе. Ставим на победу хозяев с форой.
Ставка: победа Норвегии с форой (-1,5) за 1.29.
Дания — Гибралтар
Футбол. Чемпионат Европы. Квалификация
У сборная Дании главный матч отбора будет в следующей игре, где они сыграют в гостях с Ирландией. И только поражение оставит датчан за бортом финального турнира.
За шесть матчей квалификации «алая гвардия» выиграла три игры и трижды сыграла вничью, забив 16 мячей, пропустив — пять.
Гибралтар — аутсайдер группы, не имеющий в своей копилке очков. В актив «54» можно внести игру последнего тура с Грузией, где они отыгрались с 0:2, но удержать ничейный результат не смогли — 2:3. Остальные игры они проиграли «всухую».
Прогнозируем, что датчане поберегут силы перед игрой в Ирландии. Предлагаем поставить с форой на гостей.
Ставка: победа Гибралтара с форой (+6) за 1.36.
Итоговый коэффициент — 2.19. 0