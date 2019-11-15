Экспресс дня 15 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

В пятницу, 15 ноября, пройдет второй день девятого тура квалификационного турнира чемпионата Европы.

Финляндия — Лихтенштейн

Футбол. Чемпионат Европы. Квалификация

Сборная Финляндии в группе располагается на второй позиции, находясь в шаге от выхода в финальную часть Евро. Для этого ей нужно будет набрать три очка в оставшихся двух встречах.

В отборе «суоми» выиграли пять матчей при трех поражениях, два из которых состоялись от Италии, а еще одно пришлось на гостевую встречу с Боснией.

Сборная Лихтенштейна идет в группе на последнем месте, на котором и останется. У коллектива шесть проигранных встреч, а также два мирных исхода.

«Карликам» удалось сыграть вничью в гостях со сборной Греции 1:1 и в родных стенах с Арменией 1:1.

Сборная Финляндии, которая находится в прекрасной форме, должна уверенно разбираться с Лихтенштейном, оформив тем самым путевку на Евро. Предлагаем поставить на «сухую» победу хозяев.

Ставка: Финляндия победит и не пропустит за 1.25.

Норвегия — Фарерские острова

Футбол. Чемпионат Европы. Квалификация

За два тура до концы отборочной компании норвежцы идут четвертыми в группе, шансов обогнать вторых шведов у них мало, ведь отставание составляет четыре очка.

Отметим, что за весь отборочный цикл, «викинги» проиграли только один матч. Еще на старте турнира уступили Испании (1:2), после чего выдали 7-матчевую беспроигрышную серию, в которой выиграли только дважды.

Островитяне набрали три балла и идут на пятом месте, опережая по разнице мячей Мальту, которую обыграли в последнем туре дома со счетом 1:0.

Этой викторией «рыбаки» 7-матчевую проигрышную и 12-матчевую безвыигрышную серию с учетом всех турниров.

У команд большая разница в классе. Ставим на победу хозяев с форой.

Ставка: победа Норвегии с форой (-1,5) за 1.29.

Дания — Гибралтар

Футбол. Чемпионат Европы. Квалификация

У сборная Дании главный матч отбора будет в следующей игре, где они сыграют в гостях с Ирландией. И только поражение оставит датчан за бортом финального турнира.

Календарь и таблица Евро-2020

За шесть матчей квалификации «алая гвардия» выиграла три игры и трижды сыграла вничью, забив 16 мячей, пропустив — пять.

Гибралтар — аутсайдер группы, не имеющий в своей копилке очков. В актив «54» можно внести игру последнего тура с Грузией, где они отыгрались с 0:2, но удержать ничейный результат не смогли — 2:3. Остальные игры они проиграли «всухую».

Прогнозируем, что датчане поберегут силы перед игрой в Ирландии. Предлагаем поставить с форой на гостей.

Ставка: победа Гибралтара с форой (+6) за 1.36.

Итоговый коэффициент — 2.19. 0