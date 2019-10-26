Экспресс дня 27 октября. Прогнозы и ставки на футбол

В воскресенье, 27 октября, «Ливерпуль» будет принимать «Тоттенхэм», «Норвич» сыграет с «Манчестер Юнайтед», а ПСЖ дома сразится с «Марселем».

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

Футбол. АПЛ. 10-й тур

Мерсисайдцы шикарно начали сезон в АПЛ, выдав серию из восьми подряд побед. Только в прошлом туре команда Юргена Клоппа допустила осечку, не сумев на выезде обыграть «Манчестер Юнайтед» — 1:1.

Также вице-чемпион Англии неплохо идет в своей группе Лиги чемпионов. Сначала «Ливерпуль» уступил «Наполи» (2:0), после чего добыл две подряд победы — над «Зальцбургом» (4:3) и «Генком» (4:1). Против бельгийцев «красные» играли на этой неделе.

«Шпоры» перед международной паузой уступили «Брайтону» — 0:3, что стало большой неожиданностью. Затем была ничья с «Уотфордом» (1:1), из-за чего «шпоры» дают комментарии в СМИ о светлом будущем, но все равно идут седьмыми в АПЛ и отстают от зоны Лиги чемпионов на пять очков.

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В ЛЧ был еще один серьезнейший удар. После ничьей с «Олимпиакосом» (2:2) лондонцы были уничтожены «Баварией» — 2:7. В тот момент многие заговорили о сворой отставке Маурисио Почеттино, но команда пережила этот момент и в третьем туре своей группы разбила «Црвену звезду» — 5:0.

«Ливерпуль» играет дома и постарается сохранить отрыв от «Ман Сити» в шесть очков, но и у «шпор» есть задача вернуться в топ-6, а неудачи не являются следствием глубокого кризиса команды. Гости обязательно навяжут борьбу «красным».

Ставка: обе команды забьют за 1.61.

«Норвич» — «Манчестер Юнайтед»



Футбол. АПЛ. 10-й тур

«Норвич» начал сезон с трех поражений в четырех матчах из-за сложного календаря. Однако далее команда сенсационно обыграла «Манчестер Сити» (3:2).

Но стабильность — не про нынешних «канареек». Команда выдала серию из трех подряд поражений, а также сыграла вничью с «Борнмутом» (0:0), занимая предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ.

Дела у «Манчестер Юнайтед» идут не лучше. Если от «Норвича» ничего серьезного не ждут, то манкунианцы — когда-то гранд АПЛ, который выдал худший старт сезона за последние 30 лет. В девяти турах «Юнайтед» удалось набрать лишь 10 очков.

Команда занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. Только на этой неделе манкунианцам удалось прервать безвыигрышную серию во всех турнирах, обыграв на выезде «Партизан» — 1:0.

МЮ находится в яме, но еще не поздно все исправить, а пара побед вернет команду Сульшера в топ-10. Тем более, предстоящий соперник не представляет из себя непреодолимой преграды.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой 0 за 1.37.

ПСЖ — «Марсель»

Футбол. Лига 1. 11-й тур

«Пари Сен-Жермен» лидирует в Лиге 1, набрав 24 очка за 10 матчей. Парижане пропустили всего пять голов — это второй лучший показатель в турнире.

У команды были поражения против «Ренна» (1:2) и «Реймса» (0:2). Оба раза команда перекрывала эти провалы сериями из пяти побед. На неделе парижане встречались с «Брюгге» и поиздевались над бельгийцами — 5:0, а Килиан Мбаппе оформил хет-трик.

«Марсель» идет четвертым в Лиге 1, набрав 16 очков. На старте сезона было поражение от «Реймса» (0:2), а затем до позапрошлого тура команда Виллаша-Боаша никому не уступала. Тогда было поражение от «Амьена» (1:3), но в прошлом туре дома удалось реабилитироваться, обыграв «Страсбург» — 2:0.

«Марсель» давно не показывает какой-то особенно качественной игры и остановить парижскую машину прямо сейчас вряд ли способен.

Ставка: победа ПСЖ с форой -1 гол за 1.35.

Итоговый коэффициент — 2.97. 0