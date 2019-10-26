ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евгений КузнецовНХЛ. Камбэк Вашингтона, дубль Кузнецова, гол и ассист Михеева Диего КостаПримера. «Вильярреал» выиграл у «Алавеса», «Атлетико» встретится с «Атлетиком» Бенджамин ЧилвелАПЛ. «Лестер» поиздевался над «Саутгемптоном», «МанСити» сыграет с «Астон Виллой»
  • 10:56
    • Виллиан планирует остаться в «Челси»
  • 10:40
    • «Барселона» начала работу по трансферу Лаутаро Мартинеса
  • 10:22
    • Кузнецов стал второй звездой дня в НХЛ
  • 10:14
    • Самсонов стал лучшим игроком «Вашингтона» в матче с «Вангувером»
  • 09:58
    • Ван дер Варт стал чемпионом девятого дивизиона Дании
  • 09:49
    • Бен Йеддер установил бомбардирский рекорд в составе «Монако»
  • 09:31
    • Варди: Стремились установить рекорд против «Саутгемптона»
    Все новости спорта

    Что покажут «шпоры» на «Энфилде»?

    Экспресс дня 27 октября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 27 октября
    Гарри Кейн
    В воскресенье, 27 октября, «Ливерпуль» будет принимать «Тоттенхэм», «Норвич» сыграет с «Манчестер Юнайтед», а ПСЖ дома сразится с «Марселем».

    «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

    Футбол. АПЛ. 10-й тур

    Мерсисайдцы шикарно начали сезон в АПЛ, выдав серию из восьми подряд побед. Только в прошлом туре команда Юргена Клоппа допустила осечку, не сумев на выезде обыграть «Манчестер Юнайтед» — 1:1.

    Также вице-чемпион Англии неплохо идет в своей группе Лиги чемпионов. Сначала «Ливерпуль» уступил «Наполи» (2:0), после чего добыл две подряд победы — над «Зальцбургом» (4:3) и «Генком» (4:1). Против бельгийцев «красные» играли на этой неделе.

    «Шпоры» перед международной паузой уступили «Брайтону» — 0:3, что стало большой неожиданностью. Затем была ничья с «Уотфордом» (1:1), из-за чего «шпоры» дают комментарии в СМИ о светлом будущем, но все равно идут седьмыми в АПЛ и отстают от зоны Лиги чемпионов на пять очков.

    Все прогнозы на футбол

    В ЛЧ был еще один серьезнейший удар. После ничьей с «Олимпиакосом» (2:2) лондонцы были уничтожены «Баварией» — 2:7. В тот момент многие заговорили о сворой отставке Маурисио Почеттино, но команда пережила этот момент и в третьем туре своей группы разбила «Црвену звезду» — 5:0.

    «Ливерпуль» играет дома и постарается сохранить отрыв от «Ман Сити» в шесть очков, но и у «шпор» есть задача вернуться в топ-6, а неудачи не являются следствием глубокого кризиса команды. Гости обязательно навяжут борьбу «красным».

    Ставка: обе команды забьют за 1.61.

    «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. АПЛ. 10-й тур

    «Норвич» начал сезон с трех поражений в четырех матчах из-за сложного календаря. Однако далее команда сенсационно обыграла «Манчестер Сити» (3:2).

    Но стабильность — не про нынешних «канареек». Команда выдала серию из трех подряд поражений, а также сыграла вничью с «Борнмутом» (0:0), занимая предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ.

    Дела у «Манчестер Юнайтед» идут не лучше. Если от «Норвича» ничего серьезного не ждут, то манкунианцы — когда-то гранд АПЛ, который выдал худший старт сезона за последние 30 лет. В девяти турах «Юнайтед» удалось набрать лишь 10 очков.

    1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru 10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    Команда занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. Только на этой неделе манкунианцам удалось прервать безвыигрышную серию во всех турнирах, обыграв на выезде «Партизан» — 1:0.

    МЮ находится в яме, но еще не поздно все исправить, а пара побед вернет команду Сульшера в топ-10. Тем более, предстоящий соперник не представляет из себя непреодолимой преграды.

    Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой 0 за 1.37.

    ПСЖ — «Марсель»

    Футбол. Лига 1. 11-й тур

    «Пари Сен-Жермен» лидирует в Лиге 1, набрав 24 очка за 10 матчей. Парижане пропустили всего пять голов — это второй лучший показатель в турнире.

    У команды были поражения против «Ренна» (1:2) и «Реймса» (0:2). Оба раза команда перекрывала эти провалы сериями из пяти побед. На неделе парижане встречались с «Брюгге» и поиздевались над бельгийцами — 5:0, а Килиан Мбаппе оформил хет-трик.

    «Марсель» идет четвертым в Лиге 1, набрав 16 очков. На старте сезона было поражение от «Реймса» (0:2), а затем до позапрошлого тура команда Виллаша-Боаша никому не уступала. Тогда было поражение от «Амьена» (1:3), но в прошлом туре дома удалось реабилитироваться, обыграв «Страсбург» — 2:0.

    «Марсель» давно не показывает какой-то особенно качественной игры и остановить парижскую машину прямо сейчас вряд ли способен.

    Ставка: победа ПСЖ с форой -1 гол за 1.35.

    Итоговый коэффициент — 2.97. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Лечче — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Шальке — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Фрайбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Ахмат — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.52
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ростов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Интер — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Бернли — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Байер — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Витесс — Ден Хааг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Алонсо принес трудную победу «Челси»
  • «Челси» получает выгоду из своего упорства
    • 04:17 20/10/2019     Виктор Гончаренко
  • Гончаренко просчитался. ЦСКА снова потерял очки
    • 23:00 20/10/2019     Адам Лаллана
  • Серия прервалась, гонка продолжается. «Ливерпуль» избежал поражения на «Олд Траффорд»
    • 14:56 21/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Экспресс дня 27 октября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.97
    Тоже интересно
    Валерий Карпин Футбол РПЛ. Ничья «Рубина» и «Урала», «Ростов» примет «Сочи»Результаты матчей 14-го тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:340
  • 09:14
    • Итудис: У нас собраны игроки с сильным характером
  • 08:56
    • Первая победа «Лейкерс», трипл-даблы Йокича и Дончича
  • 13:17
    • «Тамбов» и «Уфа» огласили составы
    «Трабзонспор» — «Краснодар» Футбол Первая европобеда тура. «Краснодар» еще пободаетсяРеакция спортивных СМИ на первую победу «Краснодара» в Лиге Европы Вчера в 01:550
  • Экспресс дня

  • Что покажут «шпоры» на «Энфилде»?
  • 2.97
    •
  • 13:08
    • Бертенс вышла в финал «Элит Трофи»
  • 08:42
    • Луческу: Ракицкий сделал правильный выбор, когда перешел в «Зенит»
  • 00:11
    • Циципас — последний полуфиналист турнира в Базеле
    ЦСКА — «Ференцварош» Футбол Синдром второго тайма. ЦСКА почти попрощался с евровеснойДомашнее поражение ЦСКА от «Ференцвароша» — в нашем обзоре прессы Вчера в 01:140
  • 23:52
    • «Лестер» отгрузил в ворота «Саутгемптона» девять голов
  • 23:38
    • Результативная передача Головина помогла «Монако» обыграть «Нант»
  • 22:57
    • ЦСКА разгромил «Альбу» в Евролиге
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие