Касымпаша — Трабзонспор: прогноз на матч турецкой Суперлиги 5 мая 2025 года

5 мая в 34-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Касымпаша» и «Трабзонспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Касымпаша» — «Трабзонспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Касымпаша»

Турнирное положение: «Касымпаша» по итогам 31-го тура турецкого первенства набрал 42 балла и уже по большому счету не имеет существенных турнирных задач.

Команда занимает 11-ю строчку в таблице и на восемь пунктов опережает зону вылету (16-19-е места), а также на три очка отстает от соперника и на 10 баллов от зоны еврокубков (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 32-го тура национального чемпионата клуб на своем поле обыграл «Сивасспор» (3:1).

Перед этим в 31-м туре Суперлиги стамбульский коллектив уже остался без очков, на выезде потерпев поражение от «Кайсериспора» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Гюль и Янар, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на первенство страны, «Касымпаша» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, однако это будет непросто, если учесть текущие результаты соперника.

Нуну да Кошта — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с 10-ю голами.

«Трабзонспор»

Турнирное положение: «Трабзонспор» по итогам 31-го тура турецкого первенства набрал 45 баллов и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице и на семь пунктов отстает от зоны континентальных турниров (топ-4), а также на три очка опережает нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура национального чемпионата клуб на своем поле обыграл «Аланьяспор» (4:3).

Перед этим в полуфинале Кубка Турции коллектив в домашних стенах сумел одержать победу над «Гёзтепе» с результатом 2:0 и вышел в финал.

Не сыграют: травмированы — Яболь-Фолькарелли, Саатчи, Дрэгуш, Тюркмен и Чевиккан, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Трабзонспор» выиграл с общей разницей мячей 9-3.

Такие результаты позволяют гостям рассчитывать на три очка, пусть и на чужом поле, особенно если учесть преимущество над соперником в классе.

Симон Банза — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с 19-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Касымпаша» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Трабзонспор» забивал и не пропускал

в четырех последних матчах «Трабзонспор» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.70, победа «Касымпаша» — в 2.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух из четырех последних выездных поединков.

Вместе с тем, такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних матчей хозяев.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их четырех последних матчах.

Ставка: «Трабзонспор» победит за 2.50