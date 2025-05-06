Ред Булл Брагантино — Мирасол. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 6 мая 2025 года

6 мая в 7-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ред Булл Брагантино» и «Мирасол». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ред Булл Брагантино» — «Мирасол», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ред Булл Брагантино»

Турнирное положение: «Быки» начали чемпионат весьма продуктивно. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Ред Булл Брагантино» в 6 стартовых матчах добыл 13 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Быки» уступили «Крисиуме» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Сантосу» (2:1). Да и поединок с «Крузейро» завершился весьма непростой викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Ред Булл Брагантино» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: Фернандо — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Быки» достаточно сильны. Команда до последней коллизии победила 4 раза кряду.

Матчи с «Мирасолом» для команды складываются исторически удачно. «Ред Булл Брагантино» в 5 последних очных поединках победил 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться не отставать от группы лидеров. Команда явно будет активно атаковать.

«Мирасол»

Турнирное положение: «Львы» выдали скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Мирасол» в 6 матчах чемпионата набрал всего 7 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 9 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Львы» не сумели переиграть «Атлетико Минейро» (2:2).

До того команда подписала мировую с «Жувентуде» (2:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Гремио» (4:1).

При этом «Мирасол» в 5 своих последних поединках добыл всего одну победу. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Мирасол» относительно преуспевает в плане реализации. Команда наколотила 11 мячей в 6 матчах.

При этом «Мирасол» не проигрывает уже 5 матчей подряд. А вот в двух своих последних поединках команда сыграла вничью.

А вот «быков» команда не может обуздать уже больше 3 лет. Причем в двух последних очных поединках она не смогла отличиться.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Мирасол» постарается зацепиться хотя бы за ничью.

Статистика для ставок

«Мирасол» не проигрывал в 5 своих последних поединках

«Ред Булл Брагантино» в среднем пропускает гол за матч

«Мирасол» не забивал в ворота «Ред Булл Брагантино» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ред Булл Брагантино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.

Прогноз: «Ред Булл Брагантино» борется за самые высокие места, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости имеют сложности в плане надежности тылов, да и «быки» явно поднатореют в плане реализации.

Ставка: Победа «Ред Булл Брагантино» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.08