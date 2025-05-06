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    «Мирасолу» сразу придется несладко

    Ред Булл Брагантино — Мирасол. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 6 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Ред Булл Брагантино» — «Мирасол»
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    Эдуарду Саша
    6 мая в 7-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ред Булл Брагантино» и «Мирасол». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ред Булл Брагантино» — «Мирасол», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 06 Мая 2025 года

    RB Bragantino

  • Бразилия. Серия А
    •  RB Bragantino 01:00 Mirassol

    Mirassol

  • Бразилия. Серия А
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    «Ред Булл Брагантино»

    Турнирное положение: «Быки» начали чемпионат весьма продуктивно. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ред Булл Брагантино» в 6 стартовых матчах добыл 13 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает чуть чаще гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Быки» уступили «Крисиуме» (0:1).

    До того команда нанесла поражение «Сантосу» (2:1). Да и поединок с «Крузейро» завершился весьма непростой викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Ред Булл Брагантино» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: Фернандо — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Быки» достаточно сильны. Команда до последней коллизии победила 4 раза кряду.

    Матчи с «Мирасолом» для команды складываются исторически удачно. «Ред Булл Брагантино» в 5 последних очных поединках победил 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться не отставать от группы лидеров. Команда явно будет активно атаковать.

    «Мирасол»

    Турнирное положение: «Львы» выдали скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Мирасол» в 6 матчах чемпионата набрал всего 7 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 9 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Львы» не сумели переиграть «Атлетико Минейро» (2:2).

    До того команда подписала мировую с «Жувентуде» (2:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Гремио» (4:1).

    При этом «Мирасол» в 5 своих последних поединках добыл всего одну победу. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Мирасол» относительно преуспевает в плане реализации. Команда наколотила 11 мячей в 6 матчах.

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    При этом «Мирасол» не проигрывает уже 5 матчей подряд. А вот в двух своих последних поединках команда сыграла вничью.

    А вот «быков» команда не может обуздать уже больше 3 лет. Причем в двух последних очных поединках она не смогла отличиться.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Мирасол» постарается зацепиться хотя бы за ничью.

    Статистика для ставок

    • «Мирасол» не проигрывал в 5 своих последних поединках

    • «Ред Булл Брагантино» в среднем пропускает гол за матч

    • «Мирасол» не забивал в ворота «Ред Булл Брагантино» в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ред Булл Брагантино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.

    Прогноз: «Ред Булл Брагантино» борется за самые высокие места, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные гости имеют сложности в плане надежности тылов, да и «быки» явно поднатореют в плане реализации.

    Ставка: Победа «Ред Булл Брагантино» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.08

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ред Булл Брагантино — Мирасол?

    Матч Ред Булл Брагантино — Мирасол состоится 06 мая 2025 года в 01:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ред Булл Брагантино — Мирасол?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ред Булл Брагантино — Мирасол?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ред Булл Брагантино — Мирасол?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ред Булл Брагантино — Мирасол?

    Коэффициенты букмекеров: «Ред Булл Брагантино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.20.

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    Ред Булл Брагантино — Мирасол: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 06.05.202501:00. «Мирасолу» сразу придется несладко
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