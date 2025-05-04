«Фрайбург» и «Байер» короновали «Баварию»: Мюнхен готов праздновать

Когда команда, выигравшая титул в прошлом сезоне, приезжает к амбициозному претенденту на первую в истории путёвку в Лигу чемпионов, это не просто матч — это битва нервов и характеров. Встреча «Фрайбурга» и «Байера» оказалась именно такой. Борьба за четвёртое место, индивидуальные вспышки, горечь утраты и честь последнего слова. Всё это — в одном матче, который окончательно отправил «Салатницу» в Мюнхен.

Технически «Байер» ещё сохранял шансы на защиту титула. Но девять очков и тридцать голов отставания от «Баварии» превращали надежду в абстракцию. Тем не менее, команда Хаби Алонсо начала матч с попыткой контролировать мяч и пространство. Но на деле — выглядела вяло. «Фрайбург» — с огнём в глазах и мотивацией в каждом единоборстве — создавал моменты и с каждой атакой подкрадывался к цели.

Перед самым перерывом пришёл первый гол. Максимилиан Эггештайн получил мяч метрах в двадцати от ворот, поднял голову, не нашёл вариантов — и пробил мощно, точно и без шансов для Ковара. Мяч залетел в верхний угол — 1:0, и «Фрайбург» ушёл на перерыв лидером по делу.

Фрайбург — Байер globallookpress.com

Отголоски чемпионского духа

Начало второго тайма стало холодным душем для гостей. Слева подал Рицу Доан, в центре Манзамби сбросил, а Пьеро Инкапье под давлением Адаму… вогнал мяч в собственные ворота. 2:0 — и вот уже «Байер» на краю пропасти.

Фрайбург — Байер globallookpress.com

Но, даже уступая два мяча, команда Алонсо не распадается. Это — фирменная черта нового «Байера»: он умеет проигрывать красиво. Не сдается, не тушуется, не отворачивается от зеркала. На 82-й минуте Флориан Вирц выдал сольный шедевр. Прорезал середину поля, как скальпель, и вогнал мяч в левый угол. Один, без подсказок, без помощи — настоящий герой атаки.

Фрайбург — Байер globallookpress.com

А уже в компенсированное время Натан Телла, появившийся на фланге, подал точно на голову Джонатану Та. Центральный защитник, сыгравший 400-й матч за «Байер», замкнул — 2:2. Камбэк, достойный аплодисментов. Но титул был уже в Мюнхене.

Фрайбург — Байер globallookpress.com

Новая эпоха начинается во «Фрайбурге»

«Фрайбург» удержал ничью, остался в зоне Лиги чемпионов и ещё раз подтвердил: это не случайная вспышка, а системный прогресс. Команда Юлиана Шустера — одна из главных историй этого сезона. Их четвёртая позиция остаётся под угрозой со стороны «Боруссии», но дух и плотность игры говорят в их пользу.

Календарь и таблица Бундеслиги

А у «Байера» — окончательное прощание с титулом. «Бавария» становится чемпионом в 34-й раз, Гарри Кейн — впервые в карьере, а Алонсо поздравляет бывший клуб, говоря о справедливости итогов. Для него, как и для Та (уже объявившего об уходе), это веха.

А дальше — лето, которое может стать точкой перелома. Вирц — кандидат на трансфер в «Баварию». Алонсо — на возвращение в Мадрид. Старый «Байер» уходит, а сохранить его настрой сейчас невероятно важно.