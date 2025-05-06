Урава Ред — Гамба Осака. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Японии, 6 мая 2025 года

«Урава Ред»
Турнирное положение: «Даймондс» сражается за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Урава Ред» на 3 очка отстает от лидера чемпионата. А вот в среднем команда забивает чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Даймондс» переиграли «Токио Верди» (2:0).
До того команда минимально одолела «Хиросиму». А вот поединок с «Йокогамой» завершился уверенной викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Урава Ред» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Даймондс» нынче пребывают в шикарных кондициях. Команда победила в 5 последних поединках.
Матчи с «Гамба Осакой» для команды складываются исторически успешно. «Урава Ред» в 5 последних очных поединках победил 4 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться догнать лидера. Команда явно будет максимально активно атаковать.
«Гамба Осака»
Турнирное положение: «Гамба» пока не блещет стабильностью результатов. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Гамба Осака» в 14 матчах чемпионата набрала всего 20 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 20 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела блестяще. «Гамба» разгромила «Сёнан» (4:0).
До того команда нанесла поражение «Киото» (2:1). А вот чуть ранее она не смогла ничего противопоставить «Токио» (0:3).
При этом «Гамба Осака» в 5 своих последних поединках добыл три победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Гамба Осака» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 18 мячей в 14 матчах чемпионата Японии.
При этом «Гамба Осака» нынче находится на подъеме. В двух своих последних поединках команда сумела добыть победы.
А вот в двух последних очных встречах с «Уравой» команда уступила. Да и в нынешней диспозиции «Гамба» будет рада и заработанному баллу.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Гамба Осака» явно находится не на своем месте в таблице.
Статистика для ставок
- «Гамба Осака» победила в 2 своих последних поединках
- «Урава Ред» имеет в активе пятиматчевый победный сериал
- Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урава Ред» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.
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Прогноз: «Урава Ред» традиционно успешно противостоит «попугаям», и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости имеют сложности в плане надежности тылов, да и «Урава» явно поднатореет во всех игровых компонентах.
Ставка: Победа «Урава Ред» за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15