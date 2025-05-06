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    «Гамба Осака» останется ни с чем?!

    Урава Ред — Гамба Осака. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Японии, 6 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Урава Ред» — «Гамба Осака»
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    «Гамба Осака»
    6 мая в 15-м туре чемпионата Японии по футболу сыграют «Урава Ред» и «Гамба Осака». Начало игры — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Урава Ред» — «Гамба Осака», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Урава Ред»

    Турнирное положение: «Даймондс» сражается за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Урава Ред» на 3 очка отстает от лидера чемпионата. А вот в среднем команда забивает чуть чаще гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Даймондс» переиграли «Токио Верди» (2:0).

    До того команда минимально одолела «Хиросиму». А вот поединок с «Йокогамой» завершился уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Урава Ред» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Даймондс» нынче пребывают в шикарных кондициях. Команда победила в 5 последних поединках.

    Матчи с «Гамба Осакой» для команды складываются исторически успешно. «Урава Ред» в 5 последних очных поединках победил 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться догнать лидера. Команда явно будет максимально активно атаковать.

    «Гамба Осака»

    Турнирное положение: «Гамба» пока не блещет стабильностью результатов. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Гамба Осака» в 14 матчах чемпионата набрала всего 20 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 20 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела блестяще. «Гамба» разгромила «Сёнан» (4:0).

    До того команда нанесла поражение «Киото» (2:1). А вот чуть ранее она не смогла ничего противопоставить «Токио» (0:3).

    При этом «Гамба Осака» в 5 своих последних поединках добыл три победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Гамба Осака» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 18 мячей в 14 матчах чемпионата Японии.

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    При этом «Гамба Осака» нынче находится на подъеме. В двух своих последних поединках команда сумела добыть победы.

    А вот в двух последних очных встречах с «Уравой» команда уступила. Да и в нынешней диспозиции «Гамба» будет рада и заработанному баллу.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Гамба Осака» явно находится не на своем месте в таблице.

    Статистика для ставок

    • «Гамба Осака» победила в 2 своих последних поединках

    • «Урава Ред» имеет в активе пятиматчевый победный сериал

    • Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урава Ред» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

    Прогноз: «Урава Ред» традиционно успешно противостоит «попугаям», и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости имеют сложности в плане надежности тылов, да и «Урава» явно поднатореет во всех игровых компонентах.

    Ставка: Победа «Урава Ред» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Урава Ред — Гамба Осака?

    Матч Урава Ред — Гамба Осака состоится 06 мая 2025 года в 08:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Урава Ред — Гамба Осака?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Урава Ред — Гамба Осака?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Урава Ред — Гамба Осака?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Урава Ред — Гамба Осака?

    Коэффициенты букмекеров: «Урава Ред» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.60.

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    Урава Ред — Гамба Осака: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 06.05.202508:00. «Гамба Осака» останется ни с чем?!
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