Урава Ред — Гамба Осака. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Японии, 6 мая 2025 года

6 мая в 15-м туре чемпионата Японии по футболу сыграют «Урава Ред» и «Гамба Осака». Начало игры — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Урава Ред» — «Гамба Осака», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Урава Ред»

Турнирное положение: «Даймондс» сражается за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Урава Ред» на 3 очка отстает от лидера чемпионата. А вот в среднем команда забивает чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Даймондс» переиграли «Токио Верди» (2:0).

До того команда минимально одолела «Хиросиму». А вот поединок с «Йокогамой» завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Урава Ред» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Даймондс» нынче пребывают в шикарных кондициях. Команда победила в 5 последних поединках.

Матчи с «Гамба Осакой» для команды складываются исторически успешно. «Урава Ред» в 5 последних очных поединках победил 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться догнать лидера. Команда явно будет максимально активно атаковать.

«Гамба Осака»

Турнирное положение: «Гамба» пока не блещет стабильностью результатов. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Гамба Осака» в 14 матчах чемпионата набрала всего 20 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 20 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела блестяще. «Гамба» разгромила «Сёнан» (4:0).

До того команда нанесла поражение «Киото» (2:1). А вот чуть ранее она не смогла ничего противопоставить «Токио» (0:3).

При этом «Гамба Осака» в 5 своих последних поединках добыл три победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Гамба Осака» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 18 мячей в 14 матчах чемпионата Японии.

При этом «Гамба Осака» нынче находится на подъеме. В двух своих последних поединках команда сумела добыть победы.

А вот в двух последних очных встречах с «Уравой» команда уступила. Да и в нынешней диспозиции «Гамба» будет рада и заработанному баллу.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Гамба Осака» явно находится не на своем месте в таблице.

Статистика для ставок

«Гамба Осака» победила в 2 своих последних поединках

«Урава Ред» имеет в активе пятиматчевый победный сериал

Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урава Ред» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

Прогноз: «Урава Ред» традиционно успешно противостоит «попугаям», и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости имеют сложности в плане надежности тылов, да и «Урава» явно поднатореет во всех игровых компонентах.

Ставка: Победа «Урава Ред» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15