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    Вернет ли «Арсенал» себе третье место в АПЛ?

    Экспресс дня 21 октября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 21 октября
    «Арсенал»
    В понедельник, 21 октября, в чемпионатах Англии и Италии пройдут заключительные поединки очередных туров, а в Швеции национальное первенство подходит к завершению.

    «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

    «Клинки», которые поднялись по итогам прошлого сезона из Чемпионшипа, в восьми поединках Премьер-лиги смогли набрать девять баллов и идут на 15 месте в таблице, опережая зону вылета всего на один балл.

    В своих двух последних матчах АПЛ «ШЮ» набрал только один пункт, сыграв вничью на выезде с «Уотфордом» (0:0) в последнем туре, а перед этим он проиграл дома «Ливерпулю» — 0:1.

    После того как конкуренты выиграли свои матчи, «Арсенал» опустился на пятое место в АПЛ. Но если «канониры» возьмут три очка в Шеффилде, то тогда они вернут себе третью позицию.

    На данный момент у лондонского коллектива 8-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где он пять раз победил и трижды сыграл вничью. В последнем туре чемпионата «Арсенал» дома переиграл «Борнмут» — 1:0.

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    • «Арсенал», ставящий задачу по итогам сезона попасть в топ-4, просто обязан брать три очка в игре с аутсайдером. Предлагаем поставить на гостей, но с 0 форой.

    Ставка: победа «Арсенала» с форой 0 за 1.45.

    «Брешия» — «Фиорентина»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур

    «Брешия», вернувшиеся после 7-летнего перерыва в Серию А, после шести матчей в элите итальянского футбола с шестью очками идет на 16 месте, опережая зону вылета только по дополнительным показателям.

    Все эти пункты «ласточки» смогли заработать в выездных играх, переиграв по 1:0 «Кальяри» и «Удинезе». На своем поле они проиграли оба матча с общим счетом 4:6.

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    «Фиорентина», которая в прошлый сезон завершила в середине турнирной таблице Серии А, летом сделал ряд хороший приобретений и в этом розыгрыше будет бороться за высокие позиции.

    После шести встреч «фиалки» заработали 11 очков и пока разместились на восьмой строке, но от топ-4 они отстают на четыре очка при игре в запасе. Три последние матча в чемпионате они выиграли.

    Прогнозируем, что «фиалки» смогут пополнить свою копилку очками в Брешие. Предлагаем поставить — Х2.

    Ставка: Х2 за 1.30.

    «Гетеборг» — «Юргорден»

    Футбол. Чемпионат Швеции. Аллсвенскан. 28-й тур

    За три тура до конца шведского первенства «Гетеборг» с 45 очками разместился на седьмой позиции в турнирной таблице. И выше пятой позиции команда уже не поднимется.

    «Львы» не могут победить в последних трех встречах Аллсвенскан, дважды проиграв в гостях при одном домашнем ничейном результате. В этих поединках они не смогли забить ни одного гола.

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    «Юргорден» ведет борьбу с «Мальме» за золотые медали шведского чемпионата. За три тура до конца обе команды имеют по 59 очков, но «Мальме» идет выше из-за лучшей разницы мячей.

    Свое лидерство стокгольмцы потеряли в прошлом туре, проиграв на своей арене «Хаммарбю» (1:2), а до этого у команды была 4-матчевая победная серия.

    В этом поединке рискнем поставить на гол хозяев, которые не могут распечатать ворота соперника уже в трех встречах кряду.

    Ставка: «Гетеборг» забьет за 1.50.

    Общий коэффициент — 2.82. 0

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