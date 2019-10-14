Экспресс дня 14 октября. Прогнозы и ставки на футбол

В понедельник, 14 октября, в Европе пройдут очередные матчи отбора на континентальное первенство 2020 года.

Украина — Португалия

Футбол. Квалификация Евро-2020

Сборная Украины одержала пять побед в шести матчах отбора на чемпионат Европы, за счет чего практически обеспечила себе участие в финальной стадии континентального первенства.

Команда Андрея Шевченко не сумела выиграть только у Португалии в гостях (0:0), где чемпионы Евро-2016 владели заметным преимуществом, однако пробить Андрея Пятова не сумели.

Добьются ли португальцы своего со второй попытки? Это вполне вероятно, ведь им больше нужны очки, да и уровень подопечных Фернанду Сантуша все-таки выше, чем украинцев.

Все прогнозы на Евро-2020

Не исключаем очередной ничьей, но все же считаем, что Португалия должна победить.

Ставка: победа сборной Португалии с форой 0 за 1.58.

Франция — Турция

Футбол. Квалификация Евро-2020

Сборные Франции и Турции набрали одинаковое количество очков (18) и делят первое-второе места в группе H, так что победитель встречи на «Стад де Франс» с большой долей вероятности точно сыграет на Евро-2020.

«Трехцветные» считаются фаворитами, но давайте не забывать, что единственное поражение в нынешнем отборе они потерпели как раз от Турции (0:2).

Способна ли Франция взять реванш при поддержке родных трибун? Думаем, что способна, тем более что подопечные Шенола Гюнеша гораздо лучше играют дома, чем в гостях.

Кроме того, несколько дней назад турки у себя дома с большим трудом одолели Албанию (1:0), которая, если говорить о справедливости, уж точно не заслужила поражения.

В общем, иного результата, кроме как победы, мы от Франции не ждем, а вот какой она будет, покажет игра.

Ставка: победа сборной Франции с форой -1 за 1.63.

Молдавия — Албания

Футбол. Квалификация Евро-2020

Потерпев поражение от Турции, сборная Албании практически лишилась шансов занять второе место в группе H.

Все прогнозы на футбол

Впрочем, унывать команде Эдоардо Рейи некогда — нужно готовиться к выезду в Молдавию, а затем к приему Андорры и Франции. Очевидно, что в этих встречах нужно набирать максимум очков.

Нынешняя Молдавия, по нашему мнению, не является серьезным оппонентом для Албании. Подопечные Семена Альтмана в семи турах набрали всего три очка, да и то благодаря минимальной домашней победе над Андоррой (1:0).

Накануне, к слову, молдаване играли с Андоррой в гостях и потерпели сенсационное поражение (0:1), оставшись в меньшинстве в начале второго тайма. С такой игрой сложно верить в светлое будущее.

Ставка: победа сборной Албании за 1.80.

Общий коэффициент — 4.63. 0