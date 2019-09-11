Экспресс дня 11 сентября. Прогнозы и ставки на хоккей

Сегодня, 11 сентября, состоятся очередные поединки регулярного чемпионата КХЛ.

«Нефтехимик» — «Металлург Мг»

Хоккей. КХЛ

«Нефтехимик» идет среди лидеров Восточной конференции, одержав две победы при двух поражениях, одно из которых случилось в дополнительное время.

В своей последней игре нижнекамцы крупно обыграли рижское «Динамо», разгромив своего оппонента «всухую» — 4:0.

Магнитогорский «Металлург» выдал неудачный старт сезона. «Сталевары» проиграли «Витязю» (0:2) и СКА (1:3), а также уступили по буллитам «Автомобилисту» (2:3, Б).

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Обыграть удалось только «Северсталь» на своем льду (4:3). С тремя баллами клуб из Магнитогорска занимает 10 строчку в таблице Восточной конференции.

Прогнозируем, что в этом поединке команды выдадут голевую феерию.

Ставка: ТБ 4,0 за 1.52.

«Северсталь» — «Йокерит»

Хоккей. КХЛ

«Северсталь» в четырех матчах регулярного сезона разжилась всего тремя очками, с которыми занимает восьмую строчку в Западной конференции.

Проиграла «Автомобилисту» в овертайме (2:3), а также «Металлургу Мг» (3:4) и ЦСКА (0:4). Одолеть удалось «Авангард» на его льду — 5:1.

«Йокерит» начал сезон с двух поражений кряду. Финны поочередно уступили «Авангарду» (1:3) и «Ак Барсу» (2:5). И только в третьем матче «джокеры» смогли добыть викторию, разгромив дома рижского «Динамо» со счетом 7:2.

С двумя набранными очками после трех игр финский коллектив расположился на девятой позиции в Западной конференции.

Финны, которые начинают входить в сезон, должны добыть победу в этом поединке.

Ставка: победа «Йокерита» в основное время за 1.92.

«Торпедо» — ЦСКА

Хоккей. КХЛ

«Торпедо» провело четыре поединка в нынешнем первенстве и добыло в них всего два балла, с которыми занимает 11 место в Западной конференции.

Проиграли нижегородцы московскому «Динамо» (2:3), «Авангарду» (2:4) и рижскому «Динамо» (0:3). Одолели ярославский «Локомотив» — 4:3.

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Этот сезон «армейцы» начали с домашнего поражения от «Авангарда» 1:3. После чего московская команда постепенно набирает обороты, были победы над «Ак Барсом», «Нефтехимиком» в овертайме и «Северсталью».

После четырех матчей регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА идет в числе лидеров Западной конференции.

Думаем, что в этом поединке победу добудет фаворит. Предлагаем поставить на викторию ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА в основное время за 1.50.

Общий коэффициент — 4.37. 0