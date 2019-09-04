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    Кто станет последними участниками полуфиналов US Open-2019?

    Экспресс дня на 4 сентября. Прогнозы и ставки на теннис и футбол

    Прогноз на Экспресс дня на 4 сентября
    Белинда Бенчич
    На Открытом чемпионате США по теннису пройдут заключительные поединки 1/4 финала в мужском и женском одиночных разрядах, а на африканском континенте возьмет старт отборочный турнир к ЧМ-2022.

    Маттео Берреттини — Гаэль Монфис

    Теннис. US Open. 1/4 финала

    Берреттини уверенно прошел четырех оппонентов на Открытом чемпионате США. Начал итальянский теннисист с победы над Ришаром Гаске (6:4, 6:3, 2:6, 6:2), затем поочередно переиграл Джордана Томпсона (7:5, 7:6, 4:6, 6:1) и Алексея Попырина (6:4, 6:4, 6:7, 7:6).

    На предыдущей стадии турнира 25-я ракетка мира разобрался с Андреем Рублевым, не оставив российскому теннисисту никаких шансов (6:1, 6:4, 7:6).

    Гаэль провалил травяную часть сезона, но уже на первом хардовом турнире после Уимблдона, в Монреале, показал очень неплохой теннис, добрался до полуфинала, с которого снялся из-за травмы.

    На US Open француз выглядит очень уверенно, три матча из четырех, против Рамоса, Копила и Андухара, он выиграл со счетом 3:0. И только поединок против Шаповалова получился затяжным, где пришлось 3 часа и 38 минут при трех тай-брейках.

    Все прогнозы на US Open

    Не исключаем, что в данном поединке будет тай-брейк, учитывая равный класс соперников.

    Ставка: тай-брейк в матче будет за 1.45.

    Белинда Бенчич — Донна Векич

    Теннис. US Open. 1/4 финала

    Швейцарская теннисистка в этом сезоне сумела выиграть турнир в Дубае, добралась до финала в Мальорке, а также несколько раз останавливалась на стадиях полуфиналов.

    Открытый чемпионат США 12-я ракетка мира начала с уверенной победы над Мэнди Минеллой (2:0), затем состоялся непростой поединок против Ализе Корне (2:1). Третий круг дался ей без борьбы из-за отказа Анетт Контавейт. В 1/8 финала Бенчич сумела в двух сетах переиграть Наоми Осаку (7:5, 6:4).

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    В текущем сезоне представительница Хорватии ранее дважды доходила до финалов, однако оба раза там уступала.

    На US Open на первых трех стадиях Векич одержала победы в двух сетах, обыгрывая противниц ниже рейтингом, а в 1/8 финала она в трех добилась тяжелой виктории над немкой Юлией Гергес (6:7 7:5 6:3).

    От этой встречи мы ожидаем достаточно упорной борьбы, и считаем, что зайдет ставка на тотал больше.

    Ставка: ТБ 20,5 за 1.71.

    Бурунди — Танзания

    Футбол. ЧМ-2022. Африка. Квалификация

    Сборная Бурунди этим летом брала участие в дебютном для себя розыгрыше КАН, где проиграла все три матча на групповой стадии с общим счетом 0:4.

    После чего команда провела матчи первого раунда чемпионата африканский наций, дважды обыграв национальную команду Южного Судана (2:0 и 2:1).

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    Команда Танзании также играла в последнем Кубке африканских наций, продемонстрировав такой же результат, как и ее предстоящий противник. Три поражения в трех встречах с общим счетом 2:8.

    В квалификации ЧАН «национальные звезды» смогли пройти сборную Кении, одолев своего оппонента только по пенальти (оба матча закончились по 0:0).

    Танзания успешно играет против Бурунди, ни разу не проиграв в истории их противостояний. Думаем, что танзанийцы продлят эту серию.

    Ставка: Х2 за 1.52.

    Итоговый коэффициент — 3.76. 0

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