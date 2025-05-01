Брюгге — Гент. Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, чемпионат Бельгии, 1 мая 2025 года

Брюгге
Гент
«Брюгге»
Турнирное положение: «Чёрно-синие» бьются за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.
При этом «Брюгге» на один пункт отстает от лидера. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 3 мяча в 6 матчах плей-офф чемпионской группы.
Брюгге — Гент: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Чёрно-синие» не уступили «Юниону» (0:0).
До того команда уступила тому же «Юниону» (0:1). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Гентом» (5:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Брюгге» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: Роберто Сейс — травмирован. Рафаэль Онидика — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Чёрно-синие» нынче выглядят не столь монолитно. Команда не забивала в 2 своих последних поединках.
Матчи с «Гентом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Брюгге» победил 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Чёрно-синие» намерены вернуться на победный путь.
«Гент»
Турнирное положение: «Буйволы» сражаются за попадание в топ-4. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Гент» на 7 зачетных баллов отстает от искомой 4 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 18 мячей в 6 матчах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Буйволы» уступили «Андерлехту» (0:1).
До того команда была разгромлена тем же «Андерлехтом» (0:5). Да и поединок с «Брюгге» завершился полным провалом (0:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Гент» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились одним забитыми мячом при 14 пропущенных.
Не сыграют: Максим Дин, Свен Кумс, Дэви Роф — травмированы. Лопеш, Матисс Самойс — дисквалифицированы.
Состояние команды: «Буйволы» нынче выглядят ужасающе. Команда уступила в 3 своих последних матчах.
При этом «Гент» не столь преуспевает в плане реализации. «Буйволы» забили всего 1 мяч в 6 матчах плей-офф чемпионата.
В кадровом плане у команды крайне сложная ситуация. Ряд основных исполнителей не сыграют в этом матче, да и не забивает «Гент» уже 3 матча кряду.
Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. «Буйволы» будут стараться зацепиться за драгоценный балл.
Статистика для ставок
- «Буйволы» проиграли в 3 своих последних матчах
- «Гент» в среднем пропускает 3 гола за матч
- «Брюгге» не забивал в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брюгге» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.
- 2.60Барселона — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.26Зенит — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.09Локомотив — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: Номинальные хозяева в разы мощнее соперника, так что наверняка будут максимально активны в атаке.
«Буйволы» имеют серьезные проблемы в плане реализации, да и «чёрно-синие» намерены как можно скорее вернуться на победный путь.
Ставка: Фора «Брюгге» -2.5 за 2.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.10