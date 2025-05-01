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    «Брюгге» учинит разгром «буйволам»

    Брюгге — Гент. Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, чемпионат Бельгии, 1 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Брюгге» — «Гент»
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    «Гент»
    1 мая в 7-м туре плей-офф чемпионата Бельгии по футболу сыграют «Брюгге» и «Гент». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брюгге» — «Гент», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига. Плей-офф 01 Мая 2025 года

    Брюгге

  • Брюгге
    •  Брюгге 17:00 Гент

    Гент

  • Бельгия. Про Лига. Плей-офф
    •

    «Брюгге»

    Турнирное положение: «Чёрно-синие» бьются за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Брюгге» на один пункт отстает от лидера. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 3 мяча в 6 матчах плей-офф чемпионской группы.

    Брюгге — Гент: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Чёрно-синие» не уступили «Юниону» (0:0).

    До того команда уступила тому же «Юниону» (0:1). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Гентом» (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Брюгге» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: Роберто Сейс — травмирован. Рафаэль Онидика — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Чёрно-синие» нынче выглядят не столь монолитно. Команда не забивала в 2 своих последних поединках.

    Матчи с «Гентом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Брюгге» победил 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Чёрно-синие» намерены вернуться на победный путь.

    «Гент»

    Турнирное положение: «Буйволы» сражаются за попадание в топ-4. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Гент» на 7 зачетных баллов отстает от искомой 4 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 18 мячей в 6 матчах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Буйволы» уступили «Андерлехту» (0:1).

    До того команда была разгромлена тем же «Андерлехтом» (0:5). Да и поединок с «Брюгге» завершился полным провалом (0:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Гент» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились одним забитыми мячом при 14 пропущенных.

    Не сыграют: Максим Дин, Свен Кумс, Дэви Роф — травмированы. Лопеш, Матисс Самойс — дисквалифицированы.

    Состояние команды: «Буйволы» нынче выглядят ужасающе. Команда уступила в 3 своих последних матчах.

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    При этом «Гент» не столь преуспевает в плане реализации. «Буйволы» забили всего 1 мяч в 6 матчах плей-офф чемпионата.

    В кадровом плане у команды крайне сложная ситуация. Ряд основных исполнителей не сыграют в этом матче, да и не забивает «Гент» уже 3 матча кряду.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. «Буйволы» будут стараться зацепиться за драгоценный балл.

    Статистика для ставок

    • «Буйволы» проиграли в 3 своих последних матчах

    • «Гент» в среднем пропускает 3 гола за матч

    • «Брюгге» не забивал в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брюгге» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

    Прогноз: Номинальные хозяева в разы мощнее соперника, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

    «Буйволы» имеют серьезные проблемы в плане реализации, да и «чёрно-синие» намерены как можно скорее вернуться на победный путь.

    Ставка: Фора «Брюгге» -2.5 за 2.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Брюгге — Гент?

    Матч Брюгге — Гент состоится 01 мая 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: Бельгия. Про Лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Брюгге — Гент?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Брюгге» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Брюгге — Гент?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Брюгге» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Брюгге — Гент?

    Смотреть матч турнира Бельгия. Про Лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Брюгге — Гент?

    Коэффициенты букмекеров: «Брюгге» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 8.50.

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    Брюгге — Гент: прогноз и ставка за 2.85, статистика, коэффициенты матча 01.05.202517:00. «Брюгге» учинит разгром «буйволам»
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