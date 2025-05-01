Брюгге — Гент. Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, чемпионат Бельгии, 1 мая 2025 года

1 мая в 7-м туре плей-офф чемпионата Бельгии по футболу сыграют «Брюгге» и «Гент». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брюгге» — «Гент», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Брюгге»

Турнирное положение: «Чёрно-синие» бьются за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

При этом «Брюгге» на один пункт отстает от лидера. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 3 мяча в 6 матчах плей-офф чемпионской группы.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Чёрно-синие» не уступили «Юниону» (0:0).

До того команда уступила тому же «Юниону» (0:1). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Гентом» (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Брюгге» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: Роберто Сейс — травмирован. Рафаэль Онидика — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Чёрно-синие» нынче выглядят не столь монолитно. Команда не забивала в 2 своих последних поединках.

Матчи с «Гентом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Брюгге» победил 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Чёрно-синие» намерены вернуться на победный путь.

«Гент»

Турнирное положение: «Буйволы» сражаются за попадание в топ-4. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Гент» на 7 зачетных баллов отстает от искомой 4 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 18 мячей в 6 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Буйволы» уступили «Андерлехту» (0:1).

До того команда была разгромлена тем же «Андерлехтом» (0:5). Да и поединок с «Брюгге» завершился полным провалом (0:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Гент» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились одним забитыми мячом при 14 пропущенных.

Не сыграют: Максим Дин, Свен Кумс, Дэви Роф — травмированы. Лопеш, Матисс Самойс — дисквалифицированы.

Состояние команды: «Буйволы» нынче выглядят ужасающе. Команда уступила в 3 своих последних матчах.

При этом «Гент» не столь преуспевает в плане реализации. «Буйволы» забили всего 1 мяч в 6 матчах плей-офф чемпионата.

В кадровом плане у команды крайне сложная ситуация. Ряд основных исполнителей не сыграют в этом матче, да и не забивает «Гент» уже 3 матча кряду.

Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. «Буйволы» будут стараться зацепиться за драгоценный балл.

Статистика для ставок

«Буйволы» проиграли в 3 своих последних матчах

«Гент» в среднем пропускает 3 гола за матч

«Брюгге» не забивал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брюгге» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

Прогноз: Номинальные хозяева в разы мощнее соперника, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

«Буйволы» имеют серьезные проблемы в плане реализации, да и «чёрно-синие» намерены как можно скорее вернуться на победный путь.

Ставка: Фора «Брюгге» -2.5 за 2.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10