Неудержимый Мактоминей. «Наполи» сделал огромный шаг к скудетто

«Интер» спотыкается — Неаполь празднует
Ещё утром в Неаполе витала надежда: «Интер» проиграл «Роме», и у «Наполи» появился реальный шанс вырваться вперёд в чемпионской гонке. Оставалось только сделать своё дело.
На стадионе имени Диего Армандо Марадоны царила настоящая карнавальная атмосфера: тысячи голосов, флаги, синие файеры. Футболисты Антонио Конте знали — сегодня у них в руках, возможно, судьба титула. И они не подвели.
Шотландский вождь: Мактоминей решает за семь минут
Впрочем, нервозности в игре «Наполи» почти не было. Уже на седьмой минуте стадион взорвался: Франк Замбо-Ангисса совершил рывок по флангу и выложил мяч на шестиметровую отметку, где Скотт Мактоминей опередил защитника и открыл счёт.
Этот гол закрепил шотландца в статусе одного из главных героев неаполитанской весны. Болельщики скандировали его имя, а Мактоминей только разводил руками — словно говоря, что такие вечера для него теперь в порядке вещей.
Второй гол до перерыва
«Торино» пытался прийти в себя, контролировал мяч, но особой остроты у ворот Алекса Мерета создать не мог.
«Наполи» же активизировался перед самым перерывом. На 41-й минуте Маттео Политано легко ушёл по флангу и навесил в штрафную. И снова там первым оказался Мактоминей: борьба с двумя защитниками не помешала ему пробить в касание и удвоить преимущество хозяев.
11-й гол шотландца в сезоне. Пятый — за последние три матча. Фантастическая форма к решающему отрезку чемпионата.
Травмы омрачают вечер
Почти всё в этот вечер складывалось для «Наполи» идеально, но не обошлось без ложки дёгтя.
Замбо-Ангисса получил удар по рёбрам и был вынужден покинуть поле. Чуть позже проблемы возникли у Алессандро Бонджорно — защитник, только оправившийся от травмы, почувствовал боль в бедре и также попросил замену. А в концовке травму получил Станислав Лоботка, что ещё больше осложняет задачу Конте на финишной прямой.
Однако, даже теряя бойцов, «Наполи» выглядел уверенно и собранно. Во втором тайме гости больше владели мячом, но так и не смогли нанести ни одного удара в створ ворот Мерета. Самым опасным моментом стала подача, после которой Филип Биллинг головой отправил мяч в перекладину — но третьего гола «Наполи» в тот вечер болельщики так и не увидели.
Зато они увидели команду, способную контролировать ход матча даже при кадровых потерях. «Торино», который проиграл лишь дважды в предыдущих 16 встречах, выглядел на фоне неаполитанцев растерянным и беззубым.
К финишу в роли лидера
Три победы подряд, три очка преимущества над «Интером», четыре тура до конца.
Если команды наберут одинаковое количество очков, их даже может ждать золотой матч — но судя по тому, как сейчас играет «Наполи», Антонио Конте и его подопечные явно не собираются доводить дело до нервной развязки.
Скотт Мактоминей становится символом этой весны в Неаполе — вместе с ним «Наполи» всерьёз нацелился вернуть себе скудетто.