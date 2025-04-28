Неудержимый Мактоминей. «Наполи» сделал огромный шаг к скудетто

«Наполи» сделал важнейший шаг к чемпионству, обыграв «Торино» благодаря дублю Скотта Мактоминея. На фоне поражения «Интера» команда Антонио Конте уверенно захватила лидерство в Серии А за четыре тура до финиша.

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Торино 2:0 Голы: 1:0 Скотт МакТоминай (7'), 2:0 Скотт МакТоминай (42') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Алессандро Буонджорно (Рафа Марин, 65'), Матиас Оливера (Джакомо Распадори, 86'), Леонардо Спинаццола, Андре Франк Замбо Ангисса (Филип Биллинг, 58'), Станислав Лоботка (Билли Гилмор, 86'), Скотт МакТоминай, Маттео Политано, Ромелу Лукаку (Джованни Симеоне, 86') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Кристиано Бираги (Валентин Лацаро, 59'), Маркус Педерсен, Адам Масина (Себастьян Валюкевич, 85'), Гильермо Марипан, Сауль Коко (Янн Карамо, 68'), Элиф Элмас, Чезаре Казадей, Самуэле Риччи, Кароль Линетти (Никола Влашич, 59'), Че Адамс Предупреждения: Гильермо Марипан (44'), Иван Илич (53'), Валентин Лацаро (90 + 2')

«Интер» спотыкается — Неаполь празднует

Ещё утром в Неаполе витала надежда: «Интер» проиграл «Роме», и у «Наполи» появился реальный шанс вырваться вперёд в чемпионской гонке. Оставалось только сделать своё дело.

На стадионе имени Диего Армандо Марадоны царила настоящая карнавальная атмосфера: тысячи голосов, флаги, синие файеры. Футболисты Антонио Конте знали — сегодня у них в руках, возможно, судьба титула. И они не подвели.

Шотландский вождь: Мактоминей решает за семь минут

Впрочем, нервозности в игре «Наполи» почти не было. Уже на седьмой минуте стадион взорвался: Франк Замбо-Ангисса совершил рывок по флангу и выложил мяч на шестиметровую отметку, где Скотт Мактоминей опередил защитника и открыл счёт.

Этот гол закрепил шотландца в статусе одного из главных героев неаполитанской весны. Болельщики скандировали его имя, а Мактоминей только разводил руками — словно говоря, что такие вечера для него теперь в порядке вещей.

Наполи – Торино globallookpress.com

Второй гол до перерыва

«Торино» пытался прийти в себя, контролировал мяч, но особой остроты у ворот Алекса Мерета создать не мог.

«Наполи» же активизировался перед самым перерывом. На 41-й минуте Маттео Политано легко ушёл по флангу и навесил в штрафную. И снова там первым оказался Мактоминей: борьба с двумя защитниками не помешала ему пробить в касание и удвоить преимущество хозяев.

11-й гол шотландца в сезоне. Пятый — за последние три матча. Фантастическая форма к решающему отрезку чемпионата.

Наполи — Торино globallookpress.com

Травмы омрачают вечер

Почти всё в этот вечер складывалось для «Наполи» идеально, но не обошлось без ложки дёгтя.

Замбо-Ангисса получил удар по рёбрам и был вынужден покинуть поле. Чуть позже проблемы возникли у Алессандро Бонджорно — защитник, только оправившийся от травмы, почувствовал боль в бедре и также попросил замену. А в концовке травму получил Станислав Лоботка, что ещё больше осложняет задачу Конте на финишной прямой.

Наполи — Торино globallookpress.com

Однако, даже теряя бойцов, «Наполи» выглядел уверенно и собранно. Во втором тайме гости больше владели мячом, но так и не смогли нанести ни одного удара в створ ворот Мерета. Самым опасным моментом стала подача, после которой Филип Биллинг головой отправил мяч в перекладину — но третьего гола «Наполи» в тот вечер болельщики так и не увидели.

Зато они увидели команду, способную контролировать ход матча даже при кадровых потерях. «Торино», который проиграл лишь дважды в предыдущих 16 встречах, выглядел на фоне неаполитанцев растерянным и беззубым.

Наполи — Торино globallookpress.com

К финишу в роли лидера

Три победы подряд, три очка преимущества над «Интером», четыре тура до конца.

Календарь и таблица Серии А

Если команды наберут одинаковое количество очков, их даже может ждать золотой матч — но судя по тому, как сейчас играет «Наполи», Антонио Конте и его подопечные явно не собираются доводить дело до нервной развязки.

Скотт Мактоминей становится символом этой весны в Неаполе — вместе с ним «Наполи» всерьёз нацелился вернуть себе скудетто.