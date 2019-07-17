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    «Селтик» устроит праздник на домашнем стадионе

    Экспресс дня 17 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 17 июля
    Скот Браун
    В среду, 17 июля, в Лиге чемпионов состоится очередная порция ответных матчей первого квалификационного раунда.

    «Русенборг» — «Линфилд»

    Футбол. Лига чемпионов. Первый квалификационный раунд

    Футболисты «Русенборга» подтвердили свой статус в первом матче в Северной Ирландии, где победили «Линфилд» со счетом 2:0.

    Чемпионы Норвегии владели подавляющим преимуществом, поэтому их успех можно назвать вполне заслуженным.

    На своем поле клубу из Тронхейма достаточно просто не проиграть, но команда набрала неплохой ход, так что, как нам кажется, будет настраиваться на максимум.

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    Если «Русенборг» забьет уже в первом тайме, то «Линфилд» должен рассыпаться и проиграть с разницей в два-три мяча.

    Ставка: победа «Русенборга» с форой -2 за 1.76.

    «Лудогорец» — «Ференцварош»

    Футбол. Лига чемпионов. Первый квалификационный раунд

    Эксперты считает «Лудогорец» фаворитом этой пары, но ему будет непросто выйти во второй квалификационный раунд после поражения со счетом 1:2 в первом матче.

    Да, в Болгарии у «Ференцвароша» уже не будет поддержки родных трибун, однако не стоит недооценивать команду из Будапешта, которая на своем поле практически ни в чем не уступала более опытному еврокубковому бойцу.

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    Сложно предугадать результат и победителя, поэтому поставим на тотал, который должен быть высоким в столь ответственном противостоянии.

    Ставка: тотал голов больше 2 за 1.46.

    «Селтик» — «Сараево»

    Футбол. Лига чемпионов. Первый квалификационный раунд

    «Селтик» уверенно победил в Боснии и Герцеговине со счетом 3:1, поэтому одной ногой уже находится во втором квалификационном раунде.

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    В то же время «Сараево» могут спасти лишь три забитых мяча в Глазго. С трудом верится, что гости их забьют, но боснийцам точно нечего терять, поэтому они будут вынуждены рисковать.

    В таких условиях у «Селтика» должно появиться много возможностей контратаковать, что они умеют делать.

    Подпитанные энергией родной арены, «кельты» просто обязаны порадовать публику, подарив ей праздничное настроение.

    Ставка: победа «Селтика» с форой -2 за 1.85.

    Общий коэффициент — 4.75. 0

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    Экспресс дня 17 июля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.75
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