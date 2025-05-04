Довбик и Свилар приносят победу: «Рома» обошла «Фиорентину» в гонке за еврокубки

На финише сезона, где каждая осечка — приговор, «Рома» снова выиграла с минимальным счётом. 1:0 над «Фиорентиной» — девятнадцатый матч без поражений подряд и выход на четвёртое место в таблице. Гол Артёма Довбика и фантастическая игра Миле Свилара стали ключевыми элементами успеха. А после финального свистка — слёзы Эдоардо Бове под трибуной, красная карточка для Дзаньоло и овации «Олимпико».

Футбол. Италия. Серия А Рома — Фиорентина 1:0 Гол: 1:0 Артем Довбик (45 + 5') Рома: Миле Свилар, Зеки Челик (Девин Ренс, 77'), Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Анхелиньо, Матиас Соуле, Ману Коне, Бриан Кристанте (Томмазо Бальданци, 65'), Лоренцо Пеллегрини (Никколо Писилли, 46'), Эльдор Шомуродов (Люка Гурна-Дуат, 65'), Артем Довбик (Стефан Эль-Шаарави, 77') Фиорентина: Давид де Хеа, Робин Гозенс (Николо Фаджоли, 46'), Фабьяно Паризи, Роб Холдинг, Пьетро Комуццо, Марин Понграчич (Лукас Бельтран, 71'), Николо Дзаньоло (Альберт Гудмундссон, 61'), Шер Ндур (Ясин Адли, 90'), Роландо Мандрагора, Амир Ричардсон (Андреа Кольпани, 71'), Мойзе Кин Предупреждения: Шер Ндур (64'), Мойзе Кин (86'), Матиас Соуле (89'), Никколо Писилли (90 + 4')

На старте команды чувствовали вес и ответственность момента. Один балл между ними, жёсткая конкуренция за Лигу чемпионов и предстоящий матч «Болоньи» с «Ювентусом». «Рома» вышла тем же составом, что неделей ранее обыграл «Интер». У «Фиорентины» в основе вернулся Кин, а Дзаньоло получил возможность сыграть в Риме после расставания с клубом.

Первую острую угрозу создал Кин. На 27-й минуте он мастерски развернулся от Челика, убежал и пробил — Свилар бросился в ноги и отразил. Через пару минут Кин снова оказался на ударной позиции, на этот раз уже оторвался от Манчини — и снова серб выручил. Это был лишь первый акт шоу под названием «Миле Свилар против всех».

Один момент — один гол

«Рома» отвечала реже, но жёстче. Челик пробил с острого угла — де Хеа перевёл в перекладину. Затем спас и после удара Шомуродова. Но именно бывший игрок «Ростова» стал соавтором победного гола.

На пятой добавленной минуте первого тайма (что вызвало бурную реакцию скамейки гостей) Анхелиньо подал, Шомуродов выиграл воздух, сбросив мяч на дальнюю штангу, и Артём Довбик влетел в момент, вонзив мяч головой под перекладину — 1:0. Это его 12-й мяч в чемпионате, и один из самых ценных на данный момент.

Рома — Фиорентина gettyimages.com

После перерыва «Фиорентина» взяла мяч под контроль. Команда Палладино старалась разорвать римскую структуру фланговыми атаками и затяжными розыгрышами, но столкнулась с цепкой обороной и феноменальным Свиларом.

Коне проверил де Хеа, Дзаньоло не попал с шести метров после паса Ричардсона, а на 83-й минуте Кин вновь оказался в выгодной позиции — после паса Мандрагоры он пробил с отскока, но Свилар сначала отбил, а затем, не теряя концентрации, забрал мяч после добивания. Это был его вечер. Пятнадцатый «сухой» матч в Серии А — и, пожалуй, лучший по качеству сейвов.

Рома — Фиорентина gettyimages.com

Финал с нервами и слезами

Когда прозвучал финальный свисток, эмоции зашкалили. Дзаньоло бросился к арбитру, требуя объяснений по эпизоду с голом, и тут же получил прямую красную. В то же время трибуны чествовали Эдоардо Бове: полузащитник, которому из-за сердечного приступа пришлось приостановить карьеру, вернулся на «Олимпико» и не сдержал слёз под аплодисменты.

Рома — Фиорентина globallookpress.com

Эта победа — не просто три очка. «Рома» поднимается на пятое место, обходя «Лацио» и отрываясь от «Фиорентины» на четыре очка. И делает это в момент, когда форма важнее имён, а единство — сильнее любых схем.

Календарь и таблица Серии А

Команда Раньери продолжает удивлять: дисциплина, надёжность, расчёт. Ни одного поражения в 2025 году. И теперь, за три тура до конца, эхо гимна Лиги Чемпионов уже можно расслышать в Риме.