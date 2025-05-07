ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деян Станкович«Спартак» — снова мимо чемпионского титула. И вот почему Расмус Хейлунн может покинуть «Манчестер Юнайтед» Трансферный дайджест. 29 апреля — 5 мая Кирилл Дементьев«До пенальти "Барсе" лучше дело не доводить». Дементьев — об ответных полуфиналах Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Удержится ли команда Роналду в чемпионской гонке?

    Аль-Наср — Аль-Иттихад: прогноз на матч Роналду, ставка за 2.20

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд Прогнозы на Аль-Иттихад Джидда Прогнозы на Криштиану Роналду
    Прогноз и ставки на «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду
    7 мая в 30-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 07 Мая 2025 года

    Аль-Наср

  • Эр-Рияд
    •  Аль-Наср 21:00 Аль-Иттихад

    Аль-Иттихад

  • Джидда
    •

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: «Аль-Наср» еще сражается за чемпионство. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Аль-Наср» на 8 очков отстает от лидера. А вот забила команда 62 мяча в 29 поединках чемпионата Саудовской Аравии.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 2:3 она уступила «Кавасаки».

    До того команда нанесла поражение «Йокогаме» (4:1). При этом чуть ранее она с трудом переиграла скромный «Дамак» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аль-Наср» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Команда Роналду крайне нестабильна. Зато сам опытнейший португалец наколотил 23 мяча в чемпионате.

    Матчи с «Аль-Иттихадом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Аль-Наср» победил 2 раза при трех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Ничего другого Роналду и его партнерам просто не остается.

    «Аль-Иттихад»

    Турнирное положение: «Аль-Иттихад» на всех парах несется к чемпионской короне. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Иттихад» на 6 очков опережает ближайшего преследователя. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей.

  • Первые 100 матчей Ямаля за «Барселону»: сравнение с Месси, Роналду и Мбаппе
  • О столь раннем прорыве могли только мечтать даже нынешние легенды
  • 02/05/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Аль-Иттихад» дома переиграл «Аль-Иттифак» (3:2).

    До того команда безвольно уступила «Аль-Фатеху» (0:2). А вот поединок с «Аль-Орубой» принес три очка (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Иттихад» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Иттихад» весьма неплох в плане результативности. Да и пропускает команда в среднем фактически гол за матч.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом «Аль-Иттихад» явно намерен досрочно стать чемпионом. Да и Карим Бензема настрелял уже 18 мячей в чемпионате.

    В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Плюс продуктивный сезон выдает Хуссем Ауар, на счету которого 11 результативных выстрелов.

  • Поздравляем, «Реал» Мадрид: вы — самый жалкий футбольный клуб
  • «Королевский клуб» показал свое истинное лицо, устроив позорное шоу в финале Кубка Испании
  • 01/05/2025

    • Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается оторваться от преследователей.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают примерно гол за матч

    • И те, и другие забивают в среднем чаще 2 мячей за матч

    • «Аль-Наср» до последней коллизии победил дважды кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.75.

    Прогноз: Номинальные хозяева еще бьются за чемпионский титул, и уж точно будут активно атаковать.

    «Аль-Насру» нужно исключительно побеждать, дабы еще участвовать в чемпионской гонке.

    Ставка: Победа «Аль-Насра» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Аль-Наср — Аль-Иттихад?

    Матч Аль-Наср — Аль-Иттихад состоится 07 мая 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Иттихад?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Аль-Наср — Аль-Иттихад?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Аль-Наср — Аль-Иттихад?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Аль-Наср — Аль-Иттихад?

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Оклахома — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Урава Ред — Гамба Осака
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Квитова — Бегу
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мэйчжоу Хакка — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бронцетти — Севастова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.23
  • Экспресс дня 6 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Кливленд — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Миннесота — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вегас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Аль-Наср — Аль-Иттихад: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 07.05.202521:00. Удержится ли команда Роналду в чемпионской гонке?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры