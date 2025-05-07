Аль-Наср — Аль-Иттихад: прогноз на матч Роналду, ставка за 2.20

7 мая в 30-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» еще сражается за чемпионство. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

При этом «Аль-Наср» на 8 очков отстает от лидера. А вот забила команда 62 мяча в 29 поединках чемпионата Саудовской Аравии.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 2:3 она уступила «Кавасаки».

До того команда нанесла поражение «Йокогаме» (4:1). При этом чуть ранее она с трудом переиграла скромный «Дамак» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аль-Наср» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Команда Роналду крайне нестабильна. Зато сам опытнейший португалец наколотил 23 мяча в чемпионате.

Матчи с «Аль-Иттихадом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Аль-Наср» победил 2 раза при трех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Ничего другого Роналду и его партнерам просто не остается.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: «Аль-Иттихад» на всех парах несется к чемпионской короне. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Иттихад» на 6 очков опережает ближайшего преследователя. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Аль-Иттихад» дома переиграл «Аль-Иттифак» (3:2).

До того команда безвольно уступила «Аль-Фатеху» (0:2). А вот поединок с «Аль-Орубой» принес три очка (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Иттихад» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Иттихад» весьма неплох в плане результативности. Да и пропускает команда в среднем фактически гол за матч.

При этом «Аль-Иттихад» явно намерен досрочно стать чемпионом. Да и Карим Бензема настрелял уже 18 мячей в чемпионате.

В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Плюс продуктивный сезон выдает Хуссем Ауар, на счету которого 11 результативных выстрелов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается оторваться от преследователей.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают примерно гол за матч

И те, и другие забивают в среднем чаще 2 мячей за матч

«Аль-Наср» до последней коллизии победил дважды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.75.

Прогноз: Номинальные хозяева еще бьются за чемпионский титул, и уж точно будут активно атаковать.

«Аль-Насру» нужно исключительно побеждать, дабы еще участвовать в чемпионской гонке.

Ставка: Победа «Аль-Насра» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.50