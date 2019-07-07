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    Сможет ли Перу остановить Бразилию?

    Экспресс дня 7 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 7 июля
    Бразильцы близки к девятому трофею
    В финале Копа Америка титул разыграют команды Бразилии и Перу, а на Кубке Африки пройдут матчи 1/8 финала.

    Бразилия — Перу

    Кубок Америки. Финал

    Бразильцы на этом турнире сумели показать то, что от команды давно ждали болельщики — результат.

    Подопечные Тите вышли из группы с первой строчки, после чего встречались с Парагваем и прошли соперника в серии пенальти.

    В полуфинале состоялось «классико» между бразильцами и аргентинцами. Хотелось увидеть такой матч в финале, но и на этой стадии — тоже не худший вариант.

    «Желто-зеленые» обыграли аргентинцев, что ожидали многие. При этом команда Тите нанесла всего три удара в створ, но выжала максимум — 2:0. Более того, аргентинцы чаще владели мячом, но остались ни с чем.

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    Не помогут своей команде Виллиан, Ришарлисон, Фелипе Луис и Фернандиньо. Все 4 футболиста имеют проблемы со здоровьем.

    Команда Перу вышла из группы с третьего места, набрав всего 4 очка. На групповом этапе перуанцы были уничтожены предстоящим соперником со счетом 0:5.

    В четвертьфинале по пенальти команда очень неожиданно прошла грозный Уругвай. Соперник забил два гола, но их отменили с помощью VAR. Далее на пути встали чилийцы и были разбиты со счетом 3:0. Оппонент владел мячом, упорно атаковал, но трижды забила именно сборная Перу.

    Перуанцы набрали отличный ход, но разгром от бразильцев в группе однозначно давит на команду перед финалом. Ждем, что сборная Бразилии повторно обыграет перуанцев и завоюет девятый трофей.

    Ставка: победа сборной Бразилии с форой -1,5 гола за 1.95.

    Алжир — Гвинея

    Кубок Африки. 1/8 финала

    Алжир имеет серию из девяти поединков без поражений. В группе были обыграны Кения (2:0), Сенегал (1:0) и Танзания (3:0).

    Подопечные Джамелю Бельмади прогрессируют по ходу турнира, да и в той самой серии насчитывается уже семь побед при двух ничьих.

    Гвинея не лучшим образом стартовала в группе, сыграв вничью 2:2 с Мадагаскаром. Далее было поражение от Нигерии со счетом 0:1. Только победа над Бурунди (2:0) позволила выйти в плей-офф с третьего места.

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    Подопечные Поля Пута в прошлом поединке прервали серию из семи игр без побед — три поражения и четыре ничьи.

    Все говорит о том, что Алжир добудет победу в основное время — команда лучше готова к поздним стадиям турнира, а гвинейцы пока не показали серьезных намерений бороться за высокие позиции.

    Ставка: победа сборной Алжира за 1.68.

    Мадагаскар — ДР Конго

    Кубок Африки. 1/8 финала

    Мадагаскарцы впервые выступают на турнире и делают это успешно. Островитяне вышли в плей-офф с первого места.

    Первый матч «зебу» завершился вничью с Гвинеей со счетом 2:2. Во втором туре удалось добыть историческую победу над Бурунди — 1:0.

    В заключительном матче мадагаскарцы ведьма неожиданно разобрались с Нигерией — 2:0.

    Сборная ДР Конго была близка к вылету, потерпев в группе два подряд поражения. Сначала была неудача в игре с Угандой (0:2), а затем с аналогичным счетом состоялось поражение от Египта.

    В третьем туре группового этапа конголезцы разгромили Зимбабве (4:0) и благодаря новому формату вышли в плей-офф с третьего места.

    В последний раз команды встречались в отборе КАН-2017 и тогда ДР Конго удалось дважды обыграть Мадагаскар — 2:1 и 6:1. В этот раз уже не стоит ждать разгрома. Более того, мадагаскарцы показывают очень неплохой футбол и будут бороться за четвертьфинал.

    Ставка: победа Мадагаскара с форой +1 гол за 1.35.

    Общий коэффициент — 4.42. 0

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    Экспресс дня 7 июля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.42
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