Экспресс дня 25 июня. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 25 июня, возьмет старт новый еврокубковый сезон. В Косова пройдет мини-турнир первого предварительного раунда Лиги чемпионов, а в Африке продолжаются поединки группового этапа.

«Тре Пенне» — «Санта-Колома»

Футбол. Лига чемпионов. Предварительный раунд. 1/2 финала

Чемпион Сан-Марино на евроарене провел 12 матчей в своей истории. И только в одном из этих поединков он смог победить, что правда не помогло ему пробиться в следующий раунд.

В остальных 11 еврокубковых встречах «Тре Пенне» уходил с поля поверженным, зачастую проигрывая с крупным счетом. Всего в евротурнирах команда забила шесть голов, а пропустила — 48.

У чемпиона Андорры показатели на евроарене немного лучше. За все свои участия в евротурнирах «Санта-Колома» смогла пройти одного противника, выбив армянский «Бананц» (1:0 и 2:3) в 2014 году.

Всего в еврокубках «бело-синие» провели 33 поединка, в которых три встречи выиграли, четыре раза сыграли вничью и 26 матчей проиграли.

Прогнозируем, что в данном поединке не будет забито много мячей. Предлагаем поставить на тотал меньше 3.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.53.

«Ферроникели» — «Линкольн Ред Импс»

Футбол. Лига чемпионов. Предварительный раунд. 1/2 финала

«Ферроникели» будет дебютировать в еврокубках. А на внутренней арене команда уже успела выиграть три чемпионских титула и дважды стать победителем Кубка Косова.

В прошлом сезоне ЛЧ в финале мини-турнира прошлогодний чемпион Косова «Дрита» как раз одолела «Линкольн Ред Импс» — 4:1 ОТ.

24-кратный чемпион Гибралтара за девять участей в евротурнирах трижды смог преодолеть хотя бы одного противника. В минувшем розыгрыше ЛЧ на аналогичной стадии гибралтарцы выбили «Ла Фиориту» из Сан-Марино — 2:0, но в финале проиграли чемпиону Косова (1:4 ОТ).

За 16 матчей на европейской арене «красные черти» выиграли в четырех из них, столько же игр свели вничью и восемь раз проиграли, разница мячей — 15:28.

Так как этот турнир проходит в Косова, считаем, что «Ферроникели» сможет пройти дальше, одолев своего оппонента еще в основное время.

Ставка: победа «Ферроникели» в основное время за 1.45.

Камерун — Гвинея-Бисау

Футбол. Кубок африканских наций. Групповой этап

Сборная Камеруна, которая является действующим чемпионом Африки, без проблем отобралась на предстоящий турнир. В одной компании с Марроко, Коморами и Малави камерунцы выиграли трижды при двух ничьих и одном поражении, забили в этих встречах шесть мячей, а пропустили в два раза меньше.

При подготовке к КАН «неукротимые львы» провели три контрольных поединка, где дважды выиграли и одну игру закончили вничью.

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Гвинея-Бисау только в минувшем розыгрыше Кубка африканских наций дебютировала в финальной части, в котором заняла последнее место в своей группе, сыграв один раз вничью при двух поражениях.

«Зелено-красно-желтые» в своей отборочной группе оказались выше Намибии, Мозамбика и Замбии, опередив последнее место всего лишь на два балла.

На прошлом КАН эти команды играли в одной группе. И тогда камерунцы одержали победу со счетом 2:1. Думаем, что и на этом турнире Камерун выиграет.

Ставка: победа сборной Камеруна за 1.54.

Общий коэффициент — 3.41. 0