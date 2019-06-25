ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дани АлвесДани Алвес: куда податься? Ромелу ЛукакуТрансферный дайджест. 18-24 июня Серхио АгуэроСкалони вышел из ловушки Сампаоли. Аргентина и Месси в четвертьфинале
  • 10:39
    • Панарин встретится с представителями четырех клубов НХЛ
  • 08:39
    • ЦСКА готовит новое предложение по хавбеку «Васку да Гама»
  • 08:09
    • Определились все четвертьфинальные пары Кубка Америки
  • 07:56
    • Сборная Уругвая обыграла Чили на Кубке Америки
  • 23:58
    • «Динамо» продлило контракт с Хохловым
  • 23:42
    • Сборная России сохраняет лидерство в медальном зачете Европейских игр-2019
  • 23:27
    • Фарфан выбыл до конца Кубка Америки
    Все новости спорта

    Старт нового еврокубкового сезона

    Экспресс дня 25 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 25 июня
    Футболисты «Ферроникели»
    Сегодня, 25 июня, возьмет старт новый еврокубковый сезон. В Косова пройдет мини-турнир первого предварительного раунда Лиги чемпионов, а в Африке продолжаются поединки группового этапа.

    «Тре Пенне» — «Санта-Колома»

    Футбол. Лига чемпионов. Предварительный раунд. 1/2 финала

    Чемпион Сан-Марино на евроарене провел 12 матчей в своей истории. И только в одном из этих поединков он смог победить, что правда не помогло ему пробиться в следующий раунд.

    В остальных 11 еврокубковых встречах «Тре Пенне» уходил с поля поверженным, зачастую проигрывая с крупным счетом. Всего в евротурнирах команда забила шесть голов, а пропустила — 48.

    У чемпиона Андорры показатели на евроарене немного лучше. За все свои участия в евротурнирах «Санта-Колома» смогла пройти одного противника, выбив армянский «Бананц» (1:0 и 2:3) в 2014 году.

    Всего в еврокубках «бело-синие» провели 33 поединка, в которых три встречи выиграли, четыре раза сыграли вничью и 26 матчей проиграли.

  • Трансферный дайджест. 18-24 июня
  • Кого выбрал Де Лигт, где окажется Зе Луиш, сколько будет зарабатывать в «Ювентусе» Рабьо и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • Прогнозируем, что в данном поединке не будет забито много мячей. Предлагаем поставить на тотал меньше 3.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.53.

    «Ферроникели» — «Линкольн Ред Импс»

    Футбол. Лига чемпионов. Предварительный раунд. 1/2 финала

    «Ферроникели» будет дебютировать в еврокубках. А на внутренней арене команда уже успела выиграть три чемпионских титула и дважды стать победителем Кубка Косова.

    В прошлом сезоне ЛЧ в финале мини-турнира прошлогодний чемпион Косова «Дрита» как раз одолела «Линкольн Ред Импс» — 4:1 ОТ.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    24-кратный чемпион Гибралтара за девять участей в евротурнирах трижды смог преодолеть хотя бы одного противника. В минувшем розыгрыше ЛЧ на аналогичной стадии гибралтарцы выбили «Ла Фиориту» из Сан-Марино — 2:0, но в финале проиграли чемпиону Косова (1:4 ОТ).

    За 16 матчей на европейской арене «красные черти» выиграли в четырех из них, столько же игр свели вничью и восемь раз проиграли, разница мячей — 15:28.

    Так как этот турнир проходит в Косова, считаем, что «Ферроникели» сможет пройти дальше, одолев своего оппонента еще в основное время.

    Ставка: победа «Ферроникели» в основное время за 1.45.

    Камерун — Гвинея-Бисау

    Футбол. Кубок африканских наций. Групповой этап

    Сборная Камеруна, которая является действующим чемпионом Африки, без проблем отобралась на предстоящий турнир. В одной компании с Марроко, Коморами и Малави камерунцы выиграли трижды при двух ничьих и одном поражении, забили в этих встречах шесть мячей, а пропустили в два раза меньше.

    При подготовке к КАН «неукротимые львы» провели три контрольных поединка, где дважды выиграли и одну игру закончили вничью.

    Все прогнозы на футбол

    Гвинея-Бисау только в минувшем розыгрыше Кубка африканских наций дебютировала в финальной части, в котором заняла последнее место в своей группе, сыграв один раз вничью при двух поражениях.

    «Зелено-красно-желтые» в своей отборочной группе оказались выше Намибии, Мозамбика и Замбии, опередив последнее место всего лишь на два балла.

    На прошлом КАН эти команды играли в одной группе. И тогда камерунцы одержали победу со счетом 2:1. Думаем, что и на этом турнире Камерун выиграет.

    Ставка: победа сборной Камеруна за 1.54.

    Общий коэффициент — 3.41. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.45
  • Прогноз на матч Тре Пенне — Санта Колома
  • Сегодня в 16:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Камерун — Гвинея-Бисау
  • Сегодня в 20:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Ферроникели — Линкольн Ред Импс
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гана — Бенин
  • Сегодня в 23:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Ямайка — Кюрасао
  • Завтра в 03:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Нигерия — Гвинея
  • Завтра в 17:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Завтра в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Египет — ДР Конго
  • Завтра в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Барри Таун — Клифтонвилл
  • Послезавтра в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сан-Жулиа — Европа
  • Послезавтра в 21:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Нет тренера, нет капитана, нет игроков. Сборная Аргентины в упадке
    • 23:08 23/06/2019     Денис Глушаков
  • Лето перемен «Спартака». Глушаков и Комбаров покинули «красно-белых»
    • 11:56 20/06/2019     Ромелу Лукаку
  • Трансферный дайджест. 18-24 июня
    • Вчера в 22:49
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Экспресс дня 25 июня. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.41
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Нет тренера, нет капитана, нет игроков. Сборная Аргентины в упадкеАргентинская сборная переживает серьезный кризис 23/06/2019 в 23:080
  • 10:23
    • Неймар согласился вернуться в «Барселону» с понижением зарплаты
  • 10:56
    • Передес может стать частью сделки по переходу в ПСЖ Милинковича-Савича
  • 09:07
    • Адетокунбо признан MVP регулярного сезона НБА
    Роберто Фирмино Футбол Бразилия ушла из-под давления. Команда Тите завершила групповой этап победой над ПеруБразильцы отправили в ворота соперника пять мячей и заняли первое место в группе A 23/06/2019 в 14:550
  • Экспресс дня

  • Старт нового еврокубкового сезона
  • 3.41
    •
  • 08:54
    • «Вегас» подписал восьмилетний контракт с шведским нападающим
  • 08:23
    • Сборная Гаити по-волевому обыграла Коста-Рику на Золотом кубке КОНКАКАФ
  • 00:54
    • Кубок Африки-2019: ничья Туниса и Анголы, разгром от Мали
    Неймар Футбол Следующий клуб Неймара. Плюсы и минусы «МЮ», «Барселоны» и «Реала»Похоже, бразильский футболист покинет «Пари Сен-Жермен» 22/06/2019 в 22:560
  • 23:15
    • Российские баскетболисты завоевали золото Европейских игр-2019
  • 22:59
    • Промес перешел в «Аякс»
  • 21:01
    • Зе Луиш может продолжить карьеру в Китае
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие