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    Лэмпард останется без АПЛ, Украина добудет вторую победу

    Экспресс дня 27 мая. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 27 мая
    Фрэнк Лэмпард
    В понедельник, 27 мая, продолжится молодежный чемпионат мира, а в финале плей-офф английского Чемпионшипа «Астон Вилла» сыграет против «Дерби Каунти» на «Уэмбли».

    Гондурас U20 — Уругвай U20

    Футбол. Молодежный чемпионат мира. Группа С

    Гондурас провально стартовал на турнире, потерпев разгромное поражение от Новой Зеландии со счетом 0:5. Именно разница мячей может не позволить команде в будущем побороться за выход в плей-офф.

    В последнее время в целом дела коллектива идут не лучшим образом. Los Catrachos провели всего два поединка в этом году — в первом перед стартом мундиаля уступили Аргентине со счетом 1:3.

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    Уругвайцы в первом туре уверенно разобрались с Норвегией — 3:1. Команда показала, что фактически не имеет явных слабых мест и готова дойти до поздних стадий турнира.

    Этот факт является следствием плодотворной подготовки к ЧМ. В рамках тренировочного сбора «небесные олимпийцы» разобрались с Сенегалом (2:1) и сыграли вничью с США (1:1).

    В предстоящей встрече Уругвай является очевидным фаворитом и вряд ли упустит три очка. Основная задача — улучшить разницу мячей, а Гондурас вряд ли сможет этому помешать.

    Ставка: победа Уругвая с форой -1,5 гола за 1.45.

    Катар U20 — Украина U20

    Футбол. Молодежный чемпионат мира. Группа D

    От сборной Катара ожидали большего, но в первом туре состоялся разгром от Нигерии (0:4) и стало ясно, что дальше команде будет очень тяжело.

    Катарцы потерпели уже четвертое поражение кряду, если учитывать прошлогодний турнир COTIF. Стоит отметить, что команда в последний раз выступала на молодежном ЧМ в 2015 году и не смогла выйти из группы, потерпев три поражения.

    Украинцы подтвердили, что являются фаворитами группы. Команда в первом туре сумела одолеть американцев — 2:1. Теперь у подопечных Петракова есть все шансы улучшить разницу мячей и со второй победой возглавить группу D.

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    Нынешнее поколение сборной достойно внимания. Молодежь, которая уже попробовала силы в основе «Шахтера» и «Динамо» и голкипер Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».

    Ожидаем, что сборная Украины сделает еще один шаг в плей-офф — выход из группы для команды считается задачей-минимумом, а максимум — преодолеть 1/8 финала, что сделать пока не удавалось.

    Ставка: победа сборной Украины с форой -1 гол за 1.55.

    «Астон Вилла» — «Дерби»

    Футбол. Финал плей-офф Чемпионшипа

    «Астон Вилла» напрямую по итогам сезона не смогла пробиться в АПЛ, отстав от второго места на 13 очков.

    Команда стала пятой и отправилась в плей-офф, где в полуфинале удалось пройти «Вест Бромвич» благодаря серии пенальти после обмена победами — 2:1 и 0:1.

    «Дерби» отстал от второй строчки на 15 баллов, но успели заскочить в «последний вагон».

    В предыдущем раунде плей-офф дружина Фрэнка Лэмпарда прошла «Лидс». Сначала было домашнее поражение 0:1, а на выезде удалось в волевом стиле добыть спасительную победу — 4:2.

    «Астон Вилла» дважды разгромила предстоящего соперника в регулярном чемпионате — 3:0 и 4:0. Ждем, что и в этот раз именно «Вилла» будет сильнее.

    Ставка: проход «Астон Виллы» за 1.55.

    Общий коэффициент — 3.48. 0

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    Экспресс дня 27 мая. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.48
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