Экспресс дня 27 мая. Прогнозы и ставки на футбол

Гондурас U20 — Уругвай U20
Футбол. Молодежный чемпионат мира. Группа С
Гондурас провально стартовал на турнире, потерпев разгромное поражение от Новой Зеландии со счетом 0:5. Именно разница мячей может не позволить команде в будущем побороться за выход в плей-офф.
В последнее время в целом дела коллектива идут не лучшим образом. Los Catrachos провели всего два поединка в этом году — в первом перед стартом мундиаля уступили Аргентине со счетом 1:3.
Уругвайцы в первом туре уверенно разобрались с Норвегией — 3:1. Команда показала, что фактически не имеет явных слабых мест и готова дойти до поздних стадий турнира.
Этот факт является следствием плодотворной подготовки к ЧМ. В рамках тренировочного сбора «небесные олимпийцы» разобрались с Сенегалом (2:1) и сыграли вничью с США (1:1).
В предстоящей встрече Уругвай является очевидным фаворитом и вряд ли упустит три очка. Основная задача — улучшить разницу мячей, а Гондурас вряд ли сможет этому помешать.
Ставка: победа Уругвая с форой -1,5 гола за 1.45.
Катар U20 — Украина U20
Футбол. Молодежный чемпионат мира. Группа D
От сборной Катара ожидали большего, но в первом туре состоялся разгром от Нигерии (0:4) и стало ясно, что дальше команде будет очень тяжело.
Катарцы потерпели уже четвертое поражение кряду, если учитывать прошлогодний турнир COTIF. Стоит отметить, что команда в последний раз выступала на молодежном ЧМ в 2015 году и не смогла выйти из группы, потерпев три поражения.
Украинцы подтвердили, что являются фаворитами группы. Команда в первом туре сумела одолеть американцев — 2:1. Теперь у подопечных Петракова есть все шансы улучшить разницу мячей и со второй победой возглавить группу D.
Нынешнее поколение сборной достойно внимания. Молодежь, которая уже попробовала силы в основе «Шахтера» и «Динамо» и голкипер Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».
Ожидаем, что сборная Украины сделает еще один шаг в плей-офф — выход из группы для команды считается задачей-минимумом, а максимум — преодолеть 1/8 финала, что сделать пока не удавалось.
Ставка: победа сборной Украины с форой -1 гол за 1.55.
«Астон Вилла» — «Дерби»
Футбол. Финал плей-офф Чемпионшипа
«Астон Вилла» напрямую по итогам сезона не смогла пробиться в АПЛ, отстав от второго места на 13 очков.
Команда стала пятой и отправилась в плей-офф, где в полуфинале удалось пройти «Вест Бромвич» благодаря серии пенальти после обмена победами — 2:1 и 0:1.
«Дерби» отстал от второй строчки на 15 баллов, но успели заскочить в «последний вагон».
В предыдущем раунде плей-офф дружина Фрэнка Лэмпарда прошла «Лидс». Сначала было домашнее поражение 0:1, а на выезде удалось в волевом стиле добыть спасительную победу — 4:2.
«Астон Вилла» дважды разгромила предстоящего соперника в регулярном чемпионате — 3:0 и 4:0. Ждем, что и в этот раз именно «Вилла» будет сильнее.
Ставка: проход «Астон Виллы» за 1.55.
Общий коэффициент — 3.48. 0