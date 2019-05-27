Экспресс дня 27 мая. Прогнозы и ставки на футбол

В понедельник, 27 мая, продолжится молодежный чемпионат мира, а в финале плей-офф английского Чемпионшипа «Астон Вилла» сыграет против «Дерби Каунти» на «Уэмбли».

Гондурас U20 — Уругвай U20

Футбол. Молодежный чемпионат мира. Группа С

Гондурас провально стартовал на турнире, потерпев разгромное поражение от Новой Зеландии со счетом 0:5. Именно разница мячей может не позволить команде в будущем побороться за выход в плей-офф.

В последнее время в целом дела коллектива идут не лучшим образом. Los Catrachos провели всего два поединка в этом году — в первом перед стартом мундиаля уступили Аргентине со счетом 1:3.

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Уругвайцы в первом туре уверенно разобрались с Норвегией — 3:1. Команда показала, что фактически не имеет явных слабых мест и готова дойти до поздних стадий турнира.

Этот факт является следствием плодотворной подготовки к ЧМ. В рамках тренировочного сбора «небесные олимпийцы» разобрались с Сенегалом (2:1) и сыграли вничью с США (1:1).

В предстоящей встрече Уругвай является очевидным фаворитом и вряд ли упустит три очка. Основная задача — улучшить разницу мячей, а Гондурас вряд ли сможет этому помешать.

Ставка: победа Уругвая с форой -1,5 гола за 1.45.

Катар U20 — Украина U20

Футбол. Молодежный чемпионат мира. Группа D

От сборной Катара ожидали большего, но в первом туре состоялся разгром от Нигерии (0:4) и стало ясно, что дальше команде будет очень тяжело.

Катарцы потерпели уже четвертое поражение кряду, если учитывать прошлогодний турнир COTIF. Стоит отметить, что команда в последний раз выступала на молодежном ЧМ в 2015 году и не смогла выйти из группы, потерпев три поражения.

Украинцы подтвердили, что являются фаворитами группы. Команда в первом туре сумела одолеть американцев — 2:1. Теперь у подопечных Петракова есть все шансы улучшить разницу мячей и со второй победой возглавить группу D.

Нынешнее поколение сборной достойно внимания. Молодежь, которая уже попробовала силы в основе «Шахтера» и «Динамо» и голкипер Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».

Ожидаем, что сборная Украины сделает еще один шаг в плей-офф — выход из группы для команды считается задачей-минимумом, а максимум — преодолеть 1/8 финала, что сделать пока не удавалось.

Ставка: победа сборной Украины с форой -1 гол за 1.55.

«Астон Вилла» — «Дерби»

Футбол. Финал плей-офф Чемпионшипа

«Астон Вилла» напрямую по итогам сезона не смогла пробиться в АПЛ, отстав от второго места на 13 очков.

Команда стала пятой и отправилась в плей-офф, где в полуфинале удалось пройти «Вест Бромвич» благодаря серии пенальти после обмена победами — 2:1 и 0:1.

«Дерби» отстал от второй строчки на 15 баллов, но успели заскочить в «последний вагон».

В предыдущем раунде плей-офф дружина Фрэнка Лэмпарда прошла «Лидс». Сначала было домашнее поражение 0:1, а на выезде удалось в волевом стиле добыть спасительную победу — 4:2.

«Астон Вилла» дважды разгромила предстоящего соперника в регулярном чемпионате — 3:0 и 4:0. Ждем, что и в этот раз именно «Вилла» будет сильнее.

Ставка: проход «Астон Виллы» за 1.55.

Общий коэффициент — 3.48. 0