Прогнозы и ставки на футбол 6 февраля

«Эвертон» — «Манчестер Сити»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

«Ириски» после 25 матчей в АПЛ набрали 33 очка с которыми расположились на девятой позиции в турнирной таблице.

За минувшие четыре игры «Эвертон» смог победить в одном поединке при трех поражениях. Обыграть удалось только безнадежного аутсайдера АПЛ «Хаддерсфилд» (1:0) в гостях.

В отличии от своего предстоящего противника, «горожане» уступили только раз при девяти победах в последних матчах.

Поражение пришлось на гостевой поединок против «Ньюкасла» (1:2), но уже после него «МанСити» реабилитировался и на своей арене переиграл «Арсенал» (3:1).

«Манчестер Сити», который на данный момент отстает от первого «Ливерпуля» на три очка, должен сегодня победить и сравняться со своим конкурентом.

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.33.

«Барселона» — «Реал»

Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. Первый матч

На предыдущих двух стадиях кубкового розыгрыша каталонцы чередовали выездные поражения с домашними победами, которые позволяли им проходить в следующий раунд.

Накануне «сине-гранатовые» сыграли вничью с «Валенсией» (2:2) в поединке чемпионата и тем самым позволили сократить отставание «Реалу» до восьми очков.

«Галактикос» в последнее время набрали хороший ход, чему свидетельствует 5-матчевая выигрышная серия с учетом всех турниров.

За шесть матчей в этом Кубке Короля «сливочные» добыли пять побед при одном поражении. На предыдущей стадии они уже прошли одну каталонскую команду — «Жирону» (4:2 и 3:1).

В поединке двух непримиримых соперников ждем бескомпромиссной борьбы и забитые мячи в обе стороны.

Ставка: обе забьют за 1.55.

«Герта» — «Бавария»

Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала

В минувшем туре чемпионата берлинская команда на своем поле проиграла «Вольфсбургу» (0:1), прервав свою 3-матчевую беспроигрышную серию.

В этом кубковом розыгрыше «Герта» прошла представителей третьего и второго дивизиона, обыграв их в гостевых матчах.

Календарь и таблица Бундеслиги

Мюнхенцы также прервали свою беспроигрышную серию, но она у них была более солидней, состояла из 10 игр. «Бавария» в чемпионате страны уступила в гостях «Байеру» со счетом 1:3.

В Кубке Германии этого сезона подопечные Ковача одержали неубедительные победы над командами, представляющие региональные лиги.

Прогнозируем, что хозяева смогут забить гостям из Мюнхена.

Ставка: «Герта» забьет за 1.64.

Общий коэффициент — 3.38. 0