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    Прогнозы и ставки на футбол 6 февраля

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 6 февраля
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    «Эвертон» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

    «Ириски» после 25 матчей в АПЛ набрали 33 очка с которыми расположились на девятой позиции в турнирной таблице.

    За минувшие четыре игры «Эвертон» смог победить в одном поединке при трех поражениях. Обыграть удалось только безнадежного аутсайдера АПЛ «Хаддерсфилд» (1:0) в гостях.

    В отличии от своего предстоящего противника, «горожане» уступили только раз при девяти победах в последних матчах.

    Поражение пришлось на гостевой поединок против «Ньюкасла» (1:2), но уже после него «МанСити» реабилитировался и на своей арене переиграл «Арсенал» (3:1).

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  • 04/02/2019

    • «Манчестер Сити», который на данный момент отстает от первого «Ливерпуля» на три очка, должен сегодня победить и сравняться со своим конкурентом.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.33.

    «Барселона» — «Реал»

    Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. Первый матч

    На предыдущих двух стадиях кубкового розыгрыша каталонцы чередовали выездные поражения с домашними победами, которые позволяли им проходить в следующий раунд.

    Накануне «сине-гранатовые» сыграли вничью с «Валенсией» (2:2) в поединке чемпионата и тем самым позволили сократить отставание «Реалу» до восьми очков.

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    «Галактикос» в последнее время набрали хороший ход, чему свидетельствует 5-матчевая выигрышная серия с учетом всех турниров.

    За шесть матчей в этом Кубке Короля «сливочные» добыли пять побед при одном поражении. На предыдущей стадии они уже прошли одну каталонскую команду — «Жирону» (4:2 и 3:1).

    В поединке двух непримиримых соперников ждем бескомпромиссной борьбы и забитые мячи в обе стороны.

    Ставка: обе забьют за 1.55.

    «Герта» — «Бавария»

    Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала

    В минувшем туре чемпионата берлинская команда на своем поле проиграла «Вольфсбургу» (0:1), прервав свою 3-матчевую беспроигрышную серию.

    В этом кубковом розыгрыше «Герта» прошла представителей третьего и второго дивизиона, обыграв их в гостевых матчах.

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    Мюнхенцы также прервали свою беспроигрышную серию, но она у них была более солидней, состояла из 10 игр. «Бавария» в чемпионате страны уступила в гостях «Байеру» со счетом 1:3.

    В Кубке Германии этого сезона подопечные Ковача одержали неубедительные победы над командами, представляющие региональные лиги.

    Прогнозируем, что хозяева смогут забить гостям из Мюнхена.

    Ставка: «Герта» забьет за 1.64.

    Общий коэффициент — 3.38. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.38.
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