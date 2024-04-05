В рамках 28-го тура чемпионата Португалии 5 апреля пройдет матч «Фаренсе» — «Боавишта». Игра начнется в 22:15 мск. «Фаренсе» — «Боавишта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фаренсе»

Турнирное положение: «Фаренсе» идет в нижней части таблицы. Команда пока не может чувствовать себя в безопасности. От зоны вылета клуб отделяет совсем немного.

В 27 матчах «Фаренсе» набрал такое же количество очков. Команда находится на 13-м месте. У «Фаренсе» 7 побед, 6 ничьих и 14 поражений.

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Последние матчи: Март «Фаренсе» провалил. Клуб из четырех матчей проиграл три.

В прошлом месяце «Фаренсе» уступил «Спортингу» (2:3), «Визеле» (1:2) и «Ароке» (1:2). Также команда сыграла вничью с «Риу Аве» (1:1).

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Касерес (дисквалификация). Луис Фелипе, Кошта (травмы).

Состояние команды: «Фаренсе» находится в шести очках от зоны вылета. Команде нужно максимально внимательно доиграть чемпионат.

В предыдущих матчах «Фаренсе» разочаровал своих поклонников. Безвыигрышная серия клуба составляет девять встреч.

Последний раз «Фаренсе» выигрывал 20 января. Тогда в гостях удалось взять верх над «Каса Пией» со счетом 3:1.

«Боавишта»

Турнирное положение: На данный момент «Боавишта» находится на 10-м месте в таблице чемпионата Португалии. Набрано 29 очков.

В 27 играх «шашечные» одержали 7 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений. Команда забила 33 мяча и пропустила 51 гол в свои ворота.

Последние матчи: «Боавишта» в прошедшем месяце из четырех матчей выиграла лишь один. 9 марта зафиксирована минимальная победа над «Морейренсе» (1:0).

Также были ничьи с «Риу Аве» (0:0) и «Фамаликаном» (1:1). Настоящее фиаско произошло во встрече со «Спортингом». В Лиссабоне «Боавишта» потерпела разгромное поражение со счетом 1:6.

Не сыграют: Рейзиньо, Мораес Пирес (дисквалификации). Дабо, Агра, Сезар (травмы).

Состояние команды: «Боавишта» в марте не порадовала фанатов результативностью. За 360 минут было забито только три гола.

Перед «шашечными» не стоит каких-то серьезных задач. Нужно просто хорошо завершить сезон, стараясь набирать очки в каждой встрече.

В гостях «Боавишта» не выигрывает с 14 января. Тогда команда на выезде разгромила «Визелу» со счетом 4:1.

Статистика для ставок

Безвыигрышная серия «Фаренсе» составляет девять матчей

В гостях «Боавишта» не побеждает с 14 января

В первом круге «шашечные» дома уступили «Фаренсе» со счетом 1:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фаренсе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.40, а победа «Боавишты» — в 3.70.

ТБ 2,5 оценивается в 2.05, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.77.

Прогноз: «Фаренсе» еще не может чувствовать себя спокойно. Команда не обеспечила прописку в элитном дивизионе, а вот у «Боавишты» ситуация получше. Хозяева завоюют три очка.

Ставка: победа «Фаренсе» за 2.05.

Прогноз: «Фаренсе» будет играть первым номером и постарается подтвердить статус фаворита. Хозяева должны забить. Однако и «Боавишта» свой шанс у чужих ворот обязательно реализует.

Ставка: обе команды забьют за 1.83.