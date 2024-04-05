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    «Фаренсе» выиграет домашний матч

    «Фаренсе» — «Боавишта». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 5 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фаренсе» — «Боавишта»
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    «Боавишта»
    В рамках 28-го тура чемпионата Португалии 5 апреля пройдет матч «Фаренсе» — «Боавишта». Игра начнется в 22:15 мск. «Фаренсе» — «Боавишта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 05 Апреля 2024 года
    Фаренсе
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    •  Фаренсе 22:15 Боавишта Боавишта
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    «Фаренсе»

    Турнирное положение: «Фаренсе» идет в нижней части таблицы. Команда пока не может чувствовать себя в безопасности. От зоны вылета клуб отделяет совсем немного.

    В 27 матчах «Фаренсе» набрал такое же количество очков. Команда находится на 13-м месте. У «Фаренсе» 7 побед, 6 ничьих и 14 поражений.

    Фаренсе — Боавишта: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Март «Фаренсе» провалил. Клуб из четырех матчей проиграл три.

    В прошлом месяце «Фаренсе» уступил «Спортингу» (2:3), «Визеле» (1:2) и «Ароке» (1:2). Также команда сыграла вничью с «Риу Аве» (1:1).

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    Не сыграют: Касерес (дисквалификация). Луис Фелипе, Кошта (травмы).

    Состояние команды: «Фаренсе» находится в шести очках от зоны вылета. Команде нужно максимально внимательно доиграть чемпионат.

    В предыдущих матчах «Фаренсе» разочаровал своих поклонников. Безвыигрышная серия клуба составляет девять встреч.

    Последний раз «Фаренсе» выигрывал 20 января. Тогда в гостях удалось взять верх над «Каса Пией» со счетом 3:1.

    «Боавишта»

    Турнирное положение: На данный момент «Боавишта» находится на 10-м месте в таблице чемпионата Португалии. Набрано 29 очков.

    В 27 играх «шашечные» одержали 7 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений. Команда забила 33 мяча и пропустила 51 гол в свои ворота.

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    • Последние матчи: «Боавишта» в прошедшем месяце из четырех матчей выиграла лишь один. 9 марта зафиксирована минимальная победа над «Морейренсе» (1:0).

    Также были ничьи с «Риу Аве» (0:0) и «Фамаликаном» (1:1). Настоящее фиаско произошло во встрече со «Спортингом». В Лиссабоне «Боавишта» потерпела разгромное поражение со счетом 1:6.

    Не сыграют: Рейзиньо, Мораес Пирес (дисквалификации). Дабо, Агра, Сезар (травмы).

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    Состояние команды: «Боавишта» в марте не порадовала фанатов результативностью. За 360 минут было забито только три гола.

    Перед «шашечными» не стоит каких-то серьезных задач. Нужно просто хорошо завершить сезон, стараясь набирать очки в каждой встрече.

    В гостях «Боавишта» не выигрывает с 14 января. Тогда команда на выезде разгромила «Визелу» со счетом 4:1.

    Статистика для ставок

    • Безвыигрышная серия «Фаренсе» составляет девять матчей

    • В гостях «Боавишта» не побеждает с 14 января

    • В первом круге «шашечные» дома уступили «Фаренсе» со счетом 1:3

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фаренсе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.40, а победа «Боавишты» — в 3.70.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.05, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.77.

    Прогноз: «Фаренсе» еще не может чувствовать себя спокойно. Команда не обеспечила прописку в элитном дивизионе, а вот у «Боавишты» ситуация получше. Хозяева завоюют три очка.

    Ставка: победа «Фаренсе» за 2.05.

    Прогноз: «Фаренсе» будет играть первым номером и постарается подтвердить статус фаворита. Хозяева должны забить. Однако и «Боавишта» свой шанс у чужих ворот обязательно реализует.

    Ставка: обе команды забьют за 1.83.

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    Ставка и прогноз на матч «Фаренсе» — «Боавишта» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 05.04.2024. Прогнозы на футбол. «Фаренсе» выиграет домашний матч
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