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    «Мэджик» разгромят «Шарлотт» на выезде?

    «Шарлотт» — «Орландо». Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 06 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Орландо»
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    «Орландо»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в «Спектрум Центре» 06 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Шарлотт» — «Орландо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Шарлотт»

    Турнирное положение: «Шарлотт» все же добрался до отметки в «минус 40» по разнице побед и поражений, но с 13 позиции в восточной конференции никуда не сдвинулся.

    Последние матчи: В крайней игре против «Портленда» клуб из Северной Каролины выглядел совсем жалко, поэтому неудивительно, что «Хорнетс» проиграли аутсайдеру из соседней конференции.

    Травмированные игроки: У коллектива из Северной Каролины по-прежнему четыре травмированных игрока, не могущих играть практически с самого начала сезона. Отсутствие Болла и Карри больше всего сказываются на результатах клуба.

    Общий тонус клуба: С такими вводными данными в матче против восстановившегося «Орландо» хозяевам ни на что хорошее рассчитывать не получится.

    «Орландо»

    Турнирное положение: После не очень убедительного отрезка Мозли и его «Орландо» вернулись в тонус и продолжают удерживать пятую позицию в восточной конференции.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: В последней игре была одержана победа над самими «Пеликанс», да ещё и на их территории.

    Травмированные игроки: В последнем поединке у коллектива Мозли не смогли принять участие в мачте сразу два игрока, что для «Орландо» является настоящим событием. Перед игрой с «шершнями» у гостей может не сыграть только Хаустан, но он не самая серьезная потеря, которая может быть у клуба из Флориды.

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    Общий тонус клуба: В предстоящем поединке все указывает на то, что «Шарлотт» будет разгромлен без особых сложностей.

    Статистика для ставок

    • «Орландо» выиграл три последних встречи по сезону

    • «Шарлотт» проиграл четыре последних поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Шарлотт» дают коэффициент 6.28, а на победу «Орландо» — 1.14.

    Прогноз: «Шарлотт» не сможет ничего противопоставить сильному коллективу из Флориды

    Альтернативный прогноз: Гости вдоволь порезвятся в предстоящем поединке

    Ставка: Ф2 (-12) с коэффициентом 1.92.

    Альтернативная ставка: ИТБ (2) 110 с коэффициентом 2.03.

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    Ставка и прогноз на матч «Шарлотт» — «Орландо» с коэффициентом 1.92. Дата матча: 06.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Мэджик» разгромят «Шарлотт» на выезде?
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