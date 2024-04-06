«Шарлотт»
Турнирное положение: «Шарлотт» все же добрался до отметки в «минус 40» по разнице побед и поражений, но с 13 позиции в восточной конференции никуда не сдвинулся.
Последние матчи: В крайней игре против «Портленда» клуб из Северной Каролины выглядел совсем жалко, поэтому неудивительно, что «Хорнетс» проиграли аутсайдеру из соседней конференции.
Травмированные игроки: У коллектива из Северной Каролины по-прежнему четыре травмированных игрока, не могущих играть практически с самого начала сезона. Отсутствие Болла и Карри больше всего сказываются на результатах клуба.
Общий тонус клуба: С такими вводными данными в матче против восстановившегося «Орландо» хозяевам ни на что хорошее рассчитывать не получится.
«Орландо»
Турнирное положение: После не очень убедительного отрезка Мозли и его «Орландо» вернулись в тонус и продолжают удерживать пятую позицию в восточной конференции.
Последние матчи: В последней игре была одержана победа над самими «Пеликанс», да ещё и на их территории.
Травмированные игроки: В последнем поединке у коллектива Мозли не смогли принять участие в мачте сразу два игрока, что для «Орландо» является настоящим событием. Перед игрой с «шершнями» у гостей может не сыграть только Хаустан, но он не самая серьезная потеря, которая может быть у клуба из Флориды.
Общий тонус клуба: В предстоящем поединке все указывает на то, что «Шарлотт» будет разгромлен без особых сложностей.
Статистика для ставок
- «Орландо» выиграл три последних встречи по сезону
- «Шарлотт» проиграл четыре последних поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Шарлотт» дают коэффициент 6.28, а на победу «Орландо» — 1.14.
Прогноз: «Шарлотт» не сможет ничего противопоставить сильному коллективу из Флориды
- 2.90Финикс — Миннесота: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 2.82Даллас — Голден Стэйт: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 1.81Мемфис — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: Гости вдоволь порезвятся в предстоящем поединке
Ставка: Ф2 (-12) с коэффициентом 1.92.
Альтернативная ставка: ИТБ (2) 110 с коэффициентом 2.03.