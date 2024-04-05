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    «Плимут» наконец-то победит?

    «Ротерхэм» — «Плимут». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 5 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ротерхэм» — «Плимут»
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    «Плимут»
    В пятницу, 5 апреля, в 41-м туре английского Чемпиошипа «Ротерхэм» на своем поле примет «Плимут». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Ротерхэм» — «Плимут»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 05 Апреля 2024 года
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    «Ротерхэм»

    Турнирное положение: Команда полностью проваливает нынешний сезон, занимая последнее 24-е место в таблице с 23 очками в активе после 40 туров. «Ротерхэм» отстает от спасительной 21-й позиции на 18 баллов.

    Команда уже потеряла все шансы на сохранение прописки в Чемпионшипе, ведь до конца сезона остается всего 6 матчей. К тому же, «Ротерхэм» не набирает очки регулярно.

    Последние матчи: В прошедшем туре команда обыграла «Миллуол» (2:1), забив победный гол на 86-й минуте. Матчем ранее «Ротерхэм» уступил «Престон» (0:3).

    В последних 14-и встречах в Чемпионшипе команда выиграла только 1 раз, проиграла 11 раз и дважды сыграла вничью. К слову, «Ротерхэм» очень много пропускает (81 гол в нынешнем сезоне).

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    Не сыграют: Андре Грин и Грант Холл (у обоих травмы).

    Состояние команды: «Ротерхэм» ужасен на протяжении всего сезона, команда уже откровенно доигрывает сезон, не имея никаких турнирных задач.

    Плюс ко всему, команда также занимает последнее место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 19 очков из 60-и возможных. «Ротерхэм» забил всего 19 голов за 20 встреч на своем поле.

    «Плимут»

    Турнирное положение: Команда продолжает бороться за выживание в Чемпионшипе, в отличие от «Ротерхэма». После 40 туров «Плимут» занимает 21-е место в таблице с 41-м баллом в активе.

    Пока что команда не находится в зоне вылета, но «Хаддерсфилд» из «красной зоны» отстает от «Плимута» всего на 1 балл, а «Шеффилд Уэнсдей» — на 2 очка.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре команда уступила «Бристоль Сити» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 57-й минуте. Матчем ранее «Плимут» проиграл «Норвичу» (1:2).

    У команда продолжается черная полоса без побед. «Плимут» не может выиграть на протяжении 6-и последних матчей. За этот период команда 5 раз проиграла и один раз сыграла вничью.

    За эти 6 поединков «Плимут» пропустил 8 голов при 2-х забитых. В 4-х из 6-и встреч команда не смогла забить ни одного мяча.

    Не сыграют: Дарко Гьяби (травма паха) и Алфи Девайн (красная карточка).

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    Состояние команды: Очевидно, что сейчас «Плимут» находится в яме, из которой очень тяжело выбраться, но вся борьба за выживание еще впереди.

    К тому же, у команды есть яркий нападающий, который способен решить исход матчей. Морган Уиттакер за 40 встреч отличился 19-ю мячами и сделал 7 голевых передач, занимая 3-е место в списке лучших бомбардиров Чемпионшипа.

    Статистика для ставок

    • У «Плимута» продолжается серия без побед из 6-и последних матчей

    • В последних 14-и матчей Чемпионшипа у «Ротерхэма» только одна победа

    • В последних 3-х очных встречах «Ротерхэм» дважды обыграл «Плимут»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Плимута» — 2.00, победа «Ротерхэма» — 3.65, ничья — 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Плимут» прервет свою серию без побед.

    Ставка: Победа «Плимута» за 2.00.

    Прогноз: Команда должен получится результативным, ведь «Ротерхэму» уже нечего терять.

    Ставка: Обе забьют за 1.75.

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    Ставка и прогноз на матч «Ротерхэм» — «Плимут» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 05.04.2024. Прогнозы на футбол. «Плимут» наконец-то победит?
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