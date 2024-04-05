В пятницу, 5 апреля, в 41-м туре английского Чемпиошипа «Ротерхэм» на своем поле примет «Плимут». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Ротерхэм» — «Плимут»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ротерхэм»

Турнирное положение: Команда полностью проваливает нынешний сезон, занимая последнее 24-е место в таблице с 23 очками в активе после 40 туров. «Ротерхэм» отстает от спасительной 21-й позиции на 18 баллов.

Команда уже потеряла все шансы на сохранение прописки в Чемпионшипе, ведь до конца сезона остается всего 6 матчей. К тому же, «Ротерхэм» не набирает очки регулярно.

Последние матчи: В прошедшем туре команда обыграла «Миллуол» (2:1), забив победный гол на 86-й минуте. Матчем ранее «Ротерхэм» уступил «Престон» (0:3).

В последних 14-и встречах в Чемпионшипе команда выиграла только 1 раз, проиграла 11 раз и дважды сыграла вничью. К слову, «Ротерхэм» очень много пропускает (81 гол в нынешнем сезоне).

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Андре Грин и Грант Холл (у обоих травмы).

Состояние команды: «Ротерхэм» ужасен на протяжении всего сезона, команда уже откровенно доигрывает сезон, не имея никаких турнирных задач.

Плюс ко всему, команда также занимает последнее место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 19 очков из 60-и возможных. «Ротерхэм» забил всего 19 голов за 20 встреч на своем поле.

«Плимут»

Турнирное положение: Команда продолжает бороться за выживание в Чемпионшипе, в отличие от «Ротерхэма». После 40 туров «Плимут» занимает 21-е место в таблице с 41-м баллом в активе.

Пока что команда не находится в зоне вылета, но «Хаддерсфилд» из «красной зоны» отстает от «Плимута» всего на 1 балл, а «Шеффилд Уэнсдей» — на 2 очка.

Последние матчи: В прошедшем туре команда уступила «Бристоль Сити» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 57-й минуте. Матчем ранее «Плимут» проиграл «Норвичу» (1:2).

У команда продолжается черная полоса без побед. «Плимут» не может выиграть на протяжении 6-и последних матчей. За этот период команда 5 раз проиграла и один раз сыграла вничью.

За эти 6 поединков «Плимут» пропустил 8 голов при 2-х забитых. В 4-х из 6-и встреч команда не смогла забить ни одного мяча.

Не сыграют: Дарко Гьяби (травма паха) и Алфи Девайн (красная карточка).

Состояние команды: Очевидно, что сейчас «Плимут» находится в яме, из которой очень тяжело выбраться, но вся борьба за выживание еще впереди.

К тому же, у команды есть яркий нападающий, который способен решить исход матчей. Морган Уиттакер за 40 встреч отличился 19-ю мячами и сделал 7 голевых передач, занимая 3-е место в списке лучших бомбардиров Чемпионшипа.

Статистика для ставок

У «Плимута» продолжается серия без побед из 6-и последних матчей

В последних 14-и матчей Чемпионшипа у «Ротерхэма» только одна победа

В последних 3-х очных встречах «Ротерхэм» дважды обыграл «Плимут»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Плимута» — 2.00, победа «Ротерхэма» — 3.65, ничья — 3.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Плимут» прервет свою серию без побед.

Ставка: Победа «Плимута» за 2.00.

Прогноз: Команда должен получится результативным, ведь «Ротерхэму» уже нечего терять.

Ставка: Обе забьют за 1.75.